Marcos López anotó un golazo de tiro libre con FC Copenhague para su primera celebración en la 3F Superliga

Marcos López ha sido pieza capital en la reciente goleada de Copenhague FC (5-1) contra Randers, en el marco de la séptima fecha de la 3F Superliga 2025/26. El integrante de la selección peruana demostró todas sus credenciales al abrir la cuenta con un extraordinario saque de falta.

A los 12′ minutos de la primera etapa, López se dispuso a cobrar un tiro libre muy cerca a la frontal del área rival. Al lateral izquierdo del FCK nadie le puede arrebatar el derecho de lanzador de tiros libres. Con anterioridad se asomó a una celebración, en el play-off de UCL, y ahora confirmó ese talento rompiendo la paridad.

Un espléndido golpeo de zurda se guardó en la escuadra de la portería de Randers. La volada del portero Paul Izzo fue en vano, pero hizo más espectacular la diana de Marcos López, quien pudo firmar su primera conquista de la temporada.

La apertura del peruano dio pie para que los ‘leones’ desplegaran todo su talento ofensivo para arrollar al local en solo el primer acto. A los 20′ minutos, el atacante Youssoufa Moukoko, la gran figura del envite celebrado en el Cepheus Park, estiró la diferencia tras un brillante servicio de Jordan Larsson.

Lo que vino después fue una ráfaga de goles que hirió demasiado al Randers, cuyo rendimiento como dueño de casa dejó mucho que desear frente a su público. A cinco minutos del cierre, Mohamed Elyounoussi estableció una goleada tempranera y, en tiempo de reposición, Elias Achouri asestó el golpe definitivo.

Ya en el complemento, hubo una ligera reacción en el bando local con un golazo marcado por Florian Danho, a los 55′ minutos, pero de muy poco sirvió por FC Copenhague siguió manejando los hilos de un encuentro ya resuelto. Y para cerrar, con mucha contundencia, el luminoso apareció Yoram Zague.

FC Copenhague, de esta manera, se ha posicionado como el único líder de la 3F Superliga durante el inicio del parón FIFA de selecciones. Conviene mencionar que, hasta ahora, tan solo ha caído una sola vez a lo largo del ciclo actual. Con 16 unidades no hay rival que le oponga resistencia en la clasificación.

Por su parte, el Randers concatena cuatro derrotas que lo ubican por debajo de la zona noble de la tabla de posiciones del campeonato danés. De no enmendar el camino pronto, puede sacar boleto para convertirse en uno de los clubes que luchará por la permanencia.

Reto importante: Champions League

Los ‘leones’ forman parte del grupo de clubes que disputarán la Fase de Liga de la próxima edición de la Champions League. Entre sus rivales destacados en esta etapa se encuentra el Barcelona, que junto a otros equipos europeos de renombre como el Bayer Leverkusen y Napoli, enfrentará al conjunto danés en el nuevo formato de la competencia continental.

Para Marcos López, futbolista peruano, la posibilidad de medirse con planteles de la élite representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional, en un escenario de máxima visibilidad como el torneo más prestigioso del continente.