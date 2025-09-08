¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano

El entrenador nacional habló de la posibilidad de continuar al mando de la 'bicolor' tras el duelo con Paraguay. (Video: DSports)

La selección peruana se encuentra a poco de dar por culminada su participación en las Eliminatorias 2026, cuando se enfrente en condición de local contra Paraguay. Sin embargo, un tema que sigue rondando es la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la ‘bicolor’, sobre todo, tras las recientes declaraciones de Jean Ferrari. En ese sentido, el técnico nacional habló al respecto y también del balance de su trabajo.

"Nosotros fuimos escogidos por el presidente porque era un momento difícil donde nadie se animaba a tomar las riendas de la selección. Como dije en su momento, nosotros creemos en el jugador peruano, en el jugador de selección, por eso asumimos este lindo desafío. Lo estamos disfrutando", fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, dio una explicación sobre los resultados que ha obtenido desde que asumió a inicios de año. “Hacíamos unas cuentas con los muchachos y decíamos, si estos cinco partidos serían los primeros de Eliminatoria, los cinco primeros partidos del comienzo, estaríamos quintos en la tabla de posiciones. Si mañana ganamos, que esa es la idea, haríamos 8 de 18, sería un tercio y si hacemos un promedio de eficiencia, serían los mismos puntos que tiene Paraguay, hoy clasificado”, comentó.

Óscar Ibáñez sobre su continuidad en la selección peruana

Ahí fue cuando Óscar Ibáñez fue consultado por su continuidad en la selección peruana y recordó que, antes del partido con Uruguay, reveló una charla con Agustín Lozano, quien le aseguró que seguirá hasta noviembre. "Lo dije en la conferencia anterior. El presidente nos pidió que que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí, obviamente", acotó.

Asimismo, el exarquero enfatizó que siente el respaldo de los jugadores, de quienes reconoció su esfuerzo por el bien de la ‘blanquirroja’.

“El respaldo de los jugadores se ve en la cancha. Más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección, que son respetuosos con la misma, que tienen la valentía de afrontar cualquier situación, lo demuestran en el campo. Nosotros veníamos con un buen promedio de gol en contra, y la última derrota nos desajustó un poco, pero el esfuerzo de los muchachos siempre fue y es importante. Lo veo ahora con la disposición de querer ganar y cerrar esta Eliminatoria con un triunfo, que siempre es importante”, añadió.

Estas últimas declaraciones de Óscar Ibáñez van de la mano con lo que manifestó Renato Tapia tras la goleada con Uruguay. El volante de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos le pidió a Agustín Lozano que el DT de 58 años sea el encargado de liderar al combinado patrio con miras al próximo Mundial.

Aunque también rechazan la postura que se había voceado por parte del mandatario de la FPF, que tras la caída con los ‘charrúas’, habría desistido de contar con Ibáñez y apostaría por colocar a Manuel Barreto en el cargo de forma interina.

Mr Peet confesó tenso cruce entre Agustín Lozano y Jean Ferrari

El periodista deportivo, Mr. Peet., informó sobre un posible cruce en Videna por el futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana. “Me dice producción que se habría dado el primer cortocircuito en Videna, porque la postura de Agustín Lozano es que Ibáñez se quede hasta fin de año, como lo había prometido. La postura de la gerencia (Jean Ferrari) es que venga para las próximas fechas FIFA el futuro DT o alguien que vaya a integrar el comando técnico del futuro DT”, detalló en ‘A Presión’.

Este desencuentro entre Agustín Lozano y Jean Ferrari revela diferencias en la interna de la Federación respecto a la permanencia del actual entrenador interino y al proceso de transición hacia un nuevo cuerpo técnico para el elenco nacional tras quedar penúltimo en las Eliminatorias 2026.

