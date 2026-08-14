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DT de Botafogo tras el 6-1 ante Cienciano: “Es un día que nos avergüenza y quedará marcado para siempre”

El técnico portugués Franclim Carvalho reconoció la superioridad del cuadro cusqueño, lamentó los errores defensivos de su equipo y admitió que Botafogo tendrá una misión “muy difícil” en el partido de vuelta, donde deberá remontar cinco goles para forzar los penales

Soccer Football - Brasileiro Championship - Sao Paulo v Botafogo - Estadio Morumbi, Sao Paulo, Brazil - May 23, 2026 Botafogo coach Franclim Carvalho reacts REUTERS/Jean Carniel
Soccer Football - Brasileiro Championship - Sao Paulo v Botafogo - Estadio Morumbi, Sao Paulo, Brazil - May 23, 2026 Botafogo coach Franclim Carvalho reacts REUTERS/Jean Carniel
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La goleada que Cienciano le propinó a Botafogo en Cusco dejó al conjunto brasileño al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana. El cuadro imperial se impuso por un contundente 6-1 este jueves 13 de agosto, por el partido de ida de los octavos de final, y obligará al equipo carioca a protagonizar una remontada prácticamente histórica en Brasil para intentar continuar con vida en el torneo continental.

Tras el partido, el técnico de Botafogo, Franclim Carvalho, compareció ante los medios en conferencia de prensa y no ocultó su decepción por el resultado. El entrenador reconoció la superioridad de Cienciano, admitió que su equipo sabía cuáles eran las principales armas del conjunto cusqueño y lamentó que, pese a haber trabajado esos aspectos durante la semana, sus dirigidos no pudieran neutralizarlos.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca
“Es un día que nos avergüenza y que quedará marcado para siempre”, manifestó Carvalho al referirse a la dura derrota sufrida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La caída fue especialmente dolorosa para Botafogo porque el equipo había llegado a los octavos de final con una campaña sólida en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en Cusco todo cambió. Cienciano aprovechó su localía, la altura y, principalmente, las enormes dificultades defensivas del cuadro brasileño para construir una diferencia que ahora parece casi imposible de remontar.

“Sabíamos de la dificultad de jugar aquí”

Uno de los aspectos que Franclim Carvalho destacó durante su conferencia fue la complejidad de disputar un partido en Cusco, ciudad ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el entrenador evitó utilizar la altura como única explicación de la derrota y puso el foco también en los errores cometidos por sus futbolistas.

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El técnico aseguró que Botafogo había estudiado previamente la forma de jugar de Cienciano y que el cuerpo técnico incluso había trabajado durante la semana para contrarrestar las acciones que terminaron siendo determinantes en el encuentro.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca
“Sabíamos de la dificultad de jugar aquí. Estábamos sobre aviso. El tipo de juego del adversario es con mucha pelota en el área y centros. Entrenamos sobre eso, hablamos de eso, mostramos videos”, explicó Carvalho después del encuentro.

Sin embargo, el trabajo previo no tuvo el efecto esperado. Cienciano encontró reiteradamente espacios para enviar balones al área y terminó castigando a una defensa que no consiguió responder ante el juego aéreo.

De los seis goles marcados por el conjunto cusqueño, cuatro llegaron a través de acciones relacionadas con centros y juego por arriba, precisamente una de las situaciones que Botafogo había identificado como una amenaza antes del partido.

“Intentamos evitarlo y no lo conseguimos”, reconoció el entrenador.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo players pose for a group photo before the match REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo players pose for a group photo before the match REUTERS/Martin Fonseca

Un primer tiempo inesperado

El partido quedó prácticamente encaminado durante la primera mitad. Cienciano fue una auténtica avalancha ofensiva y consiguió marcar cuatro goles en apenas 34 minutos.

Matías Succar abrió el marcador y posteriormente volvió a aparecer para aumentar la ventaja. Neri Bandiera también se hizo presente en el marcador, mientras que Marcos Martinich anotó el cuarto tanto para que el equipo dirigido por Horacio Melgarejo se marchara al descanso con un sorprendente 4-0.

Botafogo no encontró respuestas ante la intensidad del conjunto cusqueño. La presión, los centros y la velocidad con la que Cienciano atacaba terminaron desarticulando al equipo brasileño.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo's Santiago Rodriguez in action with Cienciano's Ray Sandoval REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo's Santiago Rodriguez in action with Cienciano's Ray Sandoval REUTERS/Martin Fonseca

En el complemento, Matheus Martins consiguió descontar para el conjunto visitante y por algunos minutos pareció que Botafogo podía encontrar una reacción. Sin embargo, la esperanza duró poco. Bandiera volvió a marcar y Succar completó su espectacular triplete para establecer el definitivo 6-1.

El resultado terminó siendo la mayor goleada sufrida por Botafogo en una competición internacional y dejó al equipo en una situación límite en la Sudamericana.

Los errores de Botafogo

Además de analizar el desempeño colectivo, el técnico fue consultado por las decisiones que tomó para conformar el once titular. Botafogo presentó algunas modificaciones en su alineación, entre ellas cambios en las bandas y una variante en la estructura del mediocampo.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Martin Fonseca

Carvalho explicó que sus decisiones respondieron a las características del partido y a la necesidad de administrar las condiciones particulares de jugar en la altura de Cusco.

El técnico también hizo referencia a la velocidad con la que se mueve el balón en un escenario ubicado a más de 3.300 metros de altitud, una condición que puede modificar considerablemente la precisión de los pases y el comportamiento de las jugadas.

Ustedes vieron la velocidad de la pelota. Es completamente diferente hacer un pase aquí o hacer un pase en un estadio en el que no jugamos a esta altitud”, señaló el entrenador.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their first goal REUTERS/Martin Fonseca
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their first goal REUTERS/Martin Fonseca

Sin embargo, Carvalho no escondió que las circunstancias del partido no podían justificar por sí solas la diferencia final de cinco goles.

¿Puede Botafogo remontar el 6-1?

La gran pregunta que queda ahora es qué puede hacer Botafogo en el partido de vuelta. El encuentro se disputará el jueves 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro.

La situación es extremadamente complicada. Para igualar la serie y llevar la definición a los penales, Botafogo necesita ganar por cinco goles de diferencia. Si consigue imponerse por seis o más tantos, logrará remontar la eliminatoria y clasificarse directamente a los cuartos de final.

Carvalho fue consciente de la dimensión del desafío y reconoció que la situación de su equipo es “muy difícil”. No obstante, pidió que el partido de vuelta sea analizado como un escenario completamente distinto al vivido en Cusco.

Será un segundo partido completamente diferente. Nosotros no podemos estar condicionados por el resultado de este primer partido. Pero obviamente nuestra situación es muy difícil”, sostuvo el entrenador.

El mensaje del técnico apunta a que Botafogo tendrá que cambiar radicalmente su imagen si quiere siquiera acercarse a la remontada. En Cusco, el equipo brasileño fue superado desde los primeros minutos y terminó recibiendo cuatro goles antes del descanso.

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