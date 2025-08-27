“Independiente vs U. de Chile se jugaría a puertas cerradas”, informó Diego Rebagliati sobre el rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Hay mucha expectativa por conocer la resolución de la Conmebol sobre el partido cancelado entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los actos vandálicos que se registraron en una tribuna en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el pasado miércoles 20 de agosto.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol viene analizando los descargos presentados por ambos clubes, y mientras se define el fallo final, se viene especulando diferentes escenarios. Diego Rebagliati lanzó una información reveladora de cómo se definirá el próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final del torneo internacional.

El comentarista deportivo señaló que el máximo ente del fútbol sudamericano decidirá que el choque suspendido entre la escuadra argentina y chilena se jugará a puertas cerradas para definir al ganador de la llave, el cual quedó 1-1 en el encuentro de vuelta y tiene como arcador global 2-1 a favor de los ‘azules’.

“Me llegó una información que, cuantas más vueltas le doy, más sentido me hace. Me dijeron que en Asunción estaba corriendo el rumor bastante fuerte: la parte deportiva del Independiente y ‘U’ de Chile querían que se solucione en la cancha. Entonces, es probable que los hagan jugar en Paraguay a puertas cerradas y lo que vendría sería muy duro en lo económico y muy duro en el tema de estadios, de jugar sin público. Finalmente, los 43 minutos que faltan lo completarían para que se resuelva en la cancha quién es el rival de Alianza”, apuntó el exdirigente en el programa ‘Al Ángulo’.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

¿Cuándo sale el fallo de la Conmebol sobre el Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025?

Todos están pendientes de la resolución que dará a conocer la Conmebol sobre el partido cancelado entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Se conoció que dicho fallo se dará a conocer después de que los clubes involucrados hayan presentado sus descargos, el cual tiene como plazo hasta hoy, miércoles 27 de agosto. Luego, la Conmebol tiene como plazo hasta el próximo miércoles 3 de septiembre para dar su dictamen oficial.

Alianza Lima también está pendiente de la decisión de la Comisión Disciplinaria porque definirá a su próximo rival en cuartos de final del torneo internacional.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local, y en el segundo encuentro genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible. Es una posibilidad (pasar directamente a semifinales). Nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un club al que le gusta jugar.”, declaró Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul en conversación con Willax Televisión.

Jorge Zúñiga habló de la postura del club 'íntimo' por la resolución de Conmebol tras tragedia en Argentina. (Video: Willax Televisión)

Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

- Lanús vs Fluminense

Ida: 16 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio La Fortaleza

Vuelta: 23 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Maracaná

- Bolívar vs Atlético Mineiro

Ida: 17 de septiembre/17:00 horas de Perú - Estadio Hernando Siles

Vuelta: 24 de septiembre/17:00 horas de Perú - Arena MRV

- Independiente del Valle vs Once Caldas

Ida: 17 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Banco Guayaquil

Vuelta: 24 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Palogrande

- Alianza Lima vs Por definir

Ida: 18 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Alejandro Villanueva

Vuelta: 25 de septiembre/19:30 horas de Perú - Por definir

Fechas confirmadas de los partidos de ida y vuelta de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.