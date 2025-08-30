Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en su debut de Premier League ante Manchester United: lo llamó francés

El peruano hizo su estreno ante Manchester United. (Disney Plus)

Este sábado 30 de agosto, Oliver Sonne hizo su debut en la Premier League con Burnley. El peruano ingresó en el segundo tiempo en la derrota 3-2 ante Manchester United en el mítico Old Trafford y fue víctima de confusión por parte de los comentaristas de la transmisión de ESPN.

Fue a los 82 minutos cuando el técnico Scott Parker decidió meter al defensor nacional -que venía en un dulce momento luego de anotar el gol de la clasificación en la EFL Cup- en lugar de Jacob Bruun Larsen. El jugador de 24 años saltó a la cancha con el objetivo de mantener el 2-2 en ese momento.

En ese momento, el narrador Bambino Pons anunció su ingreso y Sonne se ubicó por el sector derecho del campo. Continuaron las acciones en el partido por el campeonato inglés, el United luchaba por adueñarse del balón sin mucha claridad, mientras que Burnley se aferraba al puntazo conseguido de visitante.

Una falta en contra de los ‘diablos rojos’ detuvo el juego. Fue en ese instante cuando el comentarista de ESPN lanzó un comentario sobre el nuevo orden defensivo de ‘The Clarets’ y le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne, señalando que era francés y no danés-peruano.

“El ingresado el numéro 22, francés, Sonne se fue sobre la derecha en el lugar de Larsen, pero es más de marca, defensivo, defensivo....”, exclamó el exfutbolista y entrenador, Marcelo Espina, desatando múltiples comentarios en redes sociales.

“El Bambino Pons se la pasó todo el Manchester United - Burnley diciéndole ‘francés’ a Oliver Sonne y ahora su equipo pierde por un penal al último minuto. Qué mañana de mierda”, “Oliver Sonne no es francés, amigos de ESPN” y “Ahora Sonne se unirá a la selección. Señores de ESPN, Sonne es peruano no francés, por lo menos díganle danés”, fueron algunos de los posts en X (antes Twitter).

Periodistas de ESPN le cambiaron de nacionalidad al peruano. (Disney Plus)

Oliver Sonne llega en su mejor momento a la selección peruana

El técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, presentó la lista de convocados para los últimos compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Entre los citados, Oliver Sonne sobresale como el único futbolista nacional con minutos en una de las cinco ligas más competitivas de Europa.

Sonne, lateral derecho de origen danés-peruano, atraviesa un momento de regularidad en el Burnley Football Club. Marcó el gol que aseguró el avance de su equipo a la tercera ronda de la EFL Cup, un hecho que ha incrementado el interés y la expectativa en torno a su participación con la selección nacional. Este desempeño positivo en Inglaterra se sumó a su debut oficial en la Premier League, donde ‘The Clarets’ ocupa la duodécima posición con tres puntos.

Oliver Sonne debutó en la Premier League, pero periodistas de ESPN le cambiaron de nacionalidad y lo llamaron francés.

La convocatoria de Sonne tomó particular relevancia frente a la situación de Luis Advíncula, habitual titular en el lateral derecho de Perú. El futbolista de Boca Juniors no ha sumado minutos recientemente a raíz de una lesión y de bajo rendimiento. Esto motivó a sectores de la prensa y aficionados a solicitar que el técnico Ibáñez lo considere como opción inicial para los encuentros ante Uruguay, como visitante, y Paraguay, en Lima.

La selección nacional irá a Montevideo para medirse con la ‘celeste’ el jueves 4 de setiembre a las 19:30 horas en el estadio Centenario. Después, recibirá a la ‘albirroja’ el martes 9 del mismo mes y horario en el estadio Nacional. Estos compromisos definirán la clasificación al repechaje a la Copa del Mundo.