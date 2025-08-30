Pedro García lanzó crudo comentario sobre llegada de Piero Quispe a Australia: “¿Qué jugador bueno juega en esa liga?"

El presente de Piero Quispe cambiará de rumbo: dejará Pumas UNAM de México y fichará por equipo de Australia. Se conoció que la directiva del cuadro mexicano quiere liberar un cupo de extranjero, lo que ha motivado al futbolista y su representante a explorar nuevas opciones fuera de la Liga MX.

Varios periodistas informaron que el nuevo destino del volante peruano será Sydney FC, club más grande de Australia. Fundado en 2004, ha ganado cinco títulos de la A-League en 2006, 2010, 2017, 2019 y 2020. Esa noticia abrió debate en redes sociales porque muchos consideran que no es la mejor opción para el exjugador de Universitario de Deportes por el nivel futbolístico del país de Oceanía.

Pedro García se unió a los cuestionamientos y lanzó un crudo comentario sobre el nuevo futuro de Quispe. Confesó que le hubiese gustado que fichara por algún cuadro de la Major League Soccer (MLS). Y mostró su sorpresa por la desaparición sorpresiva de los ‘auriazules‘.

“Temiendo equivocarme, no es raro que de México la gente pase a Estados Unidos. Asumo que una posibilidad es que pase de México a algún equipo de la MLS porque estás en el horario, en la región y en el nivel; son tres cosas que están aparentadas. ¿Qué jugador bueno juega en la liga de Australia? Así te lo resumo. Ahora, hay que preguntarse qué pasó para que dejase de jugar. En su equipo entró bien; hizo gol, participaba, jugaba. No es que llegó y nunca jugó, como es el caso de muchos; llegó, entró, jugó, hizo gol, pase gol. Y luego poco a poco fue desapareciendo de un nivel determinado", apuntó el comunicador en el programa ‘Vamos al VAR’.

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia.

Además, el periodista deportivo precisó que algó pasó con Quispe para que su juego haya cambiado de un momento a otro. Recordó su buen desempeño en Pumas en su primera etapa, donde se apoderaba de las principales portadas de los medios de comunicación.

“Vimos noticia de ‘pases de Piero Quispe’, ‘gol de Piero Quispe’; entonces, ¿por qué no sostuvo? A veces la respuesta ni siquiera está en el fútbol; a veces la adaptación te marca el éxito o no, y por motivos que no podemos manejar. Creo que hubo cosas al margen del fútbol que no han contribuido a que se adapte del todo bien. Si fue bueno ayer, ¿por qué no fue bueno hoy día? Hay que ver eso″, añadió.

“Siempre lo llamaban a la selección, nunca lo ponían”

Pedro García analizó el momento de Piero Quispe en la selección peruana y resaltó la falta de continuidad y consideración que tuvo con Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. El periodista deportivo puntualizó que el volante nunca se consolidó en la ‘blanquirroja’ en ninguno de los tres procesos.

“Date cuenta en las situaciones de la selección peruana, en la última de Jorge Fossati y después lo llamaban siempre, pero no lo ponían nunca. Incluso, fue convocado por Juan Reynoso, pero cuando venía acá, algo había en su nivel que no se hacía lugar en un equipo peruano que necesitaba desequilibrio. Arrancó con Bolivia, un partido que Quispe juega muy bien y luego perdió presencia, minutos y después perdió convocatoria. Y cuando fue convocado por Óscar Ibáñez en el comienzo, no lo llegó a incluir, no lo puso ni un ratito y de loco no lo hizo. Notó alguna falta de chispa o explosión como para poder incluirlo”, comentó Eloy.