Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Conoce el camino que le falta recorrer a Perú para clasificar al final 8 de la Copa Davis .

‘Nacho’ Buse no será el único en tener acción durante este viernes 12 de setiembre. Gonzalo Bueno (#209) abrirá el telón midiéndose a Nuno Borges (#52) , lo que representará un desafío enorme para el tenista peruano.

¡Día de partido! Este viernes 12 de setiembre comienza el enfrentamiento entre Perú y Portugal por el boleto a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis . El Lawn Tennis de la Exposición será el escenario de estos duelos que generan mucha expectativa en el fanático, sobre todo el de Ignacio Buse vs Jaime Faria , que está pactado para las 18:00 horas.

¿Cómo llegan?

Ignacio Buse (#112) llega a este torneo mundial en su mejor momento luego de coronarse campeón en el Challenger de Sevilla venciendo al argentino Genaro Alberto Olivieri (#259) con parciales 6-3, 3-6 y 6-3 en un encuentro que tuvo una duración de dos horas y 15 minutos.

Este logro llevó a que el capitán de Perú en la Copa Davis, el mítico Lucho Horna, le dé toda la confianza para que sea la principal carta del team peruano en este choque contra los portugueses por el cupo a las ‘qualifiers’, que se realizarán el próximo año.

Al frente tendrá a Jaime Faria (#115), que también viene de participar en el Challenger de Sevilla y no tuvo éxito al quedar eliminado en octavos de final a manos del español Daniel Mérida. Esto no quiere decir que será fácil para ‘Nacho’, todo lo contrario, por algo el ‘luso’ no está cerca del top 100 del ránking ATP.