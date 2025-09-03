Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El comentarista deportivo se refirió a la transferencia del volante peruano a Sydney FC. (Movistar Deportes)

El comentarista deportivo Diego Rebagliati expresó su opinión respecto a la inclusión de Yoshimar Yotún como titular en el Perú vs Uruguay, duelo de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo, que se disputará el jueves 4 de septiembre a las 19:30 en el estadio Centenario de Montevideo.

El exfutbolista, en su programa Al Ángulo, calificó de arriesgada la decisión del entrenador Óscar Ibáñez de apostar por el volante de Sporting Cristal, debido a su reciente falta de actividad competitiva. Para Rebagliati, la presencia de Yotún genera dudas por su escaso rodaje tras solo dos partidos completos en quince meses, aunque reconoce el valor de apostar por su jerarquía en el mediocampo nacional.

El panelista señaló que el principal factor de preocupación radica en el ritmo futbolístico del mediocampista. “Me parece que con Yotún se juega un riesgo grande, no porque ‘Yoshi’ se vuelva a lesionar, porque ha demostrado que está fuerte, pero Yotún solo ha jugado dos partidos en los últimos 15 meses y ha completado 90 minutos. Uno en Juliaca y el otro día en el Gallardo ante UTC”.

La disyuntiva táctica planteada en el programa giró en torno a las alternativas disponibles para ocupar esa zona de la cancha. “Lo que pasa es que las opciones son (Alessandro) Burlamaqui y (Jesús) Pretell para jugar en esa posición, porque parece que a Peña no lo ve para jugar en el 4-2-3-1, porque la otra vez los que jugaron fueron (Pedro) Aquino y (Renato) Tapia, y cuando juega en Lima sí juega 4-3-3”.

La composición del mediocampo peruano asume especial complejidad considerando la jerarquía de los rivales de turno. “A ‘Yoshi’ un partido contra Valverde, De Arrascaeta y Bentancur le va a costar, porque le cuesta, en lo que hemos visto en Cristal le ha costado, y está bien, la única manera de volver a ver al Yotún que queremos, sobre todo los de Cristal, es jugando y me parece espectacular que Ibáñez lo ponga”.

A pesar de las dudas sobre el rendimiento que puede ofrecer Yotún a lo largo de los 90 minutos, Rebagliati valoró la oportunidad de ponerlo a prueba en una instancia clave para Perú.“Para Cristal, lo mejor es que Yotún tenga un partido como este, pero yo no lo veo a ‘Yoshi’, al ritmo que se va a jugar, que aguante más de 60 minutos. No digo que ‘Yoshi’ no está preparado, está preparado físicamente, pero otra cosa es el ritmo de juego internacional. Lo más chicos vienen de jugar Copa Libertadores, además, algo que tiene fuerte Uruguay es la mitad de la cancha”.

Diego Penny opinó del mediocampo de Perú

El exarquero y también panelista de Al Ángulo, Diego Penny, intervino en el debate y se refirió al nombre que completará el mediocampo peruano frente a Uruguay. “Lo que va a ser muy importante en este sistema (4-2-3-1), lo hizo la última vez con Renato (Tapia) y (Pedro) Aquino, dos jugadores de marca, lo va a querer hacer ante Uruguay con ‘Yoshi’, pero va a ser determinante quién es el tercer volante, para mí, lo que visualizo es que va a jugar ‘Canchita’ (Christofer Gonzales), porque es el que más se va a poder asociar, cortar los avances de ellos”.

Penny destacó la influencia que puede tener Christofer Gonzales en labores de contención y conexión entre líneas para frenar los avances uruguayos, sobre todo por la fortaleza física y táctica del mediocampo local. El equipo de Óscar Ibáñez busca equilibrio ofensivo y defensivo, considerando la urgencia de sumar puntos fuera de casa en la recta final de las Eliminatorias.