Deportes

“Me sentía con miedo”: la confesión de Messi luego de anotar dos goles para llevar al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El capitán argentino fue la gran figura en el triunfo ante Orlando City, por el Clásico del Sol

Guardar

A los 38 años, Lionel Messi se rehúsa a quitarse la capa de héroe. A pesar de la molestia muscular que acarreaba, y que primero lo había dejado 15 días sin acción y luego no le permitió jugar en el empate ante DC United del último fin de semana, decidió hacerlo como titular en el Clásico del Sol ante Orlando City y se convirtió en la figura del Inter Miami, que remontó un 0-1 y terminó imponiéndose 3-1 con dos goles del astro, para avanzar a la final de la Leagues Cup.

En el primer tiempo en el Chase Stadium, a la Pulga se lo notó sin chispa, como con una marcha menos. Encima, la visita logró abrir el marcador con un remate de Marco Pasalic. No obstante, en el complemento, el capitán de la selección argentina resurgió. De a poco tomó más contacto con el balón, se animó a romper con desequilibrio individual y las acciones de peligro se incrementaron para el dueño de casa.

El campeón del mundo y de América con la Albiceleste avisó con un remate de tiro libre que se marchó por encima del travesaño. Y a los 77′ de acción se hizo cargo del penal que le cometieron a Tadeo Allende por un agarrón. Ante un especialista como Pedro Gallese, tomó una carrera corta, hizo la pausa y ubicó la pelota de zurda contra un palo: un disparo inalcanzable para el arquero rival.

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

No se quedó con eso: a los 88′, entró a pura gambeta al área, se combinó con Jordi Alba, quien le devolvió la pared de memoria, y sacó un remate cruzado y rasante, para desatar la locura entre los hinchas y el propio plantel de Las Garzas, que sellaron el resultado ya en tiempo de descuento, con otra sociedad. Luis Suárez habilitó a Telasco Segovia y el venezolano definió con sutileza para rubricar el score.

Messi celebró con efusividad: la final del domingo 31 de agosto, desde las 20:55, puede representar su tercer título con el elenco rosa (ya obtuvo la Leagues Cup en 2023 y el trofeo Supporter’s Shield en 2024). Y, además, dejó atrás a una verdadera bestia negra para el Inter, que había perdido 3-0 y 4-1 ante Orlando en los últimos dos enfrentamientos. Como cierre de una gran noche, corrió hacia un costado del campo para abrazarse con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, que lo esperaban para abrazarlo.

“Quería estar. Desde que volví con Galaxy sentí una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, aceptó en diálogo con la transmisión oficial.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiInter MiamiOrlando CityLeagues Cupdeportes-argentina

Últimas Noticias

Excelente definición en el penal y golazo para sellar la remontada: el brillante partido de Messi en Inter Miami ante Orlando City

El capitán argentino volvió a jugar tras 25 días y aportó su magia para que Las Garzas sean finalistas de la Leagues Cup

Excelente definición en el penal

Cuándo jugará Lionel Messi la final de la Leagues Cup con Inter Miami

La Pulga buscará el tercer título desde su llegada a las Garzas el próximo domingo en condición de visitante

Cuándo jugará Lionel Messi la

Con dos goles de Messi, Inter Miami le ganó 3-1 el clásico a Orlando City y avanzó a la final de la Leagues Cup

La Pulga fue la gran figura con un doblete, el primero de penal, y disputará una nueva definición internacional

Con dos goles de Messi,

“Puedes aprender a ser mejor perdedora”: la tensa discusión entre dos tenistas en el US Open

El cruce se dio después del triunfo de Taylor Townsend sobre Jelena Ostapenko. Las imágenes

“Puedes aprender a ser mejor

Los inesperados dardos de Esteban Ocon contra Alpine: “Hoy estoy en un ambiente sano”

El francés corre en Haas este año y reveló por qué el equipo de Colapinto tiene un mal presente: “Vi gente desmotivada”

Los inesperados dardos de Esteban
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miradas desafiantes y cambio de

Miradas desafiantes y cambio de look: lo que dejó la primera jornada del juicio por el crimen de León Aquino en Berazategui

¿Es obligatorio votar el 7 de septiembre en las elecciones Buenos Aires 2025?

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

INFOBAE AMÉRICA
El universo ‘Alien’ ha vuelto

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

La Segunda Guerra Mundial y las rendiciones que cambiaron el destino de Europa, en detalle

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y doce heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

TELESHOW
Cami Homs contó los dolores

Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”