Giorgian de Arrascaeta llenó de elogios a Erick Noriega previo al Perú vs Uruguay | América Deportes

El mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta brindó declaraciones en la previa del partido entre Uruguay y Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El futbolista de Flamengo destacó el momento por el que atraviesa el peruano Erick Noriega, figura en el reciente duelo de Gremio ante el conjunto carioca en el estadio Maracaná. El ‘charrúa’ subrayó la importancia del mediocentro peruano tras su debut de alto nivel con el club brasileño y remarcó que será un rival a tener en cuenta en el cruce del jueves en Montevideo.

El volante uruguayo mencionó que el seleccionador Marcelo Bielsa y el grupo analizan las fortalezas del rival, especialmente de quienes llegan en buen ritmo. Sobre el contexto del cotejo, expresó: “Perú va a venir a buscar el partido, porque lo necesita, pero bueno pensamos en nosotros que queremos clasificar al Mundial. El partido con Perú va a ser una final”.

El elogio principal llegó tras haberlo enfrentado pocos días antes en el Brasileirao. De Arrascaeta afirmó sobre el volante nacional: “Creo que es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada que está y ha hecho un gran partido ayer (domingo)”.

El presente de Noriega en Gremio se reflejó ante los ojos de los propios rivales continentales, en una semana donde los puntos en disputa acercan al Mundial a algunos y complican a otros. El duelo en el estadio Centenario se jugará el jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora de Perú), con la selección peruana necesitada de puntos luego de su empate 0-0 frente a Ecuador y con la ‘celeste’ entonada tras superar 2-0 a Venezuela en su último compromiso.

Figura de Uruguay sorprende al elogiar a Erick Noriega previo al duelo con Perú por Eliminatorias 2026.

Federico Valverde y Sergio Rochet hablaron de Perú

La antesala al choque también contó con declaraciones de figuras uruguayas. El arquero Sergio Rochet puntualizó la mentalidad local: “Nosotros más que nada, este primer partido en casa con Perú, venimos con la mentalidad de hacer los tres puntos, clasificar y coronar la fiesta acá en casa”.

Por su parte, el mediocampista Federico Valverde remarcó la seriedad con que asumen el duelo afirmando: “Con el mayor respeto posible como lo hemos hecho con todos, pero también pensando en lo nuestro que podemos dar un gran paso al Mundial”, expresó.

Tanto Rochet como Valverde coincidieron en la importancia de asegurar el resultado en Montevideo para no dejar la definición del cupo mundialista para la última jornada de las eliminatorias. El ambiente en la capital uruguaya anticipa un compromiso de alta intensidad ante una selección peruana que históricamente plantea partidos cerrados en condición de visitante.

Federico Valverde habló del Perú vs Uruguay, partido por Eliminatorias 2026.

Erick Noriega se perfila como titular en Perú vs Uruguay

Con la suspensión de Renato Tapia por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico Óscar Ibáñez prepara variantes en la alineación de Perú. Una de las principales novedades para el duelo en Montevideo será el ingreso de Erick Noriega como titular en el mediocampo, reforzando el eje junto a Sergio Peña y Yoshimar Yotún. Su polifuncionalidad lo posiciona como pieza clave para suplir la ausencia de Tapia y equilibrar la transición entre defensa y ataque.

El ‘Samurái’ firmará su estreno en el once inicial de la selección mayor, después de haber disputado minutos en el amistoso contra Nicaragua y en el empate con Colombia durante el presente proceso eliminatorio. El reciente rendimiento exhibido en Gremio y la confianza transmitida por referentes como de Arrascaeta robustecen la expectativa sobre su actuación en un contexto de máxima exigencia.