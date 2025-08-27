Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima, acusó a Jean Ferrari de xenofobia contra Hernán Barcos tras opinar del conflicto con Alex Valera.

El ambiente del fútbol peruano continúa marcado por el conflicto surgido tras el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes el domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate. Las declaraciones cruzadas entre referentes y dirigentes han elevado la polémica, especialmente luego de que Fernando Cabada, gerente general de los ‘blanquiazules’, acusara de xenofobia a Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y exadministrador de la ‘U’.

En una conversación exclusiva con El Comercio, Cabada criticó abiertamente las opiniones de Ferrari sobre el rol protagónico de Barcos tras el enfrentamiento con Valera en el último clásico. El directivo aliancista consideró que se cruzaron límites al emitir comentarios públicos sobre disputas que, a su juicio, debieron resolverse entre los propios jugadores implicados.

“Ese es un tema de jugadores que debería haber quedado entre jugadores, mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso. Pero, con respecto al señor Ferrari, no me gusta hablar de las personas, pero ya que me citas el nombre, voy a responder exactamente con las mismas palabras con las que él habló de Hernán (Barcos). Con mucho respeto a su trayectoria profesional, tengo que decirle al señor Ferrari que se equivoca y se equivoca de muy mala manera”, afirmó.

Jean Ferrari cuestionó a Hernán Barcos tras discusión con Alex Valera en el clásico. Crédito: Liga 1

Cabada estructuró su reclamo en cuatro puntos principales. En primer lugar, defendió la integridad personal y profesional del delantero argentino nacionalizado peruano. “Hernán es un caballero, es un jugador reconocido como un caballero dentro y afuera de la cancha, en cualquier club en el que haya estado. No conozco ni una sola persona expresándose mal de Hernán. Esa es la primera”, sostuvo.

En segundo término, el portavoz ‘íntimo’ subrayó el estatus nacional del ‘Pirata’ y pidió respeto. “Segundo error del señor Ferrari, Hernán Barcos es peruano, tiene DNI, tiene un DNI tan válido como el del señor Ferrari o como el del papa que además es aliancista. Pero tiene DNI, canta el himno nacional, es un jugador peruano y está inscrito en la Federación, todos los jugadores que están inscritos en la Federación, no importando su país de origen, merecen el mismo respeto”, expresó.

La acusación más contundente llegó cuando el dirigente relacionó los dichos de Ferrari con actitudes discriminatorias. “Cualquier diferenciación que se haga entre personas, por razones de credo, raza o lo que fuera, se llama discriminación. Y cuando esa discriminación es por motivos de nacionalidad o de raza se llama xenofobia. La FIFA, Conmebol y la misma Federación vienen luchando de manera sólida contra la xenofobia, cómo un empleado de la Federación puede incurrir en una conducta de ese tipo y de esa magnitud. No me parece propio, así como no me parece propio que intervenga en un tema de jugadores”, manifestó.

Por último, Cabada remarcó que la institución respalda públicamente a su capitán y goleador. “El cuarto punto es donde me toca a mí salir a defender a mi jugador. Quiero que Hernán sepa que toda la institución está con él, yo salgo a hablar en nombre de 10 millones de hinchas, sé que todos están conmigo en lo que digo, salgo en nombre de la institución, en todos los que trabajan acá, salgo en nombre en los compañeros de Hernán, de los cuales muchos también son seleccionados. Entonces que tenga claro él y quien sea que con nuestra gente no se van a meter, eso no lo voy a permitir”.

El 'Pirata' contó detalles del enfrentamiento que tuvo con el delantero 'crema' y abordó su alejamiento de la 'bicolor'. (Video: GOLPERU)

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Hernán Barcos?

La controversia se originó tras los comentarios de Jean Ferrari, actual director deportivo de la FPF, sobre el enfrentamiento entre Barcos y Valera. El directivo manifestó públicamente su desacuerdo con el accionar del capitán de Alianza Lima luego del clásico nacional. “He jugado casi 20 años fútbol profesional, entiendo de las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha. Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene, por quién es y lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que se equivoca. Se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera mantuvo cierta cordura y respeto después del partido al no dar ninguna declaración en referencia a lo que dijo Hernán”.

El exadministrador de Universitario de Deportes instó a Barcos a corregir su postura y enfatizó la importancia de respetar a los futbolistas peruanos. “Espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, es una persona a quien yo respeto, he tenido la oportunidad de conversar con él, me parece una persona correcta, pero en esta oportunidad se equivocó”, concluyó.

El director general de la FPF criticó la actitud del 'Pirata' después del clásico, tras continuar con la discusión fuera del campo. (Video: Jax Latin Media)