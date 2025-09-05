Eddie Fleischman arremetió contra Agustín Lozano tras goleada sufrida por Perú ante Uruguay: “Destruyó lo que se había avanzado”

Eddie Fleischman arremetió contra Agustín Lozano tras goleada sufrida por Perú ante Uruguay por Eliminatorias 2026.

La selección peruana cayó goleada 3-0 ante Uruguay en Montevideo, en el duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. De esta manera, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez se quedó sin chances de asistir a la próxima edición de la Copa del Mundo, a falta de la última jornada de la competición.

El periodista deportivo Eddie Fleischman explotó mediante su cuenta de X (antes de Twitter) contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, a quien culpó del nuevo fracaso de la ‘bicolor’ en las clasificatorias de Conmebol.

"De acuerdo con las frases que acaban de pronunciar en ATV. Es lo que somos. Es lo que refleja la FPF. Es lo que eligió para el fútbol peruano, Agustín Lozano. Y es lo que crearon los directivos de todos los clubes que lo respaldan, los señores ‘nefastos’“, posteó.

La crítica de Eddie Fleischman a Agustín Lozano tras derrota de Perú ante Argentina.

“De no ser por Gallese, Perú estaría 4 goles abajo. Sin fútbol, sin individualidades, sin intensidad, sin armonía, sin desequilibrio, sin resto físico, sin rebeldía, sin carácter. En los últimos 6 años, Lozano destruyó lo que se había avanzado. la FPF incompetente e inmoral”, añadió.

La dura crítica de Eddie Fleischman está asociada a las decisiones que tomó el presidente de la FPF, Agustín Lozano, al ponerle fin a un proceso exitoso como el de Ricardo Gareca para después contratar a dos entrenadores que no funcionaron como es el caso de Jorge Fossati y Juan Reynoso.

Perú fuera del Mundial 2026

Si bien la selección peruana llegaba a este partido ante Uruguay con muy pocas chances de quedarse con el cupo al repechaje de la Copa del Mundo por su posición y puntaje en la tabla de las Eliminatorias 2026, la hinchada ‘bicolor’ mantenía la esperanza de cerrar esta participación de la mejor manera.

Lastimosamente, el ‘equipo de todos’ fue superado de inicio a fin por su rival de turno. Los dirigidos por Marcelo Bielsa se pusieron adelante en el marcador con un gol de cabeza de Rodrigo Aguirre a los 14 minutos. Con esa diferencia, se fueron al descanso en el estadio Centenario.

El segundo tiempo fue de la ‘celeste’ en su totalidad, más allá de los cambios y esfuerzos del combinado peruano por igualar el marcador. A los 58′, Giorgian De Arrascaeta aumentó la ventaja tras una nueva desatención en la defensa de Ibáñez. Finalmente, Federico Viñas puso el 3-0 definitivo en Montevideo.

Así, Perú se quedó sin chances de ir a la repesca, al mantenerse en la penúltima casilla con apenas 12 puntos. Venezuela y Bolivia, sus rivales directos, habían perdido ante Argentina y Colombia por goleada también. Sin embargo, estos resultados no servían de nada por la derrota de la ‘blanquirroja’.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Próximo partido de Perú

La selección peruana recibirá a Paraguay en el cierre de las clasificatorias sudamericanas. Este compromiso está pactado para el martes 9 de setiembre a las 18:30 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima. La ‘albirroja’ llegará tras haber enfrentado a Ecuador.

Próximo partido de Uruguay

Por su parte, la selección uruguaya visitará a Chile en la última jornada del certamen Conmebol. Este enfrentamiento se llevará a cabo el martes 9 de setiembre a las 19:30 horas en el Nacional Julio Martínez Prádanos, situado en la ciudad de Santiago. Los ‘mapochos’ se habrán medido con Brasil en una fecha previa.