Roberto Zegarra, histórico narrador y periodista deportivo, falleció a los 81 años: clubes peruanos le dieron el último adiós

El relator de RPP perdió la vida esta mañana. Su voz, su amor y pasión por el fútbol dejan una huella imborrable

Miguel Solis Ruiz

El periodista deportivo y narrador dejó una huella imborrable en los aficionados peruanos. (RPP)

El fútbol peruano está de luto. Este miércoles 27 de agosto, Roberto Zegarra, histórico narrador y periodista deportivo, perdió la vida a los 81 años. El relator nacional dejó un legado imborrable y recibió el último adiós por parte de muchos clubes de la Liga 1 mediante redes sociales.

El reconocido medio Radio Programas del Perú (RPP), donde Zegarra trabajó durante varios años llevando sus relatos a todo el país, comunicó la lamentable noticia en sus cuentas oficiales durante horas de la mañana.

"El deporte está de luto. Este miércoles 27 de agosto, el querido y reconocido periodista deportivo Roberto Zegarra falleció a los 81 años. Su voz, su pasión y su amor por el fútbol marcaron a generaciones“, fue lo que escribió RPP en X (antes Twitter).

Clubes de Liga 1 le dieron el último adiós

Esta noticia causó impacto en el fútbol peruano. Su talento permitió que los fanáticos siguieran de cerca los partidos de los clubes nacionales mediante la radio, marcando un estilo y una época. Por ese motivo, los equipos de la Liga 1 no dudaron en extenderle un último mensaje al relator.

La ‘U’ fue uno de los primeros. "El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de Roberto Zegarra Torres, destacado y reconocido periodista deportivo de nuestro país. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. ¡Descansa en paz, Roberto!“.

Sporting Cristal se sumó a los mensajes de despedida: “Lamentamos el fallecimiento de Roberto Zegarra, histórico relator deportivo que con su voz acompañó muchos de los partidos más memorables de nuestra historia. Nuestras condolencias a sus familiares”.

Lo mismo que Cienciano. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Andrés Alejandro Zegarra Torres, gran periodista y figura emblemática de las transmisiones radiales deportivas. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seguidores. ¡Descanse en paz, querido «Roberto»!“.

Personajes del balompié también hicieron publicaciones entorno al deceso del periodista deportivo, como es el caso de Jean Ferrari, actual director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "Mis condolencias para la familia de una gran persona y excelente profesional, un abrazo al cielo para Don Roberto Zegarra, que su voz se siga escuchando por siempre“.

Periodistas se despidieron de Roberto Zegarra

Por otro lado, sus colegas y amigos le dedicaron mensajes mediante X. Por ejemplo, Lalo Archimbaud lo recordó con un emotivo post. “‘Caballero del relato’, como de cariño te decía, descansa en paz Roberto Zegarra Torres, narrador estelar en RPP, deportista 100% de nuestra selva peruana, jugamos muchas pichangas, picón y competitivo por excelencia. Gran periodista, mejor persona”.

Edward Alva, de GOLPERU, también le dio el último adiós a través de esta red social: “Se apagó la voz mas importante en la historia del relato futbolístico, cuántos no quisimos la profesión en parte impulsado por su chamba. Gracias por algunos minutos de charla. Descanse en paz Roberto Zegarra Torres”.

Jesús ‘El Tanke’ Arias señaló que el relator fue su inspiración en sus inicios. “”Extender las condolencias a los familiares de Roberto Zegarra, el querido ‘Zegarrita’, que ha partido y deja sin ninguna duda un legado, una enseñanza, un ejemplo y los mejores recuerdos cuando uno comenzaba en la carrera del periodismo deportivo y podía compartir en los entrenamientos, partidos, consejos y anécdotas. Un tipo muy bueno, en esencia, muy criollo, muy despierto, orientado a dar un consejo siempre".

