Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

El lateral izquierdo habló del duro final de la 'bicolor' en las Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana no pudo hacer respetar la casa y perdió en condición de local contra Paraguay en la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. Este resultado negativo confirmó el final de la ‘bicolor’ en el proceso clasificatorio de cara al Mundial de Norteamérica, en donde se convirtió en el peor de su historia en cuanto a números. En ese sentido, Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes pensando en un cambio para el futuro.

“Es una situación complicada la que vivimos hoy día (ayer). Creo que el grupo dio todo dentro del campo. Para mí dimos un buen juego, desde lo táctico, desde el fútbol. Tuvimos ocasiones, lástima que no concretamos. El rival tuvo un par de ocasiones, concretó una y termnó el partido 1-0″, dijo en primera instancia en zona mixta.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

En su intervención, el lateral izquierdo puso atención en la generación que comienza a sumar minutos en el elenco nacional y la importancia de acompañar ese proceso. “De cara al futuro, creo que hay algunos jóvenes que están saliendo y por eso hay esperanza, hay que seguir trabajando. Como hablé con algunos, tienen que seguir siendo profesionales, trabajar, porque las Eliminatorias no son fáciles, físicamente los otros países están muy bien. Tenemos talento, pero hay que trabajarlo y pulirlo. Creo que si tenemos esa mentalidad de cara al futuro, vamos a conseguir grandes cosas”, expresó.

El jugador de Copenhague anticipó que tomará un rol de referente en la nueva etapa que comienza para la selección peruana. “Son varios años en la selección. Gracias a Dios vengo haciendo las cosas bien en mi club, desde lo personal. Si bien es cierto que tengo varios partidos encima con la selección, hay que mirar hacia el futuro. Voy a ser uno de los referentes para lo que viene, para mí va a ser importante que los jóvenes sigan saliendo y trabajemos con la misma humildad, que tenemos que ser mejores profesionales en todo sentido para poder lograr grandes cosas y poder rendir”, precisó.

Marcos López fue uno de los puntos altos de Perú ante Paraguay en Lima. - créditos: FPF

Marcos López y su defensa a Luis Ramos por críticas en la selección peruana

Luis Ramos, uno de los llamados a ser el nuevo ‘9′ de la selección peruana, fue objeto de críticas en redes sociales y parte del entorno luego de su desempeño ante Paraguay. Marcos López respaldó al delantero, señalando el esfuerzo y el trabajo realizado a pesar de no haber podido marcar gol en el partido.

“Es parte del colectivo. Creo que somos un equipo, no solamente juegan ellos. Entonces, tuvieron sus ocasiones. A Luis (Ramos) de cara al arco no se le dio hoy, pero se sacrificó por el equipo, dio todo. Aguantar a dos centrales de esa magnitud no es fácil, jugar de espaldas todo el partido no es fácil, y creo que dentro de todo hizo un gran partido. Obviamente, un delantero tiene que hacer goles, pero también se le tiene que exigir otras cosas, y creo que cumplió. Le va a servir para seguir mejorando, espero que siga con las mismas condiciones y las mismas ganas”, acotó.

Luis Ramos no pudo anotar con Perú ante Paraguay y le costó luchar con los defensas rivales. - créditos: FPF

Marcos López y su opinión sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana

Consultado sobre el futuro del cuerpo técnico y especialmente de Óscar Ibáñez, entrenador de la ‘blanquirroja’, Marcos López remarcó el buen ambiente que experimentó el grupo bajo la conducción del DT durante el tramo final de las Eliminatorias 2026.

“El grupo está feliz con Óscar. Le devolvió a la selección lo que teníamos, que era alegría, buena camaradería en los vestuarios. Dentro de todo, creo que el grupo le respondió, siempre se dio íntegro como lo ha hecho con los otros entrenadores. Para mí, es una excelente persona y un gran técnico, tiene todo mi respeto. Espero que se quede, y si no es así, desearle lo mejor para lo que le queda a él en su futuro”, manifestó.