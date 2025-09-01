Perú Deportes

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

El técnico peruano vivió un inesperado momento cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja luego de perder los papeles contra el ‘Tanque’ en el duelo frente a Carlos A. Mannucci

El DT peruano vivió un insólito momento tras recibir la tarjeta roja luego de recriminarle al 'Tanque' en duelo por Liga 2. (Video: FPF)

César Vallejo y Carlos A. Mannucci protagonizaron una nueva edición del clásico trujillano el domingo 31 de agosto. Esta vez, ambos equipos se vieron las caras en el estadio César Acuña Peralta en un duelo correspondiente a la fecha 7 de los ‘playoffs’ de la Liga 2 2025. Sin embargo, en un momento se vivió una insólita escena, cuando José Guillermo Del Solar fue expulsado luego de invadir la cancha en medio de la reprimenda a Alexander Succar.

Esta acción se llevó a cabo a los 85 minutos de la contienda, justo cuando los ‘poetas’ estaban arriba en el marcador por 3-1. Fernando Godoy ejecutó un tiro libre peligroso para los ‘carlistas’ que fue rechazado por el exdelantero de Universitario de Deportes. En eso, Guillermo Grandez hizo rebotar el balón en Cristhian Valladolid y se cobró saque de meta para los dueños de casa.

El conjunto local jugó desde el fondo a través de Fernando Da Rosa, quien se apoyó en el arquero Máximo Rabines, que ejecutó un saque largo con dirección a sus atacantes. Succar no pudo pivotear la pelota tras ser anticipado por Gonzalo Rizzo. Valentino Sandoval cabeceó hacia atrás y Juan ‘Chengue’ Morales no alcanzó a recepcionar el esférico, hasta que hubo dos faltas que se cometieron cerca del área del conjunto ‘naranja‘, que tuvo a dos jugadores tendidos con mucho dolor sobre el césped, contra uno de su adversario.

Y mientras el juego parecía que se reanudaba luego de que los futbolistas se fueron recuperando, el reportero de la transmisión oficial, Manuel Leiva, informó que ‘Chemo’ había ingresado al campo y con visibles gestos de furia. El motivo que indicaron era un reclamo contra Alexander Succar. “Al parecer, (le cuestiona) abandonar la jugada”.

'Chemo' Del Solar fue expulsado
'Chemo' Del Solar fue expulsado tras recriminarle a Alexander Succar dentro del campo y salió visiblemente furioso del César Vallejo vs Carlos A. Mannucci.

No pasó mucho tiempo para que el árbitro Joel Alarcón le muestre la cartulina roja directa a ‘Chemo’ Del Solar, al violar un punto en el reglamento que le impide a los entrenadores sobrepasar el límite entre la zona técnica y el campo de juego sin previa autorización. Alexander Succar empezó siendo suplente, pero entró a los 61 minutos por Danilo Carando y no pudo marcar la diferencia.

Ahora, José Guillermo no fue el único expulsado, ya que el preparador físico de César Vallejo también fue amonestado con el máximo castigo y tuvo que salir retirado del recinto deportivo trujillano.

Posteriormente, a los 95 minutos, un centro de Godoy de tiro libre le permitió a Ítalo Regalado poder descontar y colocar el segundo gol de Carlos A. Mannucci. Sin embargo, ese tanto no le alcanzó al elenco ‘tricolor’ que terminó perdiendo por el ajustado 3-2.

Alexander Succar es uno de
Alexander Succar es uno de los delanteros que tiene César Vallejo en la Liga 2 2025. - créditos: César Vallejo

Con este triunfo, César Vallejo se mantiene en el último lugar con siete puntos en el grupo A por la segunda fase de la Liga 2 2025. Empero, la diferencia es de apenas dos puntos con el líder, Bentín Tacna Heroica, precisamente, su siguiente rival el sábado 13 de setiembre al sur del Perú y donde no estarán José Guillermo Del Solar ni su preparador físico en la zona técnica. Sin duda, se avecinan partidos claves para soñar para los ‘poetas’ en busca de ese ansiado retorno a la Liga 1.

La última experiencia de ‘Chemo’ Del Solar

La última experiencia de ‘Chemo’ Del Solar fue con la selección peruana sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se jugó en enero de este año. En ese certamen continental, la ‘bicolor’ no pudo sumar puntos y acabó en el último lugar del grupo A, detrás de Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay.

El exjugador de la 'U' cuestionó con dureza al técnico de la 'bicolor' por su trabajo en el certamen regional de Venezuela. (Video: TRIVU)

