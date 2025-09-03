Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

Wilder Cartagena, mediocentro de Orlando City. - Crédito: AFP

Wilder Cartagena ha tirado de mucha perseverancia para salir adelante frente a una durísima lesión que lo ha alejado por cerca de medio año de los gramados en la Major League Soccer. El mediocentro peruano, de 30 años, a principios del 2025 se dispuso a detenerse por la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo durante un partido de preparación con Orlando City.

La dolencia obligó a Cartagena a someterse a una delicada intervención quirúrgica de la que salió con buen pronóstico, aunque se le asignó un largo proceso de rehabilitación para que recuperase fuerza y resistencia en la zona afectada. Ahora, varios meses después de aquel amargo acontecimiento, el futbolista nacional ha podido reintegrarse a la delegación de cara al enfrentamiento contra LA Galaxy, por la definición del 3er lugar de la Leagues Cup.

Las redes sociales de Orlando City celebraron la reaparición de Wilder con una exultante publicación, que recibió una cantidad importante de comentarios por parte de los seguidores del club. Eso sí, uno de los mensajes más conmovedores llegó a través de su novia: “Este año ha sido una montaña rusa y a pesar de los bajones siempre estás mostrando y dando lo mejor de ti; estoy orgullosa de cómo has afrontado cada obstáculo, eres pura inspiración y el perfecto significado de fuerza y resiliencia”.

Wilder Cartagena cuenta con un contrato válido hasta 2025. - Crédito: Orlando City

De la duda a la tranquilidad

A Wilder Cartagena le llegó la propuesta del Orlando City cuando dio por cerrada una experiencia fugaz en Emiratos Árabes Unidos. En un principio, no estaba muy de acuerdo en cerrar su vínculo con los ‘leones’ por temas económicos, pero la familia le exhortó a analizar bien la propuesta, sobre todo por el crecimiento de su menor hija.

“El tema económico no era muy bueno. Además, iba a estar un año y medio para saber si me compraban. En los primeros seis meses, por el tema de límite salarial, no iba a ganar ni cerca a lo que venía ganando. Al final fue un tema más familiar, se dio una buena oportunidad teniendo una hija que en ese tiempo tenía tres años. No me arrepiento para nada”, declaró a Infobae Perú.

“El equipo es A1 para todo. Mi familia y yo estamos estamos contentos y mi hija está creciendo en una ciudad maravillosa; la gente me demuestra cariño. Espero seguir muchos años antes de ir a Alianza”, agregó Cartagena.

'Carta' se ha constituido como uno de los pilares del plantel. | VIDEO: Infobae Perú

Experiencia trunca

Wilder Cartagena ha sido una pieza importante en el mediocampo de la selección peruana durante el arranque de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Su experiencia y liderazgo se reflejan en declaraciones como: “Este grupo va a luchar hasta el final” al referirse a la difícil situación clasificatoria.

También insistió en la necesidad de internacionalizarse para mejorar en conjunto: “Necesitamos jugadores que no solo resalten en el torneo local”. Tristemente, su aporte se vio interrumpido bruscamente: sufrió una rotura del tendón de Aquiles en enero de 2025, lo que lo dejó fuera del calendario doble de marzo ante Bolivia y Venezuela.

Tras la cirugía, él mismo expresó que está “día a día… paso a paso con mucha fe y paciencia… volveré mucho más fuerte”. Su ausencia representa una baja sensible para el equipo, tanto en solidez táctica como en carácter.