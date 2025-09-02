Los resultados que necesita Venezuela ante Argentina para soñar con la clasificación directa al Mundial 2026

Venezuela y los resultados que necesita ante Argentina para seguir soñando con la clasificación directa al Mundial 2026.

La selección de Venezuela afronta la fecha 17 manteniendo sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Su desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ha mostrado altibajos, aunque logró acumular los puntos necesarios para seguir ocupando un lugar en la zona de repechaje.

Pero, el pueblo venezolano se ilusiona con clasificar al Mundial de forma directa y es que no está tan lejano. Además, este hecho le daría mayor impacto a su logro, ya que asistiría al máximo torneo FIFA por primera vez y sin necesidad de afrontar una repesca.

Para conseguir este objetivo, deberá medirse contra dos selecciones, que fueron finalistas en la última Copa América. Primero, visitará a Argentina el jueves 4 de setiembre a las 18:30 horas de Perú (19:30 horas de Venezuela) en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Después, cerrará su participación en el torneo Conmebol, recibiendo a Colombia -un rival por el boleto directo al Mundial- el martes 9 de setiembre a las 18:30 horas de Perú (19:30 horas de Venezuela) en el estadio Monumental de Maturín.

En esta nota, Infobae Perú ofrecerá un análisis de los resultados que Venezuela necesita para clasificar directamente a la Copa del Mundo. Así como también, los que precisa para sellar su boleto a la repesca de la máxima competencia a nivel de selecciones.

La 'vinotinto' ya sabe lo que es sumar puntos ante la 'albiceleste', pues lo hizo en la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. (Fox Sports)

Los resultados que necesita Venezuela para clasificar directo al Mundial 2026

En este contexto, la selección venezolana necesita algunos resultados para que siga soñando con la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. Lo primero, tiene que ganarle a Argentina. Un empate también lo mantendría vivo, siempre y cuando Colombia -que se encuentra sexto- pierda ante Bolivia durante esta jornada.

Con un triunfo, Venezuela alcanzaría los 21 puntos, colocándose a uno de los colombianos. Una igualdad ante la ‘albiceleste’, lo dejaría con 19 unidades, a tres de los ‘cafeteros’, lo que lo obligaría a golear (dependiendo de la diferencia de goles en la última fecha) a la ‘tricolor’ en el cierre de las clasificatorias.

¿Qué pasa si Venezuela pierde ante Argentina y Colombia le gana a Bolivia? Los ‘llaneros’ se quedarían con 18 puntos y el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se dispararía con 25 unidades. Estos dos resultados acabarían con el sueño de la nación venezolana de asistir al Mundial sin necesidad de afrontar una repesca.

Venezuela necesita ganar o empatar y esperar que Colombia pierda para seguir soñando con la clasificación directa al Mundial 2026.

¿Y para el repechaje?

La escuadra de Fernando Batista es la favorita para quedarse con el boleto al repechaje del próximo Mundial. ¿Por qué? Actualmente, se ubica en dicha zona con 18 puntos, sacándole uno a Bolivia y seis a Perú, sus máximos perseguidores.

Un empate o derrota ante Argentina pondría en riesgo su clasificación a la repesca en caso que los bolivianos den el golpe ante Colombia en Barranquilla, ya que lo pasaría en puntaje (20 unidades), a falta de una jornada. En ese escenario, los venezolanos deberían ganarle a los ‘cafeteros’ y esperar que la ‘verde’ no supere a Brasil en El Alto.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes de jugarse la fecha 17.

Cabe señalar que un empate o una victoria de Venezuela significará la eliminación inmediata de la selección peruana, sin importar el resultado que obtenga ante Uruguay en Montevideo durante la fecha 17. La ‘bicolor’ necesita ganar sus dos compromisos y que ni la ‘vinotinto’ ni Bolivia sumen en lo que resta de las Eliminatorias 2026.