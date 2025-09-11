Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

Ignacio Buse pondera el pensamiento de Carlos Alcaraz sobre su planificación en el tenis. - Crédito: AFP

El día a día de Ignacio Buse se explica en concentraciones rígidas para desplegar su mejor movimiento con la raqueta cada vez que tiene una competencia de nivel. Con ese conservador estilo ha logrado posicionarse como el mejor representante del tenis en Perú relegando a un decreciente Juan Pablo Varillas.

Sin embargo, existen algunos momentos donde el esfuerzo por participar en los torneos lo sobrepasan y necesita recurrir a espacios de recreación, aunque el tiempo es más corto de lo pensado. Esa situación hace reflexionar demasiado al ‘Colorado’ con respecto al equilibrio de la vida entre ser deportista y persona.

Ignacio Buse acompañado de su entrenador Juan Lizariturry (izq.) y preparador físico Daniel Cardeñoso (der.). - Crédito: Difusión

Durante un diálogo concedido al espacio español ‘Punto de Break’, ‘Nacho’ Buse ha reconocido que se le complica adaptar un libreto común como el resto de la gente por su condición de atleta de élite representando a Perú, pero cuando tiene la oportunidad lo hace siempre bajo un patrón saludable.

“La boda de mi hermano es más importantísimo que el tenis. Estas pequeñas cosas hacen que el año no se haga tan largo. Tienes que tratar de encontrar ese balance, que nunca nadie encuentra, de saber disfrutar los momentos que tienes como salir a dar un paseo y conocer la ciudad”, sostuvo Ignacio.

“No ir de hotel en hotel; por supuesto que cuando estás en competencia te da más flojera, pero capaz los días anteriores es muy importante, porque el año se hace más largo. Algún día si estás en Valencia y quieres ir a la playa a comer una paella, hazlo de una totalmente”, reflexionó.

Durante su paso por España, especialmente en la ciudad de Andalucía, Ignacio Buse se proclamó campeón del Challenger 125 de Sevilla, imponiéndose en una final sudamericana contra el argentino Genaro Alberto Olivieri. En el transcurso de su participación, conviene mencionar, el peruano se llevó por delante a cuatro representantes locales.

Ignacio Buse celebrando la Copa Sevilla, en Andalucía. - Crédito: Florian Herr

Alcaraz, más que un ídolo

‘Nacho’ Buse intenta guiarse de un pensamiento patentado por Carlos Alcaraz, el líder indiscutible e incontestable del ránking ATP, para mantener su curso ascendente en el tenis mundial. El joven europeo, en algún momento, ha explicado que la base del éxito es el equilibrio y eso intenta realizar el nacido en Lima.

“Comparto mucho su forma de ser, al final cada uno con su filosofía. Si puedes estar bien como estás, adelante, pero cada persona es diferente. Creo que puedo conseguir un poco más este equilibrio, porque el año es muy largo”, subrayó Buse.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

“Llega un momento en que si no disfrutas fuera de la cancha y estás pensando todo el rato lo que pasa dentro y en algún momento si no te salen las cosas, quemas; mentalmente no te va a ir bien. Igual eso lo tenemos bastante interiorizado, porque sí salimos a conocer. Puede servir a otros. Al final, creo que es un poco conocerte a ti mismo”, sumó.

En los próximos días, Ignacio Buse asumirá una importante responsabilidad representando al Team Perú en la Copa Davis frente a Portugal. Aunque es la cara visible del bloque, a su lado surgen otros tenistas de buen hacer como Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno.

El peruano Ignacio Buse se despidió entre aplausos del Arthur Ashe del US Open. Crédito: US Open/ESPN

Por su parte, Carlos Alcaraz llega en un fabuloso estado de momento luego de llevarse por delante al italiano Jannik Sinner en la final del US Open, lo que constituyó su segunda grito de campeón en Estados Unidos.

“Yo me planteo las cosas a no mucho tiempo más allá. Al final, no me puedo parar a pensar si voy a conseguir 20 Grand Slams. Tenemos que vivir el día a día. Obviamente, el potencial está ahí, no lo vamos a negar. Creo que tengo muchísimo potencial de ganar muchos títulos”, afirmó.