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II Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo hoy 14 de agosto: conoce el horario y todos los detalles

La actividad busca fortalecer la preparación ciudadana ante emergencias, con participación de entidades públicas, privadas, organizaciones, familias y población en general

Durante el ejercicio se debe mantener la calma, ubicarse en una zona segura y evacuar de manera ordenada hacia los puntos establecidos - Créditos: Andina.
Durante el ejercicio se debe mantener la calma, ubicarse en una zona segura y evacuar de manera ordenada hacia los puntos establecidos - Créditos: Andina.
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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará hoy, viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., con escenarios diferenciados según las amenazas que podrían afectar a cada región. En Lima y Callao, el ejercicio recreará un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami. En la sierra se representarán movimientos en masa, como huaicos, mientras que en la selva se simularán lluvias intensas y desbordes de ríos, informó Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La jornada se desarrollará en conmemoración de los 19 años del terremoto del 15 de agosto de 2007, uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en el país. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 7,9 y tuvo su epicentro a 60 kilómetros al oeste de Pisco, con una profundidad de 40 kilómetros. El desastre ocasionó graves consecuencias en cinco departamentos, especialmente en Ica.

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¿Quiénes participan en el simulacro?

La convocatoria comprende a las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), además de instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el propósito consiste en fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante una eventual emergencia o desastre.

Lima y Callao recrearán un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami, mientras que otras regiones enfrentarán escenarios vinculados con huaicos, lluvias intensas y desbordes de ríos - Créditos: Andina.
Lima y Callao recrearán un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami, mientras que otras regiones enfrentarán escenarios vinculados con huaicos, lluvias intensas y desbordes de ríos - Créditos: Andina.

El inicio será anunciado mediante señales previamente establecidas, que pueden incluir bocinas, campanas, silbatos, sirenas u otros mecanismos disponibles en cada localidad. Antes de la actividad, los participantes deben reconocer espacios seguros dentro de sus viviendas, centros laborales o instituciones.

También resulta necesario identificar las rutas de evacuación y establecer un punto de reunión familiar. Estas acciones permiten contar con una referencia clara ante una emergencia real y facilitan el desplazamiento hacia sectores con menor exposición.

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¿Qué debe hacer la población durante el ejercicio?

Tras la señal que representa el inicio del sismo, las personas deben conservar la calma y dirigirse a la zona segura interna identificada previamente. Durante los primeros dos minutos, corresponde permanecer en ese espacio mientras se representa el movimiento telúrico.

Una vez concluida esa etapa, se debe iniciar la evacuación hacia un área segura externa o al punto de reunión previamente acordado. El desplazamiento debe efectuarse de manera ordenada y con la mochila de emergencia, especialmente en lugares donde puedan presentarse deslizamientos, derrumbes u otras amenazas.

Las indicaciones de las autoridades y brigadistas deben cumplirse durante toda la jornada. Asimismo, la práctica permitirá verificar si las rutas previstas son adecuadas y si los procedimientos son conocidos por quienes intervienen.

Las rutas de evacuación y los puntos de encuentro familiares deben estar definidos antes de una emergencia real - Créditos: Andina.
Las rutas de evacuación y los puntos de encuentro familiares deben estar definidos antes de una emergencia real - Créditos: Andina.

¿Qué se evaluará durante el simulacro?

El ejercicio permitirá analizar la eficacia de los planes de Gestión Reactiva y Continuidad Operativa, además de los protocolos aplicados por las instituciones. Esta evaluación ayudará a detectar medidas que requieren ajustes para mejorar la atención ante un evento adverso.

También se revisarán las rutas de evacuación en barrios, hogares, centros laborales y establecimientos. La jornada puede revelar obstáculos, accesos bloqueados, deficiencias de señalización o problemas para transmitir información.

Indeci remarcó que la participación ciudadana será fundamental. El ejercicio representa una oportunidad para practicar conductas que pueden resultar decisivas durante una crisis. Reconocer zonas seguras, establecer recorridos de salida y definir mecanismos de comunicación familiar son acciones que deben conocerse antes de una emergencia.

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