Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

‘Nacho’, que viene de ser campeón en el Challenger de Sevilla, es la principal carta para que Perú derrote a Portugal en el duelo válido al Grupo Mundial l. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

17:51 hsHoy

Conoce el camino que le falta recorrer a Perú para clasificar al final 8 de la Copa Davis.

17:37 hsHoy

‘Nacho’ Buse no será el único en tener acción durante este viernes 12 de setiembre. Gonzalo Bueno (#209) abrirá el telón midiéndose a Nuno Borges (#52), lo que representará un desafío enorme para el tenista peruano.

Gonzalo Bueno se enfrentará a
Gonzalo Bueno se enfrentará a Nuno Borges en el primer duelo del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025.
17:35 hsHoy

¡Día de partido! Este viernes 12 de setiembre comienza el enfrentamiento entre Perú y Portugal por el boleto a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. El Lawn Tennis de la Exposición será el escenario de estos duelos que generan mucha expectativa en el fanático, sobre todo el de Ignacio Buse vs Jaime Faria, que está pactado para las 18:00 horas.

17:34 hsHoy

¿Cómo llegan?

Ignacio Buse (#112) llega a este torneo mundial en su mejor momento luego de coronarse campeón en el Challenger de Sevilla venciendo al argentino Genaro Alberto Olivieri (#259) con parciales 6-3, 3-6 y 6-3 en un encuentro que tuvo una duración de dos horas y 15 minutos.

Este logro llevó a que el capitán de Perú en la Copa Davis, el mítico Lucho Horna, le dé toda la confianza para que sea la principal carta del team peruano en este choque contra los portugueses por el cupo a las ‘qualifiers’, que se realizarán el próximo año.

Al frente tendrá a Jaime Faria (#115), que también viene de participar en el Challenger de Sevilla y no tuvo éxito al quedar eliminado en octavos de final a manos del español Daniel Mérida. Esto no quiere decir que será fácil para ‘Nacho’, todo lo contrario, por algo el ‘luso’ no está cerca del top 100 del ránking ATP.

Ignacio Buse celebrando la Copa
Ignacio Buse celebrando la Copa Sevilla, en Andalucía. - Crédito: Florian Herr
17:33 hsHoy

Horarios del Ignacio Buse vs Jaime Faria

Los partidos del día 1 de la Copa Davis 2025 comenzarán a las 16:00 horas, por lo que el choque entre Ignacio Buse y Jaime Faria se daría a las 18:00 horas de Perú. Si te encuentras en otro países, revisa los horarios a continuación:

- Ecuador y Colombia / 18:00 horas

- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile / 19:00 horas

- Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil / 20:00 horas

- Portugal / 00:00 horas del sábado 13 de setiembre

17:32 hsHoy

Dónde ver Ignacio Buse vs Jaime Faria: canal TV del duelo por Copa Davis 2025

Todo el país podrá ver la participación del team ‘bicolor’ en señal abierta por televisión mediante la señal de TV Perú (canal 7). Esto gracias a la colaboración del Instituto Peruano del Deportes (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT).

Por otro lado, Infobae Perú cubrirá la Copa Davis en su totalidad mediante su página web, donde podrás encontrar el resumen, resultados e incidencias de los diferentes encuentros.

El punto a punto del Ignacio Buse vs Jaime Faria en el primer día de la Copa Davis se realizará en esta nota. Horas antes, se seguirá el desarrollo del cotejo entre Gonzalo Bueno y Nuno Borges. No te lo puedes perder.

17:28 hsHoy

Programación de los duelos del Perú vs Portugal por Copa Davis 2025

Día 1 (desde las 16:00 horas de Perú)

- Gonzalo Bueno vs Nuno Borges

- Ignacio Buse vs Jaime Faria

Día 2 (sábado 13 de setiembre desde las 14:00 horas de Perú)

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Francisco Cabral y Nuno Borges

- Ignacio Buse vs Nuno Borges

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria

Cruces confirmados para el Perú
Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú

