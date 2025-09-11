“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

El exarquero cuestionó al mediocampista por sus polémicas declaraciones sobre la selección peruana. (Ouke TV)

El mal cierre de la selección peruana en el proceso clasificatorio al Mundial 2026 provocó una fuerte reacción pública en el ámbito deportivo local. Durante el programa ‘El Último Aliento’, el exarquero Juan ‘Chiquito’ Flores mostró su desacuerdo con las recientes declaraciones de Sergio Peña, mediocampista nacional, en un episodio que volvió a exponer la división de opiniones sobre la actitud de algunos integrantes del plantel.

La situación surgió luego de la derrota de Perú contra Paraguay en el Estadio Nacional de Lima (1-0), resultado que dejó a la ‘blanquirroja’ en el penúltimo lugar de las clasificatorias. Tras el partido, Peña expresó su molestia hacia las críticas de los hinchas y lanzó una indirecta a otros futbolistas que no quieren vestir la camiseta nacional.

“A este señor quién lo ha engañado que es jugador, quién lo ha engañado, que haya jugado en otro país, que sea primo de Guerrero, puede estar en la selección y puede tener la algarabía de decir esta barbaridad, mira como jugador, he tenido muchos años en el fútbol y me he metido con los mejores, he hablado y me han rechazado, pero este señor no puede hablar así, con tres o cuatro partidos en la selección, no puede tener esta autoridad de hablar así”, sentenció Flores.

Sergio Peña jugó titular en el Perú vs Paraguay, a pesar de lesión.

La crítica de ‘Chiquito’ no se limitó exclusivamente a Peña. Apuntó también a los medios de comunicación deportivos locales por, a su juicio, promover una imagen excesivamente positiva del jugador. “Los periodistas tienen la culpa porque a este señor lo han endiosado pero gratis, en Alianza puede jugar un ratito pero…”, enfatizó el exarquero.

Las palabras de Flores encontraron eco y contrapunto entre sus colegas del panel. Giancarlo Granda, periodista deportivo, tomó una posición diferente: “He sido el más crítico de Sergio Peña en la selección y he dicho que no ha dado la talla, pero acá Sergio Peña estoy contigo, hay que venir y me sorprende que lo digas tú (Juan Flores), porque hace dos semanas me dijiste que nunca a la selección hay que decirle que no, que Peña juegue bien, mal o regular, es otra cosa, pero va, hay otros que no quieren ir”.

La conversación fue complementada por Carolina Salvatore, quien señaló la necesidad de identificar claramente el destinatario de las indirectas de ‘Peñita’: “Si vas a decir algo, ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Valera? Entonces dícelo a Valera directamente, porque si eres macho para decirlo, dícelo”, afirmó durante la transmisión.

‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana.

¿Qué dijo Sergio Peña?

La controversia se originó en las declaraciones de Sergio Peña, quien se refirió a la eliminación de la selección y a la respuesta de los aficionados. El volante de Alianza Lima afirmó: “Por mi país y por mi patria, nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros no la dan”.

El mediocampista insistió que su esfuerzo y compromiso no estaban sujetos a discusión: “Tiene que ser consciente, nosotros venimos a trabajar, damos todo por el Perú, yo en lo personal pongo el pecho, he luchado hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle que no a la selección”.

El mediocampista nacional dejó firme mensaje luego de que se acabaran las Eliminatorias 2026. (Raúl Chávez)

Además, realizó una confesión respecto a su estado físico en las recientes fechas de las eliminatorias. “Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, y agregó: “Nosotros hemos dado la cara hasta el final, estábamos eliminados en Uruguay, pude decir que me sentía mal, que tenía fiebre, no lo hice, di la cara hasta el minuto 80, hay que valorar las cosas buenas y cuidar al jugador”.