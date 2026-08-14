Terror en San Juan de Miraflores: extorsionadores amenazan a maestras y dejan sin clases a más de 100 niños de colegio inicial

Los menores, de entre tres y cinco años, continúan sus actividades educativas de manera virtual mientras se investiga el caso (Créditos: Latina)

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La preocupación se apoderó de decenas de familias del colegio estatal Mi mundo feliz, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, luego de que las maestras fueran víctimas de amenazas extorsivas. La situación provocó la suspensión de las actividades presenciales y dejó a más de cien menores, de entre tres y cinco años, recibiendo sus lecciones desde casa. Los padres temen que sus pequeños puedan convertirse en víctimas colaterales de un eventual ataque.

Las madres señalaron que sus hijos acudieron el último lunes con la expectativa de reencontrarse con sus compañeros, pero encontraron las puertas del establecimiento cerradas. Una de ellas explicó que los estudiantes esperaban retornar a las aulas cuando descubrieron que las docentes afrontaban exigencias de delincuentes. La situación generó temor entre los familiares, quienes expresaron su preocupación tanto por la integridad de los escolares como por la seguridad del personal educativo.

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“Yo siento miedo que le pueda pasar algo a mi hija por, eh, como daño colateral”, manifestó una madre durante el reclamo. Otra representante contó que tiene una niña de cinco años en casa, afectada emocionalmente por la interrupción. Según relató, la menor extraña a sus amistades y pregunta constantemente por qué ya no asiste al centro educativo.

La suspensión de las clases afecta la formación y socialización de los pequeños, quienes extrañan a sus compañeros y desean regresar al jardín - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El problema también perjudica a quienes recién iniciaban su etapa escolar. Una madre indicó que su pequeña de tres años ingresó recientemente al jardín y desea regresar para compartir con sus compañeros. Además, señaló que su hija mayor, de cinco años, se prepara para participar en su promoción. Para las familias, la suspensión resulta todavía más dolorosa debido a la cercanía del Día del Niño, fecha en la que los menores tenían previstas actividades de integración y celebración.

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Ante esta situación, un grupo de padres llegó hasta la comisaría de Pamplona Alta 2 para exigir medidas de seguridad. Los manifestantes cuestionaron que, desde la aparición de las amenazas, no hayan recibido el respaldo policial que consideran necesario para proteger a las educadoras y a los estudiantes. Las imágenes mostraron las aulas completamente vacías, mientras las familias permanecían a la espera de una respuesta que permita recuperar la normalidad.

El colegio cuenta con seis profesoras distribuidas en dos turnos y atiende a más de un centenar de niños. La ausencia de los escolares no solo representa una interrupción académica, sino también una afectación en su desarrollo social, especialmente porque se encuentran en una etapa clave para fortalecer vínculos, adquirir habilidades y compartir experiencias con sus pares.

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Los menores, de entre tres y cinco años, continúan sus actividades educativas de manera virtual mientras se investiga el caso - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 01 informó que tomó contacto con la directora de Mi mundo feliz para conocer detalles del caso e iniciar las acciones correspondientes. Mientras se realizan las diligencias, las clases continuarán bajo la modalidad virtual, una alternativa adoptada para evitar exponer a los menores y trabajadores ante cualquier eventualidad.

La denuncia por extorsión fue presentada en la dependencia policial de Pamplona Alta 2. Los padres esperan que las autoridades puedan garantizar condiciones adecuadas para el retorno presencial. Su principal pedido es que se refuerce la vigilancia alrededor del plantel y se brinde protección a las maestras, de modo que los pequeños puedan volver a las aulas sin temor.

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