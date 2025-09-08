Perú Deportes

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

El mediocampista ecuatoriano se deshizo de elogios por un canterano del cuadro ‘blanquiazul’, y no dudó en asemejarlo con un reciente campeón de Champions League

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El volante ecuatoriano elogió a un canterano del cuadro 'blanquiazul' y no dudó en asemejarlo con un campeón de Champions League. (Video: Enfocados)

Alianza Lima viene teniendo un año notable en el ámbito internacional. Y es que empezó desde la primera fase previa de la Copa Libertadores y ahora está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, logrando superar varias expectativas en el medio nacional. Y parte de este éxito se debe al aporte de los jugadores extranjeros que arribaron esta temporada, siendo Fernando Gaibor, uno de los más destacados. En ese sentido, el volante ecuatoriano quedó deslumbrado con juvenil del cuadro ‘blanquiazul’ al compararlo con figura de PSG.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde Roberto Guizasola le preguntó por el futbolista que más le sorprendió de los canteranos que subieron al primer equipo, a lo que en primera instancia soltó tres nombres. "A mí me sorprendió el delantero que se fue a Portugal, Víctor Guzmán, y Jhoao Velásquez. Hay varios, mucho material, Bassco (Soyer), un jugador intenso", fueron sus primeras palabras.

De pronto, la siguiente consulta estuvo referida por el contacto que Gaibor mantiene con Willian Pacho, con quien coincidió en Independiente del Valle en 2021. Y más allá de sus cualidades futbolísticas, el mediocampista enfatizó el lado humano del espigado zaguero, quien ha tenido una carrera en ascenso desde entonces.

"Cuando llegué a Independiente del Valle, lo vi en el uno contra uno y era muy difícil. Casi nadie lo pasaba y te das cuenta. De ahí se fue a Eintracht Frankfurt, la reventó, y luego pasó a PSG. Pero es un chico muy correcto, muy sencillo y por eso está donde está. Siempre saluda, escribe y nos hemos mantenido en contacto“, precisó.

Willian Pacho ha tenido una carrera en ascenso desde Independiente del Valle, Eintracht Frankfurt y PSG.

Fernando Gaibor elogió a juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG

Ahí fue cuando Fernando Gaibor comparó a Jhoao Velásquez, defensa de 20 años de Alianza Lima, con Willian Pacho, titular indiscutible en la defensa para Luis Enrique en el vigente campeón de la UEFA Champions League. “Por eso te decía que cuando lo vi a Jhoao Velázquez, se me vino a la cabeza verlo a Pacho en sus inicios, las mismas características. Jhoao también es impasable en el uno contra uno, es rápido, fuerte. Está para trabajarlo nomás”, sostuvo.

Por el momento, Jhoao Velásquez, nieto de la leyenda peruana, José ‘El Patrón’ Velásquez, ha tenido nueve partidos esta campaña en Alianza Lima, cinco por Liga 1 y cuatro en la Copa Libertadores.

El técnico Néstor Gorosito lo ha utilizado cuando quiso rotar al equipo, aunque luego, con el descenso en el rendimiento en el campeonato local, lo dejó de lado. De todos modos, el joven futbolista ha ingresado a las listas en varios cotejos y buscará ser un jugador considerable en el elenco ‘victoriano’.

Jhoao Velásquez fue uno de los que debutó en Alianza Lima en 2025 bajo el mando de Néstor Gorosito. - créditos: Alianza Lima

Fernando Gaibor sobre la labor de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, destacó el estilo de liderazgo que Néstor Gorosito ha impuesto en el club. Subrayó la cercanía del entrenador con el grupo y su capacidad para ir más allá de lo futbolístico. “Se convirtió en algo familiar para nosotros. No solamente habla de fútbol, siempre está pendiente del tema personal, a veces te entabla una conversación de otra cosa. Eso para el jugador a veces es bueno. El jugador necesita un poco salir de ese trajín, de ese estrés, de todos los días la misma rutina”, mencionó en el espacio digital.

El ecuatoriano de 33 años valoró la influencia de estos gestos en la cohesión y el ambiente del equipo, algo fundamental en la competencia internacional. “Esos pequeños detalles te van ayudando a gestionar bien un grupo de 23 cabezas duras, que es muy difícil gestionar. Él tiene mucha experiencia en eso, así que lo ha sabido manejar muy bien y hasta ahora está dando muy buenos resultados. Su cuerpo técnico y el staff del club también”, afirmó.

Temas Relacionados

Fernando GaiborJhoao VelásquezAlianza LimaWillian PachoPSGperu-deportes

