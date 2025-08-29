Perú Deportes

Kevin Quevedo asustó a la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó con el jugador de Alianza Lima?

El extremo ‘blanquiazul’ se retiró de la concentración en Videna para pasar por un centro médico. La Federación no se ha pronunciado al respecto

Por José Manuel Quintana

Guardar
Ambos jugadores fueron noticia en el último entrenamiento de la 'bicolor'. (Video: L1MAX)

Óscar Ibáñez sufrió la baja de dos futbolistas del medio local apenas horas después de anunciar la convocatoria para la última fecha doble de Eliminatorias. Edison Flores y Álex Valera quedaron fuera de la concentración por lesión. Ambos futbolistas de Universitario sufrieron un desgarro tras el clásico con Alianza Lima.

El seleccionador nacional estuvo cerca de tomar otra medida de urgencia luego de que Kevin Quevedo no terminara el entrenamiento de esta tarde. El deportista de Alianza Lima se retiró antes del final de la práctica y se dirigió a un centro médico para realizarse una resonancia magnética.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el ex Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador, junto al cuerpo médico de la selección, optaron por la prueba de diagnóstico por imagen para “descartar” cualquier problema físico.

El comunicador indicó que el atacante de 28 años “está bien”, así lo hizo saber en el programa 'Hablemos de MAX‘. En esa línea, Marcello Merizalde afirmó que “todo fue un susto” y el jugador “se mantiene firme en los entrenamientos”.

Para Ibáñez, Quevedo ha sido una pieza importante en los cuatro encuentros que ha dirigido. En sus tres primeros juegos, el surgido de las divisiones menores de Universitario ingresó como revulsivo. En el último compromiso ante Ecuador en Lima, Quevedo Mathey inició el cotejo.

¿Y Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano no se encuentra actualmente junto al resto de jugadores entrenando sobre el gramado de la Videna en San Luis. El defensor central atraviesa por “temas personales”, de acuerdo con la periodista Darinka Zumaeta.

El trinomio de Alianza Lima
El trinomio de Alianza Lima conformado por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega integró la selección peruana en la última convocatoria. Se reencontrarán nuevamente. - créditos: FPF

Con la anuencia de Óscar Ibáñez, el ‘León’ está fuera del país y se unirá a la concentración de ‘la bicolor’ cuando el equipo viaje a Montevideo y se entrene en el Complejo Deportivo “Washington Cataldi” de Peñarol.

Un proceso para el olvido

La selección peruana inició unas nuevas Eliminatorias al Mundial bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Con el ‘Cabezón’ en el banquillo del conjunto peruano, el representativo nacional no encontró respuestas sobre el gramado de juego.

Desde los directivos de la Federación, decidieron ponerle fin a la etapa del adiestrador nacional. En su lugar, Jorge Fossati asumió en el cargo para la Copa América 2024 de Estados Unidos y lo que restaba del torneo clasificatorio.

La idea del adiestrador uruguayo llegó parcialmente a los jugadores del representativo peruano. En el certamen continental, el equipo se despidió en fase de grupos y luego consiguieron la primera victoria rumbo a Norteamérica ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con Perú en el penúltimo lugar.

Sin embargo, tal como ocurrió con Reynoso, desde las oficinas en San Luis decidieron terminar el contrato antes de lo estipulado. La llegada de Ibáñez generó un mejor semblante en el conjunto peruano, pero fue tardía.

Hoy por hoy, Perú se ubica en la novena posición en la tabla, a seis puntos de Venezuela, selección que ocupa la última plaza al Mundial.

Última fecha doble

El equipo de Ibáñez afrontará el fin de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica visitando a Uruguay en Montevideo. El cuero correrá sobre el verde desde las 18:30 horas del jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de la capital ‘charrúa’. El equipo de Bielsa buscará sellar de una vez por todas su pasaje.

Luego, el seleccionado nacional se despedirá ante su público frente a su similar de Paraguay. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegarán a la cita, probablemente, con el boleto asegurado a la justa mundialista. El cotejo iniciará a las 18:30 horas del 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima.

