Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas se enfrentarán a Portugal en el duelo de dobles de la Copa Davis 2025

La serie de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal alcanza un momento determinante este sábado 13 de septiembre con el duelo de dobles que enfrenta a Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas contra Francisco Cabral y Nuno Borges, un choque donde la dupla local buscará ampliar la ventaja sobre los lusos y dejar la serie muy cerca del bolsillo.

En el contexto del Grupo Mundial I, el enfrentamiento se presenta como decisivo no solo por el marcador parcial, sino también porque pone a prueba el presente de una generación de tenistas peruanos en pleno ascenso, frente a un equipo portugués que no ha podido sumar y necesita reaccionar para seguir con vida en el cruce intercontinental.