Paolo Guerrero le auguró un increíble futuro a Erick Noriega tras su debut con Gremio: “No tiene techo”

A puertas del Perú vs Uruguay, el delantero nacional llenó de elogios al ‘Samurái’, quien se estrenó en el Brasileirao y sería titular en Montevideo

'PG9' llenó de elogios al defensor peruano. (TV Perú)

El lunes, Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima y de la selección peruana, ofreció declaraciones a la prensa tras un entrenamiento en Matute en las que resaltó el desempeño de su excompañero Erick Noriega, recientemente incorporado a Gremio de Brasil.

Noriega fue figura indiscutible durante su primer partido como titular en el empate ante Flamengo en el estadio Maracaná, dejando una impresión positiva entre la afición y el cuerpo técnico del club brasileño. En palabras del ‘Depredador’, “He recibido muchos mensajes de amigos que jugó muy bien y la gente de Gremio está agradecida porque ha llegado un buen jugador a Gremio”.

‘PG9’ se tomó unos minutos para compartir su análisis sobre las cualidades futbolísticas de su compatriota, a quien considera dueño de un potencial aún por explotar. El delantero añadió además: “Él tiene personalidad, creo que va a ser muy importante esos primeros partidos para él y lo mejor porque no tiene techo, tiene un potencial increíble”. Las declaraciones del máximo goleador histórico de la selección peruana reflejan el respeto que genera Noriega tanto en sus pares como entre los seguidores de la liga brasileña.

El ‘Samurái’ atrajo la atención del público tras su destacada actuación en el empate 1-1 frente a Flamengo, un partido de alta exigencia y visibilidad en el calendario del Campeonato Brasileño. Dicha actuación generó entusiasmo en la afición de Gremio donde se subraya su capacidad para adaptarse y rendir al máximo nivel desde su llegada a Porto Alegre.

Paolo Guerrero dejó contundente comentario sobre el futuro de Erick Noriega tras debutar con Gremio.

Paolo Guerrero habló de su recuperación y posible convocatoria a la selección peruana

Mientras tanto, Paolo Guerrero atraviesa una etapa de recuperación luego de una lesión muscular que lo dejó fuera del reciente clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, así como de la lista de convocados por Perú para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Las cámaras de la prensa lo captaron tras la práctica matutina donde fue consultado respecto a su estado físico. Su respuesta fue escueta pero directa: “Ahí estoy recuperándome”.

A la pregunta sobre una posible convocatoria para integrar la ‘bicolor’ en los decisivos encuentros ante Uruguay y Paraguay, el ‘Depredador’ optó por evitar el tema y se retiró sin un comentario adicional. Esta reacción alimenta la incertidumbre en torno a la presencia del delantero en los encuentros que, de recibir el llamado, podrían marcar sus últimas apariciones oficiales con la camiseta nacional. La expectativa es alta, considerando que Guerrero tiene 41 años, un hecho que reduce sus posibilidades de disputar futuras ediciones de las clasificatorias o ser parte de la próxima Copa América.

Paolo Guerrero es el máximo anotador en la historia de la selección peruana.

Erick Noriega, titular en Perú vs Uruguay

El buen presente de Erick Noriega en el fútbol brasileño lo coloca en la órbita de la selección mayor para el reto inmediato: el partido frente a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. La ausencia de Renato Tapia por acumulación de tarjetas obliga al director técnico Óscar Ibáñez a modificar su esquema titular, y el jugador de Gremio aparece como el principal candidato para ocupar el mediocentro. El encuentro está programado para el jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora local) en el estadio Centenario de Montevideo.

La polivalencia de Noriega facilitará el armado del mediocampo peruano, que contará con la presencia de Sergio Peña y Yoshimar Yotún como aliados estratégicos. El ‘Samurái’ vivirá su primer cotejo como titular con la escuadra absoluta, tras haber sumado minutos en el amistoso contra Nicaragua y en el empate ante Colombia en el actual proceso clasificatorio.