Temas Relacionados

Kevin QuevedoSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Perú rechazó amistoso con selección asiática clasificada al Mundial 2026: FPF busca rivales de Conmebol

Antes de que ‘la bicolor’ consume su casi asegurada eliminación del Mundial de Norteamérica, desde las oficinas en San Luis descartaron que el seleccionado nacional se mida ante un similar con boleto a la justa del próximo año

Perú rechazó amistoso con selección

Alexander Merino cayó ante dupla portuguesa en Challenger de Porto: peruano tendrá revancha en serie por Copa Davis

En poco más de dos semanas, el tenista nacional volverá a estar frente a frente con su similar ‘luso’ por un boleto a los ‘qualifiers’ de la Copa del Mundo del tenis

Alexander Merino cayó ante dupla

Eddie Fleischman postuló a Ricardo Gareca para reemplazar a Jean Ferrari en la FPF: “Que se ocupe de ordenar el torneo peruano”

El periodista deportivo cuestionó la presencia del exadministrador de Universitario en Videna, y pidió que el ‘Tigre’ ocupe su cargo para ejecutar una reforma

Eddie Fleischman postuló a Ricardo

Martín Liberman exalta a Erick Noriega tras su llegada a Gremio del Brasileirao: “Contra Boca Juniors jugó muy bien”

El reconocido periodista argentino no ha dejado pasar la ocasión para destacar las capacidades del ‘Samurái’, a quien le desea el mayor de los éxitos en su primera experiencia en el fútbol de Brasil

Martín Liberman exalta a Erick

Óscar Ibáñez quiso convocar a promesa peruana de club grande de Europa para Eliminatorias 2026: le comunicaron que estaba lesionado

El entrenador de la ‘bicolor’ tuvo en sus planes a un futbolista que milita en un gigante del Viejo Continente, aunque problemas físicos frenaron esta posibilidad

Óscar Ibáñez quiso convocar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía niega reglajes a funcionarios

Fiscalía niega reglajes a funcionarios tras acusación de Tomás Gálvez, quien denunció ser perseguido por Delia Espinoza

MTC tumba el proyecto de Rafael López Aliaga y anuncia su propio plan de tren Lima-Chosica sin material “descartado” de EE.UU.

Rafael López Aliaga abandonará la Municipalidad de Lima en octubre, afirma MTC: “Lo veo muy confundido; me desconcierta”

Abogado de Pedro Castillo estima que sentencia por fallido golpe de Estado se dictará este 2025 y confía en su absolución

Ministros caen en contradicciones por Nicanor Boluarte: de defenderlo públicamente a decir que “no es una posición del Ejecutivo”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Cilloniz ofrece disculpas públicas

Daniela Cilloniz ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla por sus polémicas declaraciones e insinuaciones con Fernando Díaz

Paulo Londra en Lima: horarios, vías de accesos y recomendaciones para ir a su concierto

Furrey muestra indignado los movimientos bancarios que hizo el ladrón mientras estaba inconsciente: “Pierdo la esperanza en el ser humano”

Gisela Valcárcel responde a usuarios que la llaman ‘mentirosa’ y ‘payasa’: “algunos entienden lo que quieren”

Día del videojuego: origen, razones de su celebración cada 29 de agosto y el impacto cultural de la industria global

DEPORTES

Perú rechazó amistoso con selección

Perú rechazó amistoso con selección asiática clasificada al Mundial 2026: FPF busca rivales de Conmebol

Alexander Merino cayó ante dupla portuguesa en Challenger de Porto: peruano tendrá revancha en serie por Copa Davis

Eddie Fleischman postuló a Ricardo Gareca para reemplazar a Jean Ferrari en la FPF: “Que se ocupe de ordenar el torneo peruano”

Martín Liberman exalta a Erick Noriega tras su llegada a Gremio del Brasileirao: “Contra Boca Juniors jugó muy bien”

Óscar Ibáñez quiso convocar a promesa peruana de club grande de Europa para Eliminatorias 2026: le comunicaron que estaba lesionado