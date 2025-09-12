Perú Deportes

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

‘Nacho’ hará su presentación por el partido de singles de la llave entre Perú y Portugal, correspondiente al Grupo Mundial I de la competición internacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
A qué hora juega Ignacio
A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025

Hoy, viernes 12 de septiembre, Ignacio Buse se mide ante Jaime Faria en uno de los encuentros más destacados de la serie entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. El enfrentamiento se desarrolla en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, durante el primer día de la eliminatoria, y corresponde al segundo turno de la jornada.

La serie entre los peruanos y los portugueses representa una oportunidad clave para ambos equipos dentro de la estructura del Grupo Mundial I, ya que el ganador avanzará a la ronda de qualifiers del año siguiente. Portugal parte como favorito gracias a la presencia de jugadores consolidados en el top 100 y top 200 del ranking ATP, entre ellos Nuno Borges (#52 ATP), quien abrirá la jornada ante el peruano Gonzalo Bueno (#209). Sin embargo, Perú presenta a Buse como principal raqueta local, actualmente ubicado en el puesto 112 del ranking ATP y campeón reciente en Sevilla.

El antecedente entre Ignacio y Jaime favorece al peruano, quien se impuso en el único cruce previo ocurrido en febrero de 2024, dentro del M25 en Vila Real de San Antonio, Portugal. En esa ocasión, Buse remontó y ganó por 5-7, 6-4 y 7-5, lo que brinda una referencia positiva para el equipo peruano.

La serie se disputa en escenario de arcilla, superficie habitual para Perú como local. El Club Lawn Tennis de la Exposición ha sido testigo de varias gestas nacionales en la Copa Davis, por lo que existe expectativa sobre el desarrollo y resultado de los partidos individuales y el eventual dobles programado para la jornada siguiente.

Francisco Cabral, Nuno Borges, Juan
Francisco Cabral, Nuno Borges, Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse, los participantes en la Copa Davis. - Crédito: Federación Peruana de Tenis

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025?

Los partidos del Día 1 entre Perú y Portugal comenzarán hoy, viernes 12 de septiembre, a las 16:00 horas en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Y el encuentro entre Ignacio Buse vs. Jaime Faría será el segundo de la jornada, y se empezará a partir de las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

¿A qué hora juega Ignacio
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025?

Dónde ver Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025

Todos los hogares peruanos podrán serguir el esperado encuentro entre Perú vs Portugal gracias a TV Perú a través de su canal 7. La gran noticia se dará gracias al Instituto Peruano del Deportes (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT). Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de Ignacio Buse contra Jaime Faria con toda la previa, minuto a minuto, declaraciones y mucho más.

Fixture de la serie Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I

Viernes 12 de septiembre

- Gonzalo Bueno vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 1)

- Ignacio Buse vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 2)

Sábado 13 de septiembre

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Nuno Borges y Francisco Cabral (14:00 horas / Dobles)

- Ignacio Buse vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 3)

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 4)

Cruces confirmados para el Perú
Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú

Temas Relacionados

Ignacio BuseCopa DavisTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Hoy, viernes 12 de septiembre, se reiniciará el campeonato nacional con grandes encuentros. Entérate cómo se jugará la jornada que definirá el futuro de los equipos

Programación de la fecha 8

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ en su condición de local por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Este duelo será una lucha por el liderato del campeonato. Conoce todos los detalles del crucial duelo

Universitario vs Alianza Lima: día,

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reiniciará el Torneo Clausura tras cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: UTC y Ayacucho FC pelearán por salir del fondo y Sport Huancayo recibirá a Los Chankas por asegurar el cupo internacional

Partidos de hoy, viernes 12

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

El comentarista deportivo dio a conocer su postura sobre jugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega las próximas Clasificatorias y resaltó que será difícil que los seleccionados acepten

Diego Rebagliati filtró que los

Giancarlo Granda fulminó a Juan Reynoso por su paso por la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Su equipo era inmirable”

El periodista deportivo recordó los malos números que tuvo el ‘Cabezón’ cuando estaba al mando de la ‘blanquirroja’ y dejó en claro que no considera que le habría ido mejor que Jorge Fossati si se quedaba en Videna

Giancarlo Granda fulminó a Juan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gustavo Gorriti advierte que amenaza

Gustavo Gorriti advierte que amenaza de Rafael López Aliaga “es una exhortación” a que un sicario atente en su contra

Pedro Castillo cree que aún es presidente: “Espero que el Congreso me notifique la moción de vacancia”

Marisol Espinoza defiende a César Acuña y asegura que gobernador regional se siente ‘acosado’ por investigaciones periodísticas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Congreso archivó denuncias contra el expresidente Francisco Sagasti y exministros del gobierno de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina asegura que investigación

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo calló lo que sabía todo este tiempo”

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

DEPORTES

Programación de la fecha 8

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Giancarlo Granda fulminó a Juan Reynoso por su paso por la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Su equipo era inmirable”