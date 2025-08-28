Pedro Gallese se lució con tapadón a Rodrigo De Paul, pero fue víctima de Lionel Messi: peruano quedó eliminado de Leagues Cup

La 'Pulga' puso el 2-1 para la remontada de Inter Miami ante Orlando City. (Leagues Cup)

La ilusión de Orlando City y del arquero peruano Pedro Gallese llegó a su fin en la semifinal de la Leagues Cup 2025 tras caer 3-1 frente a Inter Miami el miércoles 27 de agosto. Los ‘leones’ se quedaron a un paso de clasificar a la ansiada final del certamen continental, en una noche de emociones, remontadas y goles de figuras internacionales en el estadio Chase.

La presentación del elenco dirigido por Óscar Pareja comenzó de la mejor manera. Orlando mostró solidez y logró golpear primero, cerrando la etapa inicial con ventaja gracias a la anotación de Marco Pasalic. Su definición, dentro del área rival, sorprendió a la zaga de Inter, que hasta ese momento no lograba vulnerar la resistencia defensiva ni las atajadas de Gallese. El equipo floridano se fue al descanso con confianza renovada y la esperanza de sellar su pase a la final.

La historia cambió drásticamente en la segunda parte. El campeón mundial Lionel Messi emergió como protagonista total y decisivo. Bastaron 11 minutos para que el rosarino revertiera el marcador y colocara a las ‘garzas’ en ventaja. El primer tanto llegó desde los doce pasos, tras un penal sancionado en el área de Orlando City. Gallese demostró reflejos y anticipación, intuyendo el disparo de la ‘Pulga’. A pesar de lanzarse hacia el costado correcto, el balón ingresó pegado al palo, dejando al peruano sin posibilidades de rechazar el remate del argentino.

Con el empate conseguido, Inter Miami mantuvo la presión en campo rival. El segundo gol de Messi evocó sus mejores actuaciones con el Barcelona. Tras combinarse con el lateral Jordi Alba, el ‘Enano’ incursionó en el área y definió frente a Gallese, que poco pudo hacer ante la precisión del disparo. El doblete del ‘10′ en la semifinal encarriló el objetivo de los ‘rosados’ y acentuó la dificultad de la noche para el guardameta nacional.

El último golpe definitivo lo asestó Telasco Segovia, quien anotó el tercer tanto de Inter Miami para sentenciar la eliminación de Orlando City. El resultado confirmó el pase del equipo dirigido por Javier Mascherano a la final del certamen, dejando sin margen de reacción a los leones. Para Gallese y sus compañeros, el sueño de alcanzar la gloria regional quedó truncado en el tramo más exigente de la competencia.

Lionel Messi reapareció en Inter Miami y le marcó un doblete a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup.

La atajada de Pedro Gallese a Rodrigo de Paul

En el transcurso del partido, Pedro Gallese exhibió destellos de su mejor nivel, que lo había instalado como figura central de Orlando City en la fase previa. El arquero peruano venía de una actuación memorable en cuartos de final, donde fue héroe en la tanda de penales frente a Toluca, atajando dos disparos y ejecutando el remate definitivo que selló el pase a semis.

Ante un Inter Miami plagado de figuras internacionales, el ‘Pulpo’ volvió a destacarse en momentos clave del encuentro. Su reacción más sobresaliente ocurrió en la primera parte, con el marcador igualado 0-0. Rodrigo de Paul, mediocampista argentino, buscó abrir el marcador con un disparo colocado hacia el ángulo, pero chocó con los reflejos y la agilidad del guardameta del seleccionado peruano. La estirada de Gallese desvió el balón y recibió elogios tanto de la transmisión oficial como de los relatores del encuentro.

La propia Leagues Cup resaltó la actuación del portero: “Pedro Gallese seguro en el arco de Orlando City”, describieron en sus canales oficiales. Por su parte, la Major League Soccer (MLS) destacó: “La atajada de Pedro Gallese al riflazo de Rodrigo De Paul”, subrayando la calidad de la intervención del sudamericano. Los aficionados respaldaron estas valoraciones con comentarios elogiosos para el rendimiento del ‘1’ nacional, quien sostuvo a su equipo durante pasajes complejos del compromiso.

El peruano evitó el primer gol de Inter Miami y salvó a Orlando City. (Apple TV)

Inter Miami vs Seattle Sounders por el título de la Leagues Cup

Con su triunfo ante Orlando City, Inter Miami se instaló en la final de la Leagues Cup, donde se enfrentará a Seattle Sounders, que viene de vencer 2-0 a La Galaxy. Este decisivo encuentro está pactado para el domingo 31 de agosto a las 19:00 horas de Perú en el Lumen Field.