Perú Deportes

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El comentarista deportivo argumentó que ‘Yoshi’ solo ha completado los 90 minutos en dos partidos durante los últimos 15 meses. Un factor que considera preocupante de cara al duelo por Eliminatorias 2026

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El comentarista deportivo se refirió a la transferencia del volante peruano a Sydney FC. (Movistar Deportes)

El comentarista deportivo Diego Rebagliati expresó su opinión respecto a la inclusión de Yoshimar Yotún como titular en el Perú vs Uruguay, duelo de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo, que se disputará el jueves 4 de septiembre a las 19:30 en el estadio Centenario de Montevideo.

El exfutbolista, en su programa Al Ángulo, calificó de arriesgada la decisión del entrenador Óscar Ibáñez de apostar por el volante de Sporting Cristal, debido a su reciente falta de actividad competitiva. Para Rebagliati, la presencia de Yotún genera dudas por su escaso rodaje tras solo dos partidos completos en quince meses, aunque reconoce el valor de apostar por su jerarquía en el mediocampo nacional.

El panelista señaló que el principal factor de preocupación radica en el ritmo futbolístico del mediocampista. “Me parece que con Yotún se juega un riesgo grande, no porque ‘Yoshi’ se vuelva a lesionar, porque ha demostrado que está fuerte, pero Yotún solo ha jugado dos partidos en los últimos 15 meses y ha completado 90 minutos. Uno en Juliaca y el otro día en el Gallardo ante UTC”.

Diego Rebagliati criticó la titularidad
Diego Rebagliati criticó la titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026.

La disyuntiva táctica planteada en el programa giró en torno a las alternativas disponibles para ocupar esa zona de la cancha. “Lo que pasa es que las opciones son (Alessandro) Burlamaqui y (Jesús) Pretell para jugar en esa posición, porque parece que a Peña no lo ve para jugar en el 4-2-3-1, porque la otra vez los que jugaron fueron (Pedro) Aquino y (Renato) Tapia, y cuando juega en Lima sí juega 4-3-3”.

La composición del mediocampo peruano asume especial complejidad considerando la jerarquía de los rivales de turno. “A ‘Yoshi’ un partido contra Valverde, De Arrascaeta y Bentancur le va a costar, porque le cuesta, en lo que hemos visto en Cristal le ha costado, y está bien, la única manera de volver a ver al Yotún que queremos, sobre todo los de Cristal, es jugando y me parece espectacular que Ibáñez lo ponga”.

A pesar de las dudas sobre el rendimiento que puede ofrecer Yotún a lo largo de los 90 minutos, Rebagliati valoró la oportunidad de ponerlo a prueba en una instancia clave para Perú.“Para Cristal, lo mejor es que Yotún tenga un partido como este, pero yo no lo veo a ‘Yoshi’, al ritmo que se va a jugar, que aguante más de 60 minutos. No digo que ‘Yoshi’ no está preparado, está preparado físicamente, pero otra cosa es el ritmo de juego internacional. Lo más chicos vienen de jugar Copa Libertadores, además, algo que tiene fuerte Uruguay es la mitad de la cancha”.

El volante de 35 años aseguró que no tiene contemplado cerrar su ciclo con la 'bicolor'. (Video: Ovación)

Diego Penny opinó del mediocampo de Perú

El exarquero y también panelista de Al Ángulo, Diego Penny, intervino en el debate y se refirió al nombre que completará el mediocampo peruano frente a Uruguay. “Lo que va a ser muy importante en este sistema (4-2-3-1), lo hizo la última vez con Renato (Tapia) y (Pedro) Aquino, dos jugadores de marca, lo va a querer hacer ante Uruguay con ‘Yoshi’, pero va a ser determinante quién es el tercer volante, para mí, lo que visualizo es que va a jugar ‘Canchita’ (Christofer Gonzales), porque es el que más se va a poder asociar, cortar los avances de ellos”.

Penny destacó la influencia que puede tener Christofer Gonzales en labores de contención y conexión entre líneas para frenar los avances uruguayos, sobre todo por la fortaleza física y táctica del mediocampo local. El equipo de Óscar Ibáñez busca equilibrio ofensivo y defensivo, considerando la urgencia de sumar puntos fuera de casa en la recta final de las Eliminatorias.

Temas Relacionados

Diego RebagliatiYoshimar YotúnSelección peruanaSelección de UruguayEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El tenista peruano se impuso por 6-3 y 6-1 al local y amigo del ‘Colorado’, Pablo Llamas. Ambos deportistas venían de superar la clasificación del US Open

Ignacio Buse avanzó a cuartos

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

El equipo sub-23 del estratega nacional se estrenó en las clasificatorias de la Copa de Asia de la categoría con una holgada derrota en Camboya

El amargo debut de Nolberto

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Resultados de cuartos de final

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Enrique de la Rosa informó detalles de la decisión que tomaría el máximo ente del fútbol sudamericano, y cómo se jugarán los partidos por cuartos de final del torneo internacional

Se filtró fallo final de

Sorpresivo cambio en la defensa de Perú para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias 2026: La drástica decisión de Óscar Ibáñez

El DT ensayó al once que pondrá frente los ‘charrúas’ en Montevideo este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Clasificatorias

Sorpresivo cambio en la defensa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo y candidato: Perú Libre

Prófugo y candidato: Perú Libre respalda a Vladimir Cerrón para las Elecciones Generales 2026

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Madre del hijo menor de

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “Me da solo 300 soles”

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

DEPORTES

Ignacio Buse avanzó a cuartos

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Sorpresivo cambio en la defensa de Perú para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias 2026: La drástica decisión de Óscar Ibáñez