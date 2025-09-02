Perú Deportes

Figura de Uruguay sorprende al elogiar a Erick Noriega previo al duelo con Perú por Eliminatorias 2026

El defensor peruano sigue cosechando halagos luego de su debut en Gremio. Ahora, un rival lo destacó por su nivel

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Giorgian de Arrascaeta llenó de elogios a Erick Noriega previo al Perú vs Uruguay | América Deportes

El mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta brindó declaraciones en la previa del partido entre Uruguay y Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El futbolista de Flamengo destacó el momento por el que atraviesa el peruano Erick Noriega, figura en el reciente duelo de Gremio ante el conjunto carioca en el estadio Maracaná. El ‘charrúa’ subrayó la importancia del mediocentro peruano tras su debut de alto nivel con el club brasileño y remarcó que será un rival a tener en cuenta en el cruce del jueves en Montevideo.

El volante uruguayo mencionó que el seleccionador Marcelo Bielsa y el grupo analizan las fortalezas del rival, especialmente de quienes llegan en buen ritmo. Sobre el contexto del cotejo, expresó: “Perú va a venir a buscar el partido, porque lo necesita, pero bueno pensamos en nosotros que queremos clasificar al Mundial. El partido con Perú va a ser una final”.

El elogio principal llegó tras haberlo enfrentado pocos días antes en el Brasileirao. De Arrascaeta afirmó sobre el volante nacional: “Creo que es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada que está y ha hecho un gran partido ayer (domingo)”.

El presente de Noriega en Gremio se reflejó ante los ojos de los propios rivales continentales, en una semana donde los puntos en disputa acercan al Mundial a algunos y complican a otros. El duelo en el estadio Centenario se jugará el jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora de Perú), con la selección peruana necesitada de puntos luego de su empate 0-0 frente a Ecuador y con la ‘celeste’ entonada tras superar 2-0 a Venezuela en su último compromiso.

Figura de Uruguay sorprende al
Figura de Uruguay sorprende al elogiar a Erick Noriega previo al duelo con Perú por Eliminatorias 2026.

Federico Valverde y Sergio Rochet hablaron de Perú

La antesala al choque también contó con declaraciones de figuras uruguayas. El arquero Sergio Rochet puntualizó la mentalidad local: “Nosotros más que nada, este primer partido en casa con Perú, venimos con la mentalidad de hacer los tres puntos, clasificar y coronar la fiesta acá en casa”.

Por su parte, el mediocampista Federico Valverde remarcó la seriedad con que asumen el duelo afirmando: “Con el mayor respeto posible como lo hemos hecho con todos, pero también pensando en lo nuestro que podemos dar un gran paso al Mundial”, expresó.

Tanto Rochet como Valverde coincidieron en la importancia de asegurar el resultado en Montevideo para no dejar la definición del cupo mundialista para la última jornada de las eliminatorias. El ambiente en la capital uruguaya anticipa un compromiso de alta intensidad ante una selección peruana que históricamente plantea partidos cerrados en condición de visitante.

Federico Valverde habló del Perú
Federico Valverde habló del Perú vs Uruguay, partido por Eliminatorias 2026.

Erick Noriega se perfila como titular en Perú vs Uruguay

Con la suspensión de Renato Tapia por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico Óscar Ibáñez prepara variantes en la alineación de Perú. Una de las principales novedades para el duelo en Montevideo será el ingreso de Erick Noriega como titular en el mediocampo, reforzando el eje junto a Sergio Peña y Yoshimar Yotún. Su polifuncionalidad lo posiciona como pieza clave para suplir la ausencia de Tapia y equilibrar la transición entre defensa y ataque.

El ‘Samurái’ firmará su estreno en el once inicial de la selección mayor, después de haber disputado minutos en el amistoso contra Nicaragua y en el empate con Colombia durante el presente proceso eliminatorio. El reciente rendimiento exhibido en Gremio y la confianza transmitida por referentes como de Arrascaeta robustecen la expectativa sobre su actuación en un contexto de máxima exigencia.

Temas Relacionados

Erick NoriegaGiorgian De ArrascaetaSelección peruanaSelección de UruguayEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Países Bajos, Japón, Polonia, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos y Turquía lucharán por el título mundial con emocionantes encuentros. Conoce todos los detalles

Programación de cuartos de final

Paolo Guerrero le auguró un increíble futuro a Erick Noriega tras su debut con Gremio: “No tiene techo”

A puertas del Perú vs Uruguay, el delantero nacional llenó de elogios al ‘Samurái’, quien se estrenó en el Brasileirao y sería titular en Montevideo

Paolo Guerrero le auguró un

Agente de Alberto Velásquez: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]; todo está abierto hasta que debute oficialmente”

La Federación Peruana de Fútbol reincorporó a la joven promesa del FC Midtjylland y planea darle oportunidades en la U18. No obstante, el agente Laurent Burkart aseguró, en una charla exclusiva con nuestra website, que el ‘9′ aún no ha decidido que nación representar. “El futuro mostrará lo que es posible”, sostuvo

Agente de Alberto Velásquez: “No

El jugador clave de la selección peruana que no estará ante Uruguay por suspensión

La ‘blanquirroja’ visitará a los ‘charrúas’ este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: solo le sirve el triunfo

El jugador clave de la

Los cinco jugadores de Perú que estarán en capilla ante Uruguay y podrían perderse el partido contra Paraguay por Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez corre el riesgo de quedarse sin varios de sus futbolistas titulares por acumulación de tarjetas amarillas. Renato Tapia no estará ante la ‘celeste’

Los cinco jugadores de Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC: La Policía no te

TC: La Policía no te puede detener inmediatamente si no portas tu DNI durante un control de identidad

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Elecciones 2026: solo tres alianzas lograron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones

Ministro de Transportes sobre mesa técnica del Congreso para tren Lima - Chosica: “No me parece mal, pero es un recinto político”

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva regresó a Lima

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Juan Morelli desborda amor y elogia a Luciana Fuster declarándose su mayor fan: “Tengo que cuidar a esa hermosa mujer”

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Discoteca privada y máxima privacidad: detalles de la lujosa mansión de Jefferson Farfán que está a la venta en USD 4.5 millones

De Bellas Artes a Televisa, la historia detrás de Pietro Vannucci, el actor peruano que triunfa en México

DEPORTES

Programación de cuartos de final

Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Paolo Guerrero le auguró un increíble futuro a Erick Noriega tras su debut con Gremio: “No tiene techo”

Agente de Alberto Velásquez: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]; todo está abierto hasta que debute oficialmente”

El jugador clave de la selección peruana que no estará ante Uruguay por suspensión

Los cinco jugadores de Perú que estarán en capilla ante Uruguay y podrían perderse el partido contra Paraguay por Eliminatorias 2026