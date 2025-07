Ricardo Gareca recordó el intento frustrado de su renovación con la selección peruana: “Podía continuar, pero las formas no me gustaron”

Ricardo Gareca se transformó en una leyenda de la selección peruana. - Crédito: AFP

Ricardo Gareca no hace más que evocar sus mejores momentos como entrenador. Es lo que le toca, por ahora, luego del fiasco con Chile en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Dentro de sus reflexiones, indudablemente, le toca hacer un repaso de su única era dorada reciente como líder de Perú.

Fueron poco más de siete años en donde el ‘Tigre’ logró lo imposible al reconvertir al futbolista andino en un atleta de élite toda vez que pudo enmendar la plana en las Clasificatorias hasta el punto de concretar un histórico acceso a la Copa del Mundo 2018 y un subcampeonato de América 2019. Tiempo más tarde se quedó a puertas de acudir a una nueva cita planetaria tras fallar en una repesca intercontinental.

Ricardo Gareca, entrenador exitoso en Perú. - Crédito: AFP

A pesar de ese descalabro, del que aún hay muchos rezagos, los integrantes de la selección nacional querían que Ricardo Gareca continuase al mando de la Bicolor en lo que iba a suponer un 3er proceso consecutivo, hecho sin precedentes en la historia. El peruano de a pie también estaba de acuerdo con esa posición no sin algunas observaciones por el fatal accidente camino a Qatar 2022.

Sin embargo, desde las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol viraron hacia otro escenario. El presidente Agustín Lozano sí estableció un contacto de renovación con el ‘Flaco’, pero los apartados para perfilar el acuerdo distaban demasiado con el nuevo vínculo que pretendía el conductor argentino, quien pronto cerró cualquier intención de renovación para desmarcarse para siempre de la Villa Deportiva Nacional.

“Se dio así. Había un interés, pero las formas que se dieron no me gustaron y decidí alejarme de la selección para ver otras posibilidades”, rememoró Ricardo Gareca en una entrevista ofrecida al programa Qué es Cierto, conducido por el periodista Fernando Niembro, del canal Picado TV.

El estratega estaba dispuesto a mantenerse en la banca nacional. Tenía listo todo el plan deportivo para arrancar un nuevo proceso, solo faltaba cerrar el aspecto económico, pero el titular Agustín Lozano fue incapaz de sellar la continuidad. “Era un convencido de que en la medida en que todos estuviéramos alineados se podía seguir continuando, pero las formas que se dieron no me gustaron. Decidí terminar”, sumó.

Ricardo Gareca durante un entrenamiento con la selección peruana. - Crédito: FPF

Diferencias

No es ningún secreto que Ricardo Gareca apenas mantenía una relación cordial con Agustín Lozano y que todo su respeto estaba volcado hacia Edwin Oviedo, el antiguo presidente de la FPF que fraguó su contratación para los inicios de las Eliminatorias 2018 sustituyendo a Sergio Markarián.

A finales de 2022, reflexionando sobre lo vivido con la Blanquirroja, el ‘Tigre’ dijo lo siguiente a radio Mitre: “No me arrepiento de dejar al Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Habían diferencias muy significativas”.

El 'Tigre' puso como ejemplo su gestión al mando de la 'bicolor' en cuanto al manejo de nuevos convocados. (Youtube Mauricio y Michael)

“Yo renové contrato con Perú con otro presidente [Oviedo], mi relación con el actual [Lozano] era solo profesional. A él le tocó asumir una presidencia en reemplazo del presidente que me contrató a mí. Me tocó estar y continuar por un contrato institucional y profesional con la Federación Peruana de Fútbol, pero solo nos unía un trato profesional”, agregó Gareca.

Con la marcha dolorosa de Ricardo Gareca, la selección nacional entró en una reestructuración muy dolorosa. Su lugar fue ocupado por Juan Reynoso, en cuyas manos se depositaron la confianza para una renovación integral; sin embargo, falló en el cometido y fue echado en medio de una grave crisis de resultados en las Eliminatorias 2026.

El reemplazo llegó con Jorge Fossati, quien tampoco pudo encauzar el camino en poco más de un año de gestión. Actualmente, la Bicolor está a cargo, interinamente, por Óscar Ibáñez hasta la conclusión del proceso.