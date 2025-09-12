Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

Ignacio Buse vive la locura del Mundial de los Desayunos: "Yo soy feliz con mi pan con chicharrón" | YouTube / Puntobreak

La fiebre por el “Mundial de los Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos ha trascendido las redes y contagiado a figuras públicas, deportistas y comunidades de varios países. Uno de los más entusiastas es el joven tenista peruano Ignacio Buse, quien expresó su entusiasmo por la iniciativa digital en el programa de YouTube ‘Breakpoint’ y compartió su preferencia por el desayuno criollo de su país. El certamen no solo enfrenta el pan con chicharrón contra la arepa reina pepiada de Venezuela; también ha proyectado una competencia de identidad nacional y sentido de pertenencia, con millones de participantes en todo el planeta.

“Yo, sinceramente, soy muy feliz con mi pan con chicharrón y siempre que voy a Perú, me encanta el pan con chicharrón. Y también le meto tamalito verde, tamalito naranjita. Todos esos me encantan. O sea, perfecto”, declaró Buse al ser consultado sobre el torneo gastronómico, que ya acumula más de 28 millones de votos en las distintas plataformas sociales. El deportista reconoció estar entre los peruanos que siguen cada etapa de la competencia. “Está todo Perú pendiente del Mundial de Desayunos, es increíble, es increíble”, añadió.

Ignacio Buse pendiente del mundial de los desayunos de Ibai Llanos y declara su preferencia por el pan con Chicharrón

En otro momento de la conversación con ‘Breakpoint’, Ignacio Buse compartió además una comparación entre el tenis profesional y la alta cocina. “Yo creo que... Que un poco en la soledad, porque el tenis es un deporte muy solo y al final la cocina también. O sea, tienes que dedicarle mucho amor y eres tú mismo el que tiene que ponerle todo para que ese plato salga bien. Y creo que el tenis también es bastante así, porque claro, en el día a día tú entrenas todo y tienes que ponerle tú toda la onda para que salga bien. Y eso, que creo que dependes de ti mismo”.

Ignacio Buse hace una cusiosa comparación entre el tenis y la cocina | YouTube / Puntobreak

El impacto del Mundial de los Desayunos en Perú

El torneo de Ibai Llanos ha reunido a dieciséis países en un formato de eliminación directa, con resultados que se deciden por el voto público. Tras varias rondas de eliminatorias, la pulseada entre Perú y Venezuela en la gran final ha generado un empate técnico en la mayoría de las plataformas digitales. En TikTok, ambos países acumulan 5,7 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram el 50% de los votos corresponde a cada uno. En la plataforma YouTube Shorts, la diferencia favorece momentáneamente al pan con chicharrón, que suma 1,2 millones contra 1,1 millones de la arepa.

El concurso ha pasado de lo anecdótico a lo nacional. Autoridades municipales han instado a votar por el pan con chicharrón como parte del “orgullo peruano” y se han instalado puntos de votación simbólicos en espacios públicos. En Venezuela, la respuesta ha sido igualmente activa, promoviendo a la arepa reina pepiada como símbolo de tradición y pertenencia. La definición queda programada para el sábado 13 de septiembre, en lo que muchos califican de “final histórica”.

Pan con chicharrón en la final del mundial de los desayunos

¿Cómo participar y votar?

Para quienes desean apoyar al pan con chicharrón, la dinámica es clara: deben ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos y buscar el comentario con la bandera peruana, publicado por la cuenta oficial del streamer. Es en esa publicación donde el “me gusta” contaría como voto válido para la causa nacional. Las plataformas habilitadas para este proceso son:

TikTok: https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7547783016224165142

Instagram: https://www.instagram.com/p/DOWdW26DJr3/

YouTube Shorts: https://www.youtube.com/shorts/v6UTx3enwpE

Facebook: https://www.facebook.com/reel/1715415392450680

Perú vs Venezuela en la final por el Mundial de los Desayunos | Instagram / Ibai Llanos

Ignacio Buse debuta en la Copa Davis

Ignacio Buse, número uno de Perú y actual 135° en el ranking ATP, liderará al equipo nacional en la serie frente a Portugal por la Copa Davis, que se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición. El enfrentamiento, correspondiente al Grupo Mundial I, se llevará a cabo desde hoy, viernes 12 hasta el sábado 13 de septiembre, bajo la dirección de Luis Horna y en superficie de polvo de ladrillo al aire libre.

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú

Buse manifestó su motivación por disputar la serie en casa y reconoció el nivel de los rivales portugueses. “Jugamos de local y toca creer en una victoria, por más que Portugal sea el favorito de la serie”, indicó el joven tenista. La delegación visitante tendrá entre sus filas a Nuno Borges, quien alcanzó el puesto 30 del mundo el año pasado.

El equipo peruano contará, además, con el esperado regreso de Juan Pablo Varillas, quien vuelve tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera del circuito y lo llevó al puesto 300 ATP. Buse valoró el retorno de Varillas y destacó su importancia anímica: “Es un referente, una persona increíble. Juegue o no, para nosotros es una tranquilidad tenerlo cerca”.