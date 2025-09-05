Perú Deportes

Juan Pablo Varillas se pone a punto en Argentina: alcanzó las semifinales del M25 de Mar del Plata

El peruano superó en sets corridos al experimentado brasileño Daniel Dutra da Silva. La tercera raqueta nacional integrará la próxima semana la serie ante Portugal por Copa Davis

Por José Manuel Quintana

Juan Pablo Varillas accedió a
Juan Pablo Varillas (#318) dejó atrás la lesión en el cartílago de la cadera que lo dejó fuera de las canchas por cerca de cuatro meses. El peruano, junto a su entrenador Diego Junqueira, optaron por retomar la competencia en territorio argentino. Primero, el limeño de 29 años se anotó en el Challenger de Villa María. Sin embargo, decidió disputar un torneo de menor categoría.

En el ITF M25 de Mar del Plata, ‘Juampi’ empieza a recuperar terreno y ritmo de cara a la vital llave entre Perú y Portugal por Copa Davis. La serie se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en la capital peruana. ‘Lucho’ Horna decidió convocar a Varillas, pese al lapso fuera de las canchas. El octavofinalista de Roland Garros 2023 también se ausentó en la última presentación del representativo nacional ante Líbano en febrero de este año.

Por lo pronto, Varillas se instaló en las semifinales del torneo marplatense gracias a su sólida victoria ante Daniel Dutra da Silva (#334) con parciales 6-1, 6-3. El triunfo significó un verdadero desahogo para Juan Pablo, quien cerró el partido con un “Dale” estrepitoso en el Club Náutico de Mar del Plata.

Juan Pablo Varillas regresó a
Por un pase a la final del torneo, la exprimera raqueta nacional medirá fuerzas con el paraguayo Daniel Vallejo. El tenista ‘guaraní’ de 21 años es actual #252 del mundo y al igual que el peruano, llega a la cita sin ceder sets en sus dos encuentros previos. Será la segunda vez que ambos jugadores se vean las caras por los puntos: en el Challenger de Buenos Aires 2025, Varillas impuso condiciones por doble 6-4.

Este compromiso está pactado para el viernes 5 de septiembre en la cancha principal del Club Náutico. La organización del evento ha programado el cotejo a las 08:00 horas locales. La transmisión estará a cargo del ITF World Tennis Tour Live, portal que emite los encuentros de esta categoría de manera gratuita y se puede disfrutar desde cualquier dispositivo y ordenador.

Perú vs Portugal por Copa Davis

Con la baja confirmada de Conner Huertas del Pino, el capitán del equipo peruano Luis Horna decidió llamar a Juan Pablo Varillas para la cita ante Portugal por Copa Davis. El cuarteto lo completan Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y el doblista Alexander Merino. La jornada tendrá lugar en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima el 12 y 13 de septiembre.

Los cuatro convocados por 'Lucho'
Por otro lado, Portugal ha puesto toda la carne en el asador para sellas su pase a los ‘qualifiers’. El conjunto ibérico, capitaneado por Rui Machado, no se guarda nada de cara a los compromisos en la arcilla del Club Lawn Tennis de Lima.

La principal figura de los portugueses es Nuno Borges. El diestro nacido en Maia hace 28 años exhibe en sus vitrinas el ATP 250 de Bastad, obtenido el año pasado. Actualmente es el número 41 del mundo. En el US Open, compitió hasta la segunda ronda, donde el local Tommy Paul le puso fin a su camino en Nueva York.

La segunda carta de Machado es Jaime Faria. El tenista de 22 años ocupa la casilla número 117 en el ranking ATP. En febrero de esta temporada, registró su mejor posición: #87. Su actualidad ha mejorado en las últimas semanas: superó la ‘qualy’ del US Open y al igual que los peruanos, compite en el Challenger de Sevilla.

Henrique Rocha, de apenas 21 años, es una de las promesas del tenis ibérico. El nacido en Oporto ha superado la primera ronda del Challenger de Sevilla y está anotado en dobles junto a Frederico Ferreira, también convocado a la cita en la capital peruana. El quinteto se cierra con Francisco Cabral, #32 del mundo en la categoría de dobles.

Portugal presentó a sus cinco
