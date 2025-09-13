Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

La serie de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal alcanza un momento determinante este sábado 13 de septiembre con el duelo de dobles que enfrenta a Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas contra Francisco Cabral y Nuno Borges, un choque donde la dupla local buscará ampliar la ventaja sobre los lusos y dejar la serie muy cerca del bolsillo.
En el contexto del Grupo Mundial I, el enfrentamiento se presenta como decisivo no solo por el marcador parcial, sino también porque pone a prueba el presente de una generación de tenistas peruanos en pleno ascenso, frente a un equipo portugués que no ha podido sumar y necesita reaccionar para seguir con vida en el cruce intercontinental.
El partido está programado para la tarde del sábado 13 de septiembre en el histórico Club Lawn Tenis de Jesús María, ubicado en el tradicional distrito limeño que lleva ese nombre. La elección de este recinto como sede no es un dato menor: el estadio es considerado cuna del tenis peruano y ha sido escenario de memorables gestas regionales, lo que suma presión y motivación para los intérpretes locales. El público podrá asistir desde horas antes para seguir el desarrollo de los encuentros previos y poblar la tribuna durante el plato fuerte del día, que tiene inicio pactado para las 14:00 bajo el cielo limeño.
La serie entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 centra la atención de los fanáticos del tenis latinoamericano. Ambos equipos arrancaron la competencia este viernes 12 de septiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima. La misión es avanzar a los qualifiers del próximo año y así acercarse a la élite mundial de la emblemática competencia por equipos.
La transmisión del espectáculo estará a cargo de TV Perú, señal oficial en territorio nacional, que habilitará la cobertura tanto en televisión como en sus plataformas digitales y redes sociales. Los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto también a través de YouTube, en el canal de TV Perú Noticias, lo que garantiza acceso gratuito y masivo a un evento de interés creciente para los seguidores del deporte blanco.
Ignacio Buse, flamante número uno del equipo peruano y actual 112 del ranking ATP, encarna el presente y el futuro del tenis nacional. A sus 21 años, el limeño arriba en el mejor momento de su corta, pero prometedora carrera. El reciente título en el Challenger de Sevilla y el acceso a semifinales en el ATP 250 de Gstaad lo han catapultado a la élite sudamericana y le otorgan un rodaje base para enfrentar instancias de máxima exigencia. En la primera jornada de la serie, Buse superó a Jaime Faria con autoridad en sets corridos, sin ceder margen y sumando “una racha de confianza que lo ha convertido en el referente más destacado del equipo peruano”. La solidez en sus últimos servicios fue tan contundente como el marcador: se impuso 6-0 y 6-2 en solo una hora y nueve minutos de juego.
Su compañero en el dobles será Juan Pablo Varillas, otro tenista de experiencia, que vuelve a la competición tras superar una compleja lesión en la cadera y en el cartílago de la rodilla, que lo mantuvo fuera de las pistas cerca de cuatro meses. Varillas, actualmente 336 en el ranking ATP, regresó al circuito con una victoria en el ITF World Tennis Tour M25 de Mar del Plata, Argentina, demostrando que puede recuperar su mejor nivel y aportar puntos vitales al seleccionado nacional. Su presencia no solo aumenta las chances desde lo deportivo, sino que infunde tranquilidad y pone a disposición del grupo su liderazgo habitual. Prueba de ello son sus palabras horas antes del encuentro: “Este siempre ha sido un equipo, más allá de quién juegue”, una frase que resume la mentalidad con la que afronta esta nueva etapa junto a un plantel que mezcla juventud y experiencia.
El comando técnico encabezado por Lucho Horna decidió conformar una escuadra que combina especialistas en singles y dobles. Además de Buse y Varillas, figuran Gonzalo Bueno, top 210 de la ATP y con progresión ascendente, y Alexander Merino, doblista nato ubicado en el puesto 117 del ranking mundial de la modalidad. La profundidad del plantel le permite a Horna maniobrar con alternativas tácticas y elegir la mejor dupla para cada exigencia puntual.
En la vereda opuesta, Francisco Cabral y Nuno Borges llegan con la responsabilidad de revertir un marcador adverso. Cabral, quien debuta en la serie este sábado, es el doblista mejor ubicado del equipo lusitano (31° del mundo), lo que lo convierte en carta fuerte para intentar torcer el destino de los suyos. Borges, 52° ATP en singles, debutó en la jornada inicial pero no pudo con el empuje de Gonzalo Bueno, cediendo el punto en sets corridos. Ambos deberán mostrar solidez y compenetración, ya que el resultado del dobles marcará la posibilidad o no de una remontada. La delegación portuguesa se completa con Henrique Rocha, Jaime Faria y Frederico Ferreira, nombres que le otorgan profundidad a un conjunto que aspira a revertir la historia en Lima.
El contexto previo favorece a un Perú que, amparado en el impulso anímico de sus últimos buenos resultados y en el aliento del público local, intentará sellar la superioridad desde el primer quiebre. Para Portugal, la tarea es clara: sumar un punto que extienda la serie y permita seguir soñando con el objetivo de avanzar de ronda. El cuadro luso tiene experiencia en instancias decisivas y sabe cómo responder en territorio hostil, por lo que no regalará nada y buscará convertir a Lima en el inicio de una recuperación.
Este enfrentamiento tiene ingredientes de sobra para asegurar emociones. El ascenso de Buse, la reaparición de Varillas, la presión de Cabral y Borges por revertir la serie, el contexto de un escenario tradicional y el respaldo de la afición nacional configuran un choque de alto voltaje. Detrás de las estadísticas y la historia inmediata, se entrelazan las aspiraciones de dos países por seguir en la disputa de la élite mundial de la Copa Davis.
Perú buscará encaminar la serie y generar el clima ideal para la última jornada, donde podrían sellar el pase a la siguiente ronda de la zona mundial. Un triunfo en el dobles les permitiría jugar con mayor tranquilidad el domingo y crecer en experiencia de cara a los próximos compromisos internacionales. Para los portugueses, el reto está en transformar la presión en inspiración y buscar el punto que los mantenga en carrera.
La expectativa en Lima es máxima. Los seguidores del tenis esperan una jornada memorable en el Club Lawn Tenis de Jesús María, con la ilusión de ver a los locales brillar en casa. La transmisión de TV Perú y el acceso en línea garantizan que nadie se pierda este capítulo clave en la historia reciente del tenis nacional. Todo está listo para que el duelo de dobles entre Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas frente a Francisco Cabral y Nuno Borges marque el pulso y el desenlace de la eliminatoria entre peruanos y portugueses en la Copa Davis.