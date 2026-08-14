El ladrillo pandereta no sirve para muros estructurales: las claves para construir una casa segura en Lima

Un trabajador edifica con ladrillos Pandereta, mientras una columna muestra el uso de ladrillos King Kong en obras de construcción de viviendas en Perú. - VisualesIA ScribNews

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En Lima, donde las viviendas están expuestas a fuertes movimientos sísmicos, elegir correctamente los materiales y definir el sistema estructural antes de construir puede ser determinante para reducir el riesgo de colapso. Un arquitecto explicó qué tipo de ladrillo debe utilizarse en los muros que cumplen una función estructural y cuáles son los principales errores que deben evitarse al levantar o ampliar una vivienda.

Uno de los puntos que suele generar confusión es el uso del ladrillo pandereta. Aunque es común encontrarlo en construcciones de Lima, el especialista advierte que este material no debe utilizarse para muros estructurales, pues su función es distinta dentro de una edificación.

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El ladrillo pandereta no sirve para muros estructurales

El arquitecto Luis Ángel Benites explicó en ATV que el ladrillo pandereta no es un elemento estructural, por lo que no debe utilizarse en los muros que tienen la responsabilidad de soportar las cargas de una vivienda.

En cambio, señaló que para los muros estructurales de una construcción de albañilería se debe emplear ladrillo King Kong, acompañado por columnas, vigas y los demás elementos que correspondan al diseño estructural.

La diferencia está en la función que cumple cada muro. El pandereta puede utilizarse para divisiones interiores, como las que separan habitaciones o baños, cuando estas no tienen una función estructural. También puede utilizarse en determinados elementos como aleros o volados, siempre que el diseño de la vivienda lo contemple.

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“Todos los muros que continúan de manera vertical, muro en el primer piso, muro en el segundo piso, muro en el tercer piso, ladrillo King Kong siempre”, explicó el especialista.

¿Por qué el ladrillo King Kong sí se utiliza en muros estructurales?

Obreros trabajan coordinadamente en la construcción de una vivienda familiar de ladrillo visto, con montículos de materiales, herramientas y andamios en el sitio de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El King Kong es utilizado en sistemas de albañilería porque permite formar muros portantes, es decir, elementos que participan en la resistencia de las cargas de la edificación.

Estos muros no funcionan de manera aislada. Su comportamiento depende del conjunto estructural, que incluye columnas, vigas y losas, entre otros componentes.

Por eso, no basta con comprar un determinado tipo de ladrillo. La seguridad de una vivienda depende de que todo el sistema haya sido correctamente diseñado y construido.

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Las claves que debes saber antes de construir su casa

1. No agregues pisos sin evaluar la estructura

Uno de los riesgos más frecuentes en Lima es ampliar viviendas sin comprobar si la estructura original puede soportar el peso adicional.

Una casa que fue construida para dos o tres niveles no necesariamente está preparada para recibir un cuarto o quinto piso. Antes de ampliar, es necesario que un profesional evalúe la estructura existente.

2. No todos los ladrillos cumplen la misma función

El hecho de que un ladrillo sea más económico o liviano no significa que pueda utilizarse en cualquier parte de la vivienda.

El pandereta puede cumplir una función adecuada cuando se utiliza como tabique o división que no soporta las cargas principales. El problema aparece cuando se pretende utilizarlo como sustituto de un muro estructural.

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3. Los muros estructurales deben tener continuidad

En una vivienda diseñada mediante albañilería estructural, los muros que soportan cargas deben mantener una continuidad vertical entre los diferentes pisos.

Esto significa que no se debería colocar un muro estructural en el segundo piso completamente desplazado respecto del muro del primer nivel sin que el diseño estructural contemple cómo se transferirán esas cargas.

4. La vivienda debe estar preparada para las fuerzas de un terremoto

Una vivienda no solo soporta su propio peso. En una zona sísmica como Lima, la estructura también debe responder a fuerzas horizontales que pueden actuar en distintas direcciones durante un terremoto.

Por ello, el diseño debe contemplar elementos resistentes en los diferentes sentidos de la vivienda.

5. No construyas pensando solo en que “la casa está parada”

Una edificación puede mantenerse en pie durante años y, aun así, presentar deficiencias que se hagan evidentes ante un terremoto.

El especialista recordó que el comportamiento de una vivienda durante un sismo es diferente al que presenta en condiciones normales. Por ello, una estructura debe ser calculada considerando las cargas verticales y las fuerzas sísmicas.

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6. Si vas a construir, consulta a profesionales

La recomendación más importante es no dejar las decisiones estructurales únicamente en manos del maestro de obra.

Arquitectos e ingenieros intervienen en distintas etapas del diseño y construcción. Para determinar si una vivienda puede soportar más pisos, se requiere una evaluación técnica y cálculos estructurales, no una apreciación visual.

¿Qué pasa si una vivienda ya fue construida de manera informal?

Si una casa ya presenta varios niveles y existen dudas sobre su seguridad, no se debería continuar construyendo hasta conocer la capacidad de la estructura.

El especialista explicó que incluso la resistencia del concreto no puede determinarse simplemente golpeando una columna o una pared. Para conocerla con precisión se requieren ensayos especializados, como la extracción de muestras de concreto mediante diamantina y su análisis en laboratorio.

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Por ello, antes de realizar una ampliación, especialmente en una ciudad sísmicamente activa como Lima, lo recomendable es evaluar la estructura existente y determinar qué modificaciones son necesarias antes de agregar peso a la vivienda.