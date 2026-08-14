Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Osinergmin, a través de su plataforma Facilito, informa los precios de combustibles en una estación de servicio urbana de Lima, con valores para gasolina, diésel y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los combustibles en Perú experimenta significativas diferencias según la región, el tipo de carburante y la dinámica del mercado. En Lima, el gasohol regular se comercializa entre 17,99 y 21,49 soles por galón, y el premium alcanza valores de hasta 24,29 soles. El diésel B5 S-50 UV, clave para el transporte público y de carga, fluctúa entre 22,42 y 26,79 soles por galón, lo que evidencia la amplia gama de costos que enfrentan los conductores en la capital.

En las provincias, los precios suelen superar los de Lima.

En Cusco, por ejemplo, el gasohol regular parte de 18,67 soles por galón, mientras que en Ica inicia en 17,29 soles. El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) también muestran variaciones considerables, con promedios de 7,03 soles y hasta 2,20 soles por metro cúbico, respectivamente. Esta dispersión de valores ha incentivado el uso de plataformas digitales para comparar precios y ha llevado al gobierno a activar mecanismos de control frente a posibles incrementos.

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Una mano sostiene un teléfono inteligente que muestra la aplicación Facilito con los precios de diferentes combustibles en estaciones de servicio de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el precio y el impacto en los consumidores

El precio de los combustibles en Perú responde a múltiples variables. Uno de los elementos principales es el valor internacional del petróleo crudo, que marca tendencia en los costos de importación. A esto se suman los impuestos y aranceles aplicados por el Estado, los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

La reciente reactivación del Fondo de Estabilización Fiscal busca contener el alza de los combustibles cuando el precio internacional del petróleo supera una banda predefinida. Este mecanismo interviene para que los consumidores no absorban completamente el impacto de la volatilidad externa y estabiliza los precios locales. La estructura del fondo contempla dos bandas, una superior y una inferior, dentro de las cuales debería moverse el precio local de los combustibles.

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El suministro está garantizado, según empresas estatales, que mantienen inventarios suficientes y capacidad logística para atender la demanda, pese a las fluctuaciones internacionales y a la incidencia de conflictos geopolíticos en el precio de los hidrocarburos.

El mapa conceptual de Perú muestra la dispersión de precios de combustibles por regiones, utilizando íconos de estaciones de servicio y etiquetas numéricas, con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos recientes de precios en Lima y otras regiones

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 17,85

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,89; gasohol premium en S/ 18,99

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,19

San Miguel: gasohol premium en S/ 19,99

Rímac: diésel en S/ 22,94

Comas: diésel en S/ 21,75

Carabayllo: diésel en S/ 20,99

En provincias:

Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99

Ica: gasohol regular desde S/ 18,89

Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,48

Tacna: diésel en S/ 24,35

Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a los logos de Osinergmin y la app Facilito en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito: la herramienta clave para consultar precios de combustibles

Facilito es el portal y la aplicación móvil del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que permite a cualquier persona consultar el precio actualizado de la gasolina, el diésel, el GLP y el GNV en estaciones autorizadas de todo el país.

Esta herramienta promueve la transparencia y facilita la comparación de precios entre grifos, lo que ayuda a los usuarios a encontrar el mejor precio disponible en su zona. El servicio está disponible tanto en la web como en aplicaciones móviles para IOS y Android. Los precios se actualizan constantemente con la información reportada por los operadores de las propias estaciones de servicio.

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Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo usar Facilito para consultar precios de gasolina y otros combustibles?

Para quienes recién inician o conocen su uso, Facilito ofrece un proceso sencillo. A continuación, una guía en viñetas para aprovechar al máximo esta herramienta:

Acceder a la web de Facilito o descargar la app oficial para celulares, disponible en IOS y Android.

Elegir el tipo de combustible que desea consultar: gasolina, gasohol, GLP, GNV o diésel.

Ingresar la ubicación manualmente o permitir el acceso a la geolocalización para que el sistema muestre los grifos más cercanos.

Revisar el listado de precios por estación, ordenado por cercanía o por precio.

Comparar los valores y elegir la estación que se adapte a sus necesidades.

Consultar periódicamente la web o la app para conocer los precios más recientes, ya que se actualizan a diario.

Una mano sostiene un smartphone que muestra la aplicación Facilito de Osinergmin, la cual indica los precios de diferentes tipos de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de utilizar Facilito para consumidores

El uso de Facilito presenta diversos beneficios para los usuarios, que pueden optimizar su gasto en combustibles y acceder a información confiable y actualizada:

Permite comparar precios en tiempo real en distintas estaciones de servicio.

Ofrece información detallada sobre el tipo de combustible y su disponibilidad.

Muestra la ubicación exacta de las estaciones y los valores reportados.

Ayuda a ahorrar dinero al identificar el grifo con el precio más bajo en la zona.

Facilita la toma de decisiones informadas sobre dónde abastecerse.

Un mapa estilizado de Perú muestra los precios de combustibles en varias ciudades, reflejando el aumento mediante una gráfica ascendente y la aplicación Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución y perspectivas del precio de la gasolina en Perú

En los últimos meses, la tendencia de los precios de los combustibles en Perú ha estado marcada por la volatilidad internacional, el encarecimiento del crudo y la intervención del Fondo de Estabilización Fiscal. El precio del gasohol regular y premium en Lima ha mostrado subidas y bajadas, mientras que en provincias los rangos suelen ser más altos debido a los costos de transporte y logística.

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La situación internacional, especialmente los conflictos en zonas productoras de petróleo, sigue ejerciendo presión sobre los precios locales. El gobierno y las empresas del sector monitorean constantemente el mercado para evitar desabastecimientos y mitigar los efectos de los incrementos internacionales.

Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los usuarios de combustibles en Perú

Ante la variabilidad de los precios y la dispersión en las distintas regiones del país, conviene a los usuarios:

Consultar antes de cargar combustible en la web o la app Facilito.

Verificar los precios en varios grifos cercanos para comparar opciones.

Considerar el uso de combustibles alternativos (GLP o GNV) si el vehículo lo permite y así optimizar el gasto.

Mantenerse informado sobre las medidas estatales y los mecanismos de estabilización que puedan influir en el precio final.