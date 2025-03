Reimond Manco arremetió contra Jefferson Farfán por querer minimizarlo y le advirtió: “Si hablara, se enterraría 5 metros bajo tierra”

El exintegrante de 'Los Jotitas' se refirió a la reciente entrevista de la 'Foquita' con Raúl Ruidíaz donde quiso minimizar su carrera. (Tik Tok)

Reimond Manco sorprendió en su último programa de Youtube al referirse a Jefferson Farfán. El exintegrante de ‘Los Jotitas’ se mostró incomodo por las comparaciones que realizó la ‘Foquita’ en su reciente entrevista con el delantero Raúl Ruidíaz en su podcast llamado ‘Enfocados’.

En primera instancia, el popular ‘Rei’ aseguró que no le hizo nada al ‘10 de la calle’ para que trate de dejarlo mal en su programa. Todo lo contrario, el exjugador de Juan Aurich afirmó que el ídolo de Alianza Lima le ha hecho muchas cosas negativas en el pasado, aunque no quiso especificar.

“Yo a él no le he hecho nada, que yo sepa no le he hecho nada, que él me haya hecho a mí, varias. Pero papi en la vida, siempre he dicho nosotros vivimos en la casa del jabonero, el que no cae, resbala, entonces a todo pavo le llega su navidad, yo en mi casa, tranquilo con mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis compañeros, mi chamba”, expresó en ‘Rivales no Enemigos’.

Reimond Manco arremetió contra Jefferson Farfán por querer minimizar su carrera y le mandó advertencia.

Manco recalcó que no hablará de lo que vivió junto a Farfán y que esperará que le llegue el karma. “Tengo que esperar pacientemente para después decir ‘ajá el karma existe’, yo no tengo por qué hablar, que si, que estuve acá, que estuve allá, podría, pero qué vendría a hacer, lo mismo que él está haciendo, para qué”.

En ese momento, el exPSV lanzó su primera advertencia a la exfigura de la selección peruana, expresando que si contará todo lo que pasó, lo dejaría mal ante la gente. “A veces el silencio vale más que mil palabras, calladito me veo más bonito, porque si yo hablara, al que menos se le cae un ídolo y te lo digo de corazón”.

Instantes después, Reimond Manco se refirió al hecho que Jefferson Farfán le haya pedido a Raúl Ruidíaz comparar su carrera con la suya en la última edición de ‘Enfocados’. “Es que yo lo conozco al ‘Chato’, ahí te das cuenta que ya hay malicia, al preguntarle a un huevón que no juega en tu posición, quién es mejor, compararlo conmigo, ahí te das cuenta que hay malicia, el tono de burla”.

El exUnión Comercio cerró el tema sin antes volver a amenazar a ‘Jeffry’. “Si yo hablara de ese jugador, te juro que p...., cavaría un pozo y se enterraría 5 metros bajo tierra, yo no soy igual que él, yo si soy gente, respeto a su familia, lo respeto como jugador, solo como jugador que quede claro, se llama tener principios”.

El 'Rei' señaló que si hablaría lo que la 'Foquita' le hizo en el pasado, quedaría mal ante toda la gente. (Tik Tok)

¿Cómo nació la rivalidad entre Farfán y Manco?

La rivalidad entre Jefferson Farfán y Reimond Manco nació a la par de la incursión de la ‘Foquita’ en el mundo del Youtube. El exjugador del Schalke 04 comenzó a soltar indirectas -con su amigo Roberto Guizasola- para el exLeón de Huánuco, debido a que cuestionó a su compadre Paolo Guerrero tiempo atrás.

Manco no se quedó callado y salió al frente en su podcast ‘Doble Punta’, afirmando que el ‘10 de la calle’ realizaba su programa y lucraba a costillas de otros. “Son cosas que yo puedo contar a amigos internamente, creo que hay formas. Estoy seguro que si hay alguien que quiere meterse en este medio y tuviera la información que yo tengo, no la piensa dos veces, y encima el barro con ventilador y que salpique a quien salpique. Se llamaría ‘Embarrados’, pero no puedo y no quiero entrar a una guerra”.

Reimond Manco lanzó indirecta a Jefferson Farfán y ‘amenazó' con sacar programa como ‘Enfocados’.

Lo cierto es que Manco también contó que su amigo Roberto Guizasola -con quien compartió en Juan Aurich- lo invitó al programa ‘Enfocados’, pero él decidió no acudir y aclaró que no se debió a su mala relación con el ‘10 de la calle’. “Creo yo que la línea que ellos llevaban, no era la línea que yo quería seguir, no fui pero no fue porque estaba Jefferson Farfán”.