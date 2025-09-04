Gol de Uruguay tras desatenciones en la defensa de Perú en duelo por Eliminatorias 2026

Con potente cabezazo, puso el 1-0. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana visitó a Uruguay en Montevideo con la misión de aferrarse a la única chance que tiene de poder acceder a la zona de repechaje, pero todo se derrumbó con la contundencia de los ‘charrúas’ en la penultima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

A los 14 minutos, Rodrigo Aguirre apareció para abrir el marcador tras error defensivo de la ‘blanquirroja’. Todo empezó con una gran jugada por parte Giorgian De Arrascaeta, quien inició con el ataque celeste que terminó en gol. El volante de Flamengo pasó a Yoshimar Yotún, luego con una amague se sacó la marca de Kevin Quevedo y terminó poniendo el balón dentro del área, donde Aguirre conectó de cabeza para poner 1-0 en el estadio Centenario.

Rodrigo saltó sin problemas tras la floja marca de Renzo Garcés y Luis Advíncula, ninguno pudo quitarle balón, pero en plena acción su cara logra impactar con la cabeza del jugador de Alianza Lima. Ese golpe no le permitió celebrar como se debe ya que se empezó a tocar la nariz por el fuerte choque.

Con este resultado parcial, la ‘blanquirroja’ quedó eliminado de las Clasificatorias ya que estaba obligado de sacar un triunfo de visita y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus respectivos choques.

Gol de Rodrigo Aguirre en Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026. (Crédito: Selección uruguaya)

La única clara de Perú en el primer tiempo

Tras la anotación de Rodrigo Aguirre, la selección peruana intentó reaccionar, pero no pudo concretar los ataques. En el minuto 32, la ‘bicolor’ ganó un tiro libre peligroso y Yoshimar Yotún se adueñó del balón para intentar poner el empate. El capitán de la ‘blanquirroja’ metió la pelota dentro del área ‘charrúa’ en busca del juego aéreo, Christofer Gonzáles logró saltar, pero no pudo conectar de cabeza.

Esa fue la única acción de gol que tuvo el equipo de Óscar Ibáñez en los primeros 45 minutos. El DT realizó varias modificaciones para el segundo tiempo: ingresó Sergio Peña y Joao Grimaldo por ‘Canchita’ Gonzáles y Kenji Cabrera.

El combinado nacional mejoró, pero no pudo crear los espacios necesarios para hacer daño a los celestes. Otro error defensivo provocó la segunda anotación de los uruguayos por parte de Giorgian De Arrascaeta.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias 2026?

La selección peruana se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente Paraguay, por la última fecha de la competencia internacional. El equipo de Óscar Ibáñez recibirá a los ‘guaraníes’ este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. El horario pactado será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

El encuentro se podrá seguir por todos los rincones del Perú ya que será transmitido por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de sus canales 4 y 9, respectivamente. También Movistar Deportes se encargará de pasar las incidencias del duelo por medio de sus frecuencias 3 y 703 en HD, y por su plataforma streaming Movistar Play, el cual es gratuito para sus suscriptores.

