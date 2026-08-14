LINK para ver resultados SERUMS 2026-II: Minsa publicará HOY la lista de profesionales que aprobaron la evaluación

Cada sede contará con la presencia de veedores, personal del Minsa, representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y observadores de instituciones. (Foto: Andina)

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Miles de profesionales de la salud están pendientes de los resultados del SERUMS 2026-II, cuya publicación figura para hoy, viernes 14 de agosto, según el cronograma oficial del Ministerio de Salud (Minsa). El documento permitirá conocer el resultado obtenido en la evaluación que rindieron el último domingo como parte del proceso para acceder a una plaza del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

La prueba reunió a 23 382 profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud, quienes acudieron a 29 sedes distribuidas en diferentes regiones del país. La cifra corresponde al 88,14 % de los 26 528 profesionales que completaron su inscripción para esta etapa.

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El Minsa estableció el 14 de agosto como fecha para publicar los resultados finales del SERUMS 2026-II. El documento puede ser habilitado durante el transcurso de este viernes, por lo que los participantes deben revisar la plataforma oficial de la institución para acceder a la información.

El examen Serums se realizará este domingo 6 de abril. (Foto: Andina)

¿Dónde consultar los resultados del SERUMS 2026-II?

El cronograma elaborado por el Equipo Técnico Nacional del SERUMS, la Dirección de Planificación (DIPLAN) y la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) establece que este viernes corresponde la publicación de los resultados finales de la evaluación.

Los participantes pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Salud para revisar los documentos correspondientes a la evaluación SERUMS 2026-II. Si el archivo todavía no aparece, deberán volver a consultar el portal durante el día, debido a que el cronograma fija la fecha de publicación, pero no una hora determinada.

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Consulta AQUÍ la información oficial del SERUMS 2026-II.

Profesionales de la salud con atuendos médicos y postulantes se preparan para rendir la evaluación del Serums 2026-II, un proceso clave para el ejercicio en establecimientos públicos. (Composición: Infobae Perú / Minsa)

La publicación permitirá a cada participante conocer el resultado obtenido en esta etapa del proceso. Este resultado forma parte de los factores considerados para establecer el puntaje final y el orden de mérito de los profesionales que buscan una plaza.

Más de 23 mil profesionales participaron en la evaluación del SERUMS 2026-II

El Minsa informó que 23.382 profesionales participaron en la evaluación, de un total de 26.528 inscritos. La participación alcanzó el 88,14 % y la jornada se desarrolló el domingo 9 de agosto de manera presencial.

Un joven profesional de la salud revisa las listas de participantes de la evaluación Serums 2026-I en un panel informativo. (Foto: Minsa)

La convocatoria estuvo dirigida a profesionales de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, nutrición, química farmacéutica, psicología, biología, tecnología médica, ingeniería sanitaria, trabajo social y medicina veterinaria.

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La evaluación fue gratuita y descentralizada, con 29 sedes habilitadas a nivel nacional. El proceso contó con veedores de los colegios profesionales y representantes de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.

SERUMS 2026-II: estos fueron los temas que evaluó la prueba

El instrumento aplicado por el Ministerio de Salud estuvo dividido en cinco bloques temáticos. Los contenidos abordaron áreas vinculadas con el trabajo que desarrollan los profesionales dentro del servicio de salud.

Miles de profesionales de la salud revisan las listas de la evaluación del Serums 2026-II expuestas en un tablero informativo en la vía pública. (Foto: Minsa)

Los bloques fueron Salud Pública, Cuidado Integral de Salud, Ética e Interculturalidad, Investigación y Gestión de Servicios de Salud. Estos componentes formaron parte de la evaluación nacional rendida por los profesionales inscritos en el proceso.

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El resultado obtenido en la prueba constituye uno de los componentes considerados para la adjudicación de plazas SERUMS. Su puntaje interviene en la determinación del resultado final y el orden de mérito de los participantes.

SERUMS 2026-II: ¿qué viene después de conocer los resultados?

La publicación de los resultados corresponde a la séptima etapa del cronograma oficial del SERUMS 2026-II. Antes se realizaron la convocatoria, las inscripciones, la publicación de participantes inscritos y la aplicación de la evaluación nacional.

Una infografía detalla los requisitos y la fecha de la evaluación SERUMS 2026-II para profesionales de la salud, mostrando a dos de ellos con vestimenta médica. (Foto: Minsa)

La convocatoria comenzó el 15 de julio. Las inscripciones se desarrollaron entre el 16 y el 23 de julio, mientras que la relación de participantes inscritos se publicó el 24 de julio. La evaluación se realizó el 9 de agosto y la publicación de resultados está prevista para este viernes 14.

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Los profesionales deberán revisar las siguientes disposiciones que comunique el Minsa sobre el proceso de adjudicación de plazas del SERUMS 2026-II. La información oficial será difundida mediante los canales institucionales del Ministerio de Salud.