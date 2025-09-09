Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez se despediría de la selección peruana luego del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026 - Crédito: FPF.

La salida de Óscar Ibáñez se daría más rápido de lo pensado. El técnico nacional no llegaría a los amistosos de noviembre, tal y como el propio exportero lo indicó en conferencia de prensa, previo al Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. ¿Qué pasó en las últimas horas dentro de Videna?

Según informó Radio Programas del Perú, a través de sus redes sociales, Ibáñez tendría las horas contadas al mando de la ‘bicolor’, en una noticia que sorprendió a la prensa deportiva, dado que se esperaba que ingrese a evaluación por parte de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol para conocer su futuro.

Pero todo hace indicar que no seguiría dentro de la Villa Deportiva Nacional, lo que seguramente generará incertidumbre entre los hinchas y propios protagonistas. Esto, pese a que se conoció que Renato Tapia, uno de los referentes del equipo, pidió expresamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se continúe con la gestión de Óscar Ibáñez.

Habrá pesado, quizás, los números en rojo que dejó el seleccionador en su etapa como interino sucediendo a Jorge Fossati en la zona técnica. A pesar de que inició con buen pie —guiando en la victoria 3-1 sobre Bolivia—, todo se echó por tierra a partir de una retahíla de resultados infructuosos (empates y derrotas) que consumaron la eliminación en las Clasificatorias.