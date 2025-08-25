Perú Deportes

Nolberto Solano antes del estreno oficial con Pakistán: “Haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”

‘Nobby’, que despierta emoción y pasiones en territorio paki tan solo por su reciente desplazamiento desde la ciudad de Newcastle, dijo también que “es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán”

Nolberto Solano es un hombre que ha librado demasiadas batallas a lo largo de su vida. Desde muy joven, cargó con el peso de representar al Perú en Europa, logrando un éxito rotundo en la Premier League, siendo uno de los últimos ídolos sudamericanos del Newcastle United.

Ahora, en su condición de estratega, continúa al pie del cañón luchando en otros ámbitos, como el de hacerse un nombre en el fútbol internacional, tras un larguísimo periodo como la mano derecha de Ricardo Gareca en la selección peruana (2015-2022).

Ha encontrado ‘Nobby’ una oportunidad dorada al llegar a Pakistán como conductor profesional de la categoría U23 toda vez que también se hará responsable del equipo absoluto, acaso el reto más estimulante de su primera aventura en Asia. Está de más decir que la meta es refundar el fútbol paki y lanzarse al estrellato.

“Siempre que tienes la oportunidad de dirigir una selección nacional es un gran honor. Es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán. Siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío y haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador“, declaró Nolberto Solano al canal oficial del Newcastle United.

Nolberto Solano envía mensaje a Pakistán, tras su llegada al país donde asumirá como DT | Instagram

“Me gusta empezar desde cero en cualquier trabajo, sea cual sea. Es emocionante estar presente desde el principio y ayudar a forjar el futuro. La Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones, además de todas las comunidades paquistaníes en todo el mundo, el potencial está ahí para que todos lo vean”, añadió.

Al ‘Maestrito’ se le presentan un reto inmediato en el que deberá demostrar de qué está hecho desde la banda: el inicio de la clasificación a la Copa Asia U23 (Irak, Camboya y Omán). Si logra superar el grupo, puede considerarse una proeza nacional, aunque lo previsible es que la selección compita hasta donde le alcance.

Proyecto

Más allá de la obtención de resultados importantes en la selección de Pakistán, las autoridades de la PFF espera que Nolberto Solano sea capaz de poner en marcha una planificación de reclutamiento de futbolistas con orígenes pakistaníes para que refuercen al equipo con miras a la renovación.

Nobby’ ve con mucha esperanza ser la pieza capital de la reformación: “Puedo encontrar incluso 50 jugadores comprometidos que estén apasionados por jugar para Pakistán y decididos a mejorar como futbolistas, entonces será un gran punto de partida“.

'Nobby' recibió una tiara, collares, relojes y una bufanda en una ceremonia en su nombre, en Lahore. | VIDEO: Zeeshan Shafi

"Ya he recibido manifestaciones de interés de jugadores del Championship, League One y League Two y para que esto funcione necesitaré su apoyo. Aun así, tengo mucha experiencia en los desafíos de la gestión internacional por mi tiempo en Perú, tanto como jugador como entrenador, y eso no es un problema“, sentenció.

De 50 años, Nolberto Solano firmó un contrato de un año con Pakistán gracias a la gestión del nuevo presidente Syed Mohsen Gilani. Llega para reemplazar al líder británico Stephen Constantine, quien guió a los ‘halcones’ a la histórica victoria sobre Camboya, en 2023.

