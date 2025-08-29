Kevin Quevedo asustó a la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó con el jugador de Alianza Lima?

Ambos jugadores fueron noticia en el último entrenamiento de la 'bicolor'. (Video: L1MAX)

Óscar Ibáñez sufrió la baja de dos futbolistas del medio local apenas horas después de anunciar la convocatoria para la última fecha doble de Eliminatorias. Edison Flores y Álex Valera quedaron fuera de la concentración por lesión. Ambos futbolistas de Universitario sufrieron un desgarro tras el clásico con Alianza Lima.

El seleccionador nacional estuvo cerca de tomar otra medida de urgencia luego de que Kevin Quevedo no terminara el entrenamiento de esta tarde. El deportista de Alianza Lima se retiró antes del final de la práctica y se dirigió a un centro médico para realizarse una resonancia magnética.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el ex Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador, junto al cuerpo médico de la selección, optaron por la prueba de diagnóstico por imagen para “descartar” cualquier problema físico.

El comunicador indicó que el atacante de 28 años “está bien”, así lo hizo saber en el programa 'Hablemos de MAX‘. En esa línea, Marcello Merizalde afirmó que “todo fue un susto” y el jugador “se mantiene firme en los entrenamientos”.

Para Ibáñez, Quevedo ha sido una pieza importante en los cuatro encuentros que ha dirigido. En sus tres primeros juegos, el surgido de las divisiones menores de Universitario ingresó como revulsivo. En el último compromiso ante Ecuador en Lima, Quevedo Mathey inició el cotejo.

¿Y Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano no se encuentra actualmente junto al resto de jugadores entrenando sobre el gramado de la Videna en San Luis. El defensor central atraviesa por “temas personales”, de acuerdo con la periodista Darinka Zumaeta.

El trinomio de Alianza Lima conformado por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega integró la selección peruana en la última convocatoria. Se reencontrarán nuevamente. - créditos: FPF

Con la anuencia de Óscar Ibáñez, el ‘León’ está fuera del país y se unirá a la concentración de ‘la bicolor’ cuando el equipo viaje a Montevideo y se entrene en el Complejo Deportivo “Washington Cataldi” de Peñarol.

Un proceso para el olvido

La selección peruana inició unas nuevas Eliminatorias al Mundial bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Con el ‘Cabezón’ en el banquillo del conjunto peruano, el representativo nacional no encontró respuestas sobre el gramado de juego.

Desde los directivos de la Federación, decidieron ponerle fin a la etapa del adiestrador nacional. En su lugar, Jorge Fossati asumió en el cargo para la Copa América 2024 de Estados Unidos y lo que restaba del torneo clasificatorio.

La idea del adiestrador uruguayo llegó parcialmente a los jugadores del representativo peruano. En el certamen continental, el equipo se despidió en fase de grupos y luego consiguieron la primera victoria rumbo a Norteamérica ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con Perú en el penúltimo lugar.

Sin embargo, tal como ocurrió con Reynoso, desde las oficinas en San Luis decidieron terminar el contrato antes de lo estipulado. La llegada de Ibáñez generó un mejor semblante en el conjunto peruano, pero fue tardía.

Hoy por hoy, Perú se ubica en la novena posición en la tabla, a seis puntos de Venezuela, selección que ocupa la última plaza al Mundial.

Última fecha doble

El equipo de Ibáñez afrontará el fin de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica visitando a Uruguay en Montevideo. El cuero correrá sobre el verde desde las 18:30 horas del jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de la capital ‘charrúa’. El equipo de Bielsa buscará sellar de una vez por todas su pasaje.

Luego, el seleccionado nacional se despedirá ante su público frente a su similar de Paraguay. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegarán a la cita, probablemente, con el boleto asegurado a la justa mundialista. El cotejo iniciará a las 18:30 horas del 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima.