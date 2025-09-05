Perú Deportes

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

El lateral de la selección peruana fue contundente luego de caer goleado ante Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

El lateral de la selección peruana mandó indirecta a los directivos de la FPF. (Movistar Deportes)

La dura goleada sufrida por Perú ante Uruguay en Montevideo ha dejado múltiples reacciones en territorio nacional. Los jugadores han tomado una fuerte postura luego de sumar una nueva derrota en las Eliminatorias Sudamericanas y quedar fuera de una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Por ejemplo, Marcos López -uno de los pocos talentos peruanos que militan en Europa- levantó su voz en zona mixta después de la caída ante la ‘celeste’ por la fecha 17 de las clasificatorias de Conmebol. En primera instancia, ofreció su mirada sobre el trámite del compromiso disputado en el Centenario.

Uruguay nos ganó bien, se impusieron bien los primeros 20 minutos y marcaron el gol, después de eso manejaron mucho la pelota, para nosotros fue difícil encontrarnos en el primer tiempo, pero en el segundo trabajamos un poco mejor con la pelota, viene muy rápido el gol de ellos”, declaró.

Eso sí, no dejó pasar por desapercibido el ingreso de nuevos jugadores en la selección nacional. “Felicitarlos, porque creo que dentro de lo que pueden, entregaron todo de sí por este escudo, Kenji (Cabrera) estuvo ahí tratándose de encontrar con el equipo, Joao (Grimaldo) entró bien en el segundo tiempo, nos dio un poco de aire, los cambios si bien en cierto con el marcador en contra también fueron buenos”.

A la par, López pidió disculpas a los fanáticos por el resultado y dejó un mensaje alentador para lo que viene. “Damos todo al máximo lo que podemos, obviamente no se ve bonito que perdamos 3-0, unas disculpas a la hinchada porque si bien es cierto ellos merecen un poco más, obviamente a nuestros familiares que siempre están detrás de nosotros, nos apoyan, volveremos con más fuerza porque somos Perú y nos hemos reivindicado de adversidades”.

“Hay jugadores interesantes que van saliendo, eso es importante, como te dije antes la Eliminatoria ya está consumada, ahora toca Paraguay, tenemos que dar la mejor cara posible, la mejor versión, quedarnos con los tres puntos en casa y terminar bien. De cara al futuro, hay buenos jugadores, hay que trabajar, confío en lo que viene porque hay jugadores interesantes, hay que exigirnos y prepararnos más porque te das cuenta cuando te toca Uruguay y la diferencia a nivel físico se nota”, añadió.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Su indirecta a Jean Ferrari y Agustín Lozano

Por otro lado, Marcos López aprovechó las cámaras para mandarle una indirecta a Agustín Lozano, Jean Ferrari y otros integrantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Los errores podemos enmarcar toda la Eliminatoria, no quiero responsabilizar a nadie, pero se tienen que hacer cargo los que toman las decisiones, nosotros como jugadores siempre damos la cara”.

Asimismo, el defensor peruano se refiró a la continuidad de Óscar Ibáñez en el banquillo ‘bicolor’ luego del final de las Eliminatorias 2026 y amistosos programados. “Óscar es un gran técnico, me gustaría, pero las decisiones no las tomo yo, las toma la dirigencia y ustedes como prensa se darán cuenta si sirve o no sirve”.

Marcos López dejó indirecta a
Marcos López dejó indirecta a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras Perú quedar fuera del Mundial 2026.

Las palabras de López sobre la dirigencia de la FPF fueron respaldadas por los hinchas de la selección peruana y otros personajes vinculadas al fútbol -como periodistas y exjugadores- en redes sociales, debido a que señalan a Lozano como culpable de un nuevo fracaso de la ‘blanquirroja’.

