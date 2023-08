Reimond Manco recordó la vez que pudo llegar a Universitario: “No es un equipo que se pueda rechazar”

El 'Rei' se formó en Alianza lima, pero estuvo cerca de llegar a la 'U' y contó los detalles de esa posibilidad. (Video: Cojo y Manco)

Reimond Manco fue uno de los jugadores peruanos que más prometía desde que apareció en el Sudamericano Sub 17 del 2007. De hecho, su talento asombró a propios y extraños y muchos lo veían en la élite del fútbol europeo. Esto no fue así y, si bien tuvo un inicio positivo en Alianza Lima, no pudo consolidarse por diversos factores. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, el mediocampista confesó que pudo jugar en Universitario de Deportes, clásico rival de los ‘blanquiazules’, y expresó el motivo para que no prospere la operación.

“Nunca hubo una oferta formal ni un interés concreto. Sí hubo una vez un acercamiento, preguntas de la directiva de entonces sobre si me gustaría ir el 2015″, fueron sus primeras palabras en el programa Cojo y Manco del canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann.

En eso, admitió que esa aproximación sucedió en un momento que venía teniendo un alto rendimiento en León de Huánuco. “Estaba pleno ahí, con León de Huánuco venía de ganarle 4-1 a la ‘U’ en el Monumental. Hice un buen partido y hubo un acercamiento real. Da la casualidad de que esa misma semana me llamó Gustavo Zevallos para regresar a Alianza”, dijo.

Ahí fue cuando Reimond Manco admitió que no tuvo problemas en ir a Universitario. “Obviamente no lo dudé dos veces. Pero si no hubiese salido lo de Alianza, ¿quién sabe? La ‘U’ no es un equipo que se pueda rechazar, es grande. Posiblemente hubiera tenido más conversaciones del tema”, declaró.

Gustavo Zevallos fue clave para el regreso de Reimond Manco a Alianza Lima el 2015. (ANDINA)

El habilidoso futbolista contó más pormenores sobre la conversación que tuvo con el dirigente de la entidad ‘merengue’, dando a entender que Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima de esa época, se enteró del acercamiento entre las dos partes y reaccionó ofreciéndole un contrato.

“Un directivo de la ‘U’ me llamó para ver si me parecía la idea. Le dije que a quién no le gustaría ir, pero que me deje un poco ‘masticarlo’ porque haber salido de Alianza e ir a la ‘U’ no era una decisión tan fácil. No es que me desagradaba la idea, pero al momento de pensarlo apareció la oferta de Alianza... No sé si Gustavo se habrá enterado, entre dirigentes se conocen”, precisó.

Reimond Manco terminó fichando por Alianza Lima

Al final, Reimond Manco se sumó a las filas de Alianza Lima, que en el 2015 era dirigido por Gustavo Roverano, quien salió a fin de año por malos resultados. Roberto Mosquera lo relevó en el cargo, aunque solo duró hasta setiembre de esa temporada por la misma razón.

¿Cómo le fue en su regreso al cuadro ‘victoriano’? La estadía del ‘Rei’ en el club que lo formó duró un año y medio. En ese tiempo, disputó un total de 35 partidos, en los que pudo anotar cuatro goles y brindar dos asistencias.

Reimond Manco en un partido en su segunda etapa en Alianza Lima. (ANDINA)

Manco Albarracín venía de destacar en el conjunto huanuqueño. Era el ‘10′ del equipo y, en efecto, mostró un altísimo rendimiento contra los ‘cremas’ en el mismísimo estadio Monumental. Se mostró muy movedizo y habilitó a Oshiro Takeuchi para que convierta el cuarto tanto de la visita.

Fue un 4-1 total con las dianas de Víctor Balta (34′), Anderson Santamaría (41′), además de un doblete de Takeuchi (47′ y 57′) que certificó la goleada a favor de León de Huánuco.

Los siguientes clubes del exJotita fueron Alianza Lima, Zamora FC de Venezuela, Unión Comercio, Cusco FC, Sport Boys, Deportivo Binacional, Atlético Grau, Alianza Universidad, Santos FC y Juan Aurich de Chiclayo. En la actualidad, compagina sus actividades como como panelista en el programa digital mencionado líneas arriba y en otros negocios personales, además de que participó en un par de campeonatos de fútbol amateur.