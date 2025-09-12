A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025

Hoy, viernes 12 de septiembre, Ignacio Buse se mide ante Jaime Faria en uno de los encuentros más destacados de la serie entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. El enfrentamiento se desarrolla en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, durante el primer día de la eliminatoria, y corresponde al segundo turno de la jornada.

La serie entre los peruanos y los portugueses representa una oportunidad clave para ambos equipos dentro de la estructura del Grupo Mundial I, ya que el ganador avanzará a la ronda de qualifiers del año siguiente. Portugal parte como favorito gracias a la presencia de jugadores consolidados en el top 100 y top 200 del ranking ATP, entre ellos Nuno Borges (#52 ATP), quien abrirá la jornada ante el peruano Gonzalo Bueno (#209). Sin embargo, Perú presenta a Buse como principal raqueta local, actualmente ubicado en el puesto 112 del ranking ATP y campeón reciente en Sevilla.

El antecedente entre Ignacio y Jaime favorece al peruano, quien se impuso en el único cruce previo ocurrido en febrero de 2024, dentro del M25 en Vila Real de San Antonio, Portugal. En esa ocasión, Buse remontó y ganó por 5-7, 6-4 y 7-5, lo que brinda una referencia positiva para el equipo peruano.

La serie se disputa en escenario de arcilla, superficie habitual para Perú como local. El Club Lawn Tennis de la Exposición ha sido testigo de varias gestas nacionales en la Copa Davis, por lo que existe expectativa sobre el desarrollo y resultado de los partidos individuales y el eventual dobles programado para la jornada siguiente.

Francisco Cabral, Nuno Borges, Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse, los participantes en la Copa Davis. - Crédito: Federación Peruana de Tenis

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025?

Los partidos del Día 1 entre Perú y Portugal comenzarán hoy, viernes 12 de septiembre, a las 16:00 horas en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Y el encuentro entre Ignacio Buse vs. Jaime Faría será el segundo de la jornada, y se empezará a partir de las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Dónde ver Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025

Todos los hogares peruanos podrán serguir el esperado encuentro entre Perú vs Portugal gracias a TV Perú a través de su canal 7. La gran noticia se dará gracias al Instituto Peruano del Deportes (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT). Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de Ignacio Buse contra Jaime Faria con toda la previa, minuto a minuto, declaraciones y mucho más.

Fixture de la serie Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I

Viernes 12 de septiembre

- Gonzalo Bueno vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 1)

- Ignacio Buse vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 2)

Sábado 13 de septiembre

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Nuno Borges y Francisco Cabral (14:00 horas / Dobles)

- Ignacio Buse vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 3)

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 4)

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú