Diego Rebagliati cuestionó a Óscar Ibáñez por poner a Yoshimar Yotún como titular en Perú vs Uruguay: “Terminó exponiéndolo”

Perú se quedó sin chances de acceder a la zona repechaje tras la derrota que sufrió por 3-0 con Uruguay en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ quedó eliminada de la competencia y tuvo una de sus peores presentaciones generando mucha críticas.

Óscar Ibáñez decidió realizar sorpresivos cambios en la alineación nacional, dentro de ellos estaban la ausencia de Carlos Zambrano en la defensa y otra fue la titularidad de Yoshimar Yotún cuando no tenía mucho ritmo futbolístico tras su regreso a las canchas después de casi año y medio por sensible lesión a la rodilla.

Diego Rebagliati se unió a los cuestionamientos y mostró su malestar por usar al popular ‘Yoshi’ desde el arranque cuando aún no está listo para afrontar un encuentro tan duro como ante los ‘charrúas’. También resaltó el poco peso en el mediocampo de la ‘blanquirroja’ en los últimos encuentros.

“Yo creo que Ibáñez dentro del trabajo recuperó algunas cosas de esos procesos, pero logró recuperar todas. Yo creo que Ibáñez es el responsable del partido con Uruguay. Una cosa es jugar en la mitad de la cancha con Aquino y Tapia, y otra es jugar con Yotún y Noriega con el momento que está ‘Yoshi’. Hace un mes, venía de no jugar 15 meses, y después entró en dos partidos: Alianza Lima y Melgar, y de ahí arrancó en Juliaca y con UTC. Es decir, ¿estaba ‘Yoshi’ para jugar este partido? Parece que me estoy agarrando con Yoshimar, pero es todo lo contrario, es la realidad de la decisión de Ibáñez de exponerlo en un partido como este“, comentó el exdirectivo de Sporting Cristal en el programa ‘Al Ángulo’.

“Luis Ramos las peleaba, pero no las ganaba”

Uno de los jugadores de la selección peruana que también recibió muchas críticas fue Luis Ramos, quien asumió el responsabilidad de ser la carta de gol tras las ausencias de Paolo Guerrero, Alex Valera y Edison Flores. Sin embargo, Diego Rebagliati salió a respaldarlo y precisó que no tuvo las armas para hacer daño a los ‘charrúas’.

“Ramos, que le tocó un partido duro; a mí ni me gustó el partido que hizo, pero las peleaba; no las ganaba. Al pelarla, tú generas que la segunda pelota no sea tan clara para el rival. Hay una que vamos a pelear, una larga; la pelea Ramos tres veces, pierde las tres, pero la pelota queda viva y terminamos generando alguito a partir de ganar un segundo balón”, declaró.

Además, el comentarista deportivo resaltó que el problema del momento de la ‘blanquirroja’ no es que la mayoría de los seleccionados sean de la Liga 1 porque con Ricardo Gareca fue casi igual.

“Faltaron Renato Tapia, André Carrillo y Pedro Aquino si se recupera. Cuando llegaron Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, convencieron a los jugadores, y la selección peruana empezó a levantarse. Teníamos muchos jugadores del fútbol local, y en 2016 y 2017 no era mejor que ahora”, finalizó.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - September 4, 2025 Uruguay's Rodrigo Aguirre in action with Peru's Luis Ramos REUTERS/Mariana Greif

¿Por qué se enojó Yoshimar Yotún tras el Perú vs Uruguay?

El volante de la selección peruana tuvo una sorpresiva reacción cuando fue consultado sobre la salida de los referentes. Se puso a la defensiva con periodista y evidenció su enojo tras el partido entre Perú vs Uruguay en Montevideo.

“¿Paolo dijo que ya se retiraba? Sí, creo que dijo que se retiraba en estas dos últimas fechas. Lamentablemente, tuvo una lesión y hubiera sido hermoso retirarse en el estadio Nacional lleno. Hay que seguir trabajando, es la única manera para poder sacar esto adelante”.

El mediocampista analizó la dura derrota y dejó sentidas palabras sobre el futuro. (Video: Movistar Deportes)

