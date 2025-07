Reimond Manco encantado con nivel de Christian Cueva en Emelec y pidió su regreso a la selección peruana: “No tengo ningún resentimiento hacia nadie”

El 'Rei' se refirió al rendimiento de 'Aladino' en el cuadro ecuatoriano y solicitó su retorno a la 'bicolor' para la fecha doble de setiembre. (Video: A la Cama con el Rei)

Christian Cueva ha experimentado una mejora notable desde que llegó a Emelec, logrando 2 goles y 2 asistencias en 8 partidos disputados entre LigaPro y Copa Ecuador. Y si bien salió lesionado el último partido, ha demostrado sus virtudes que han generado que los ‘eléctricos’ salgan de la zona de descenso, acaparando todo tipo de elogios. Justamente, Reimond Manco quedó encantado con su nivel y pidó su regreso a la selección peruana.

"Es importante que peruanos que jueguen en el exterior puedan estar en actividad, puedan marcar goles, puedan puedan ser protagonistas. Lo dije en su momento, yo no tengo resentimiento hacia nadie, no me tomo las cosas personal; esta es mi chamba y trato de hacer lo mejor posible partiendo desde el respeto", fueron sus primeras palabras en su canal de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

De la misma manera, recordó que cuando ‘Aladino’ inició su etapa en Cienciano, observó señales positivas en su rendimiento y en cómo afrontaba su carrera, aunque entonces consideró prematuro su regreso a la ‘blanquirroja’. “Cuando Cueva recién empezó a jugar en Cienciano, empezó a dar muestras de que estaba llevando bien su vida personal y eso se veía reflejado en el campo. Dije que era muy pronto para convocarlo porque tenía que alargar ese buen momento, tener más continuidad, y hoy por hoy la tiene”, explicó.

Carlos Desio encarriló a Christian Cueva para que recupere su mejor versión en Cienciano. - créditos: Difusión

Reimond Manco y su petición de que Christian Cueva vuelva a la selección peruana

Ahí fue cuando Reimond Manco reforzó la idea de que Christian Cueva debe ser llamado para la próxima convocatoria de la selección peruana, debido al sólido presente que atraviesa en Emelec. “Yo creo que lo más probable en la próxima fecha de Eliminatoria tiene que ser convocado. No nos sobra un jugador de su calidad, que filtre esos pases, que lleve la manija el equipo, un ’10′ con sus características. Hoy por hoy está teniendo un buen momento, ha alargado esa continuidad y lo lógico sería que lo convoquen”, afirmó.

El ex’jotita’ también se refirió al enfoque profesional de su análisis, aclarando que no guarda rencor hacia nadie y que solo evalúa el aspecto deportivo de los jugadores, zanjando la polémica que protagonizó con el menudo volante hace meses.

“Con esto quiero dejar en claro que yo no tengo nada personal con nadie y que si juega bien se va a decir que juegue bien, y si juega mal también lo tengo que decir; así se moleste, así haga su pataleta. Me pagan por esto, por comentar, por hacer el análisis y por decir las cosas como son. Ojo, sin faltar el respeto a nadie, sin agarrar a alguien de objeto de burla o hablar de su vida privada. A fin de cuentas, es su vida personal, a nadie le interesa, pero yo hablo de lo que hace o deja de hacer en el campo de juego”, puntualizó.

Christian Cueva se ha vuelto un inamovible en Emelec y clave en salir del descenso. - créditos: Difusión

Christian Cueva se lesionó en duelo con Emelec, pero no pudo salir por falta de cambios

Christian Cueva protagonizó un momento dramático en el partido de Emelec contra Miguel Iturralde por la Copa Ecuador 2025. El mediocampista peruano ingresó en el segundo tiempo y sufrió una lesión a los 51 minutos. Ante la imposibilidad de realizar más sustituciones, el entrenador Guillermo Duró le pidió al menudo jugador que continuara en el campo, pese a su evidente dolor.

El jugador recibió una banda elástica en la zona afectada y, con notorias limitaciones físicas, apoyó a su equipo desde una posición más estática hasta el final del encuentro. La escuadra de Guayaquil logró avanzar en la tanda de penales, mientras ‘Aladino’ no pudo ejecutar.

El nacido en Huamachuco expresó al final del compromiso que se trató de un tirón y que se someterá a exámenes médicos para conocer el diagnóstico, y el tiempo que estará de baja.

A los 51' minutos, el peruano acusó una fuerte dolencia que mermó su físico. | VIDEO: DSports