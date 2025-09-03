Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

Pedro Gallese aún confía en una posible clasificación: "cualquier cosa puede pasar" | América Deportes

Perú afrontará la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial del 2026 con remotas posibilidades de obtener un boleto. Al fin y al cabo, son probabilidades y están vigentes, aunque sean escasas. Los referentes del equipo de Óscar Ibáñez han consensuado en mantenerse optimistas y liberarse de la mochila de una inminente eliminación de cara al juego ante Uruguay en Montevideo.

Primero, Carlos Zambrano pidió a los hinchas “no mirar la tabla”. Exhortó a los seguidores de ‘la bicolor’ a confiar en el trabajo de los seleccionados. Quien ha decidido seguir por la línea de las declaraciones del ‘León’ es Pedro Gallese. El guardameta de 35 años se aferró a las ínfimas chances.

“Quedan dos partidos muy duros, donde estamos obligados a ganar ambos y ver qué es lo que pasa”, señaló el cancerbero del Orlando City de la liga estadounidense a las cámara de ‘Fútbol en América’. El deportista surgido de la San Martín aclaró que “esto es fútbol” y confió: “puede pasar cualquier cosa”.

Pedro Gallese se perfila para iniciar el duelo eliminatorio ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Crédito: FPF

Asimismo, el portero del ‘equipo de todos’ saludó la incorporación de elementos jóvenes al representativo nacional. “Creo que cada uno se gana su convocatoria. Hay algunos nombres nuevos, otros que se han sumado otra vez. Seguro que lo darán todo”, sostuvo.

Gallese compartió que estuvo al tanto del debut de Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre. “Vi este último partido que le fue muy bien”, reveló el ‘Pulpo’. Reconoció que el arribo del ‘Samurai’ al Brasileirao podría abrir puertas a otro futbolistas nacionales. “Que siga así”, añadió.

Acerca de la reciente eliminación en semifinales de la Leagues Cup de su equipo a manos del Inter Miami de Lionel Messi, el exgolero de Alianza Lima indicó que el equipo “se fue con bronca” y que las ‘garzas’ “no necesitan ayuda [de los árbitros]”.

El peruano evitó el primer gol de Inter Miami y salvó a Orlando City. (Apple TV)

Los resultados que le convienen a Perú

Para asegurar el puesto de repechaje, Perú no solo está obligado a conseguir los seis puntos de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. También debe esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros. Además, que la ‘vinotinto’ empeore su diferencia de gol sobre la selección peruana.

Sin duda, la situación es más que complicada para los de Óscar Ibáñez, pero ya hemos visto que la clasificación puede estar en juego hasta el último minuto del cierre de las Eliminatorias 2026.

Perú vs Uruguay: día, hora y canal por fecha 17 de Eliminatorias 2026

El ‘equipo de todos’ se mide frente a Uruguay este jueves 4 de septiembre en Montevideo, donde está obligado a quedarse con el triunfo y esperar que otros resultados jueguen a su favor para seguir soñando con el repechaje en la última fecha (Paraguay en Lima).

La cita con los ‘charrúas’ está pactada para iniciar a las 18:30 horas de Perú y contará con la transmisión de tres canales: ATV (señal abierta), América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú.

A qué hora juega Perú vs Uruguay en Montevideo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026 - Crédito: Infobae Perú.

La última visita de Perú a Montevideo

Tal como ocurre con la edición actual, en el proceso eliminatorio pasado, Uruguay recibió a Perú en la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar. En el Centenario de Montevideo, el entonces equipo de Diego Alonso derrotó a los de Ricardo Gareca.

Antes de que los equipos vayan al vestuario por el fin del primer tiempo, los ‘charrúas’ sacaron ventaja gracias a un tanto de Giorgian De Arrascaeta. El encuentro quedó marcado por una polémica acción en que los jugadores peruanos alegaron que el balón cruzó la línea de meta.

El brasileño Anderson Daronco, juez del compromiso, hizo caso omiso a los reclamos de los futbolistas nacionales y no fue llamado por el Sistema de Videoarbitraje (VAR).