Desde Alianza Lima esperan la decisión de Conmebol sobre rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana: “No nos corresponde pedir nada“

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, lamentó lo ocurrido en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile.

Momentos de terror se vivieron en la tribuna visitante del Estadio Libertadores de América en Avellaneda. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se canceló definitivamente cuando el luminoso del recinto marcaba 1-1 y se clasificaba el cuadro chileno a los cuartos de final. En paralelo, en Quito, Alianza Lima se instalaba entre los ocho mejores del certamen internacional.

Su rival debía salir de la llave entre el ‘rojo‘ y los ‘azules‘, pero la violencia generada en las gradas del Enrique Bochini ha obligado a la entidad máxima que rige el fútbol sudamericano a sesionar de emergencia. Por lo tanto, la decisión será efectiva en los próximos días y Alianza Lima deberá esperar para conocer el veredicto. Se baraja la opción que ambos equipos queden eliminados. Por lo tanto, los ‘íntimos‘ avanzarían directamente a semifinales.

Desde las autoridades de la institución de La Victoria la postura es de esperar a que los clubes presenten sus descargos en Luque y la Confederación Sudamericana emita la sentencia. En diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe‘ de Radio Ovación, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, se refirió a los lamentables hechos en la negra noche de Avellaneda.

“A nosotros no nos corresponde pedir nada, Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan“, señaló el mandamás de la entidad mientras se dirigía al terminal aéreo de Quito tras el loable triunfo de Alianza Lima ante la Universidad Católica. El directivo también lamentó el terrible enfrentamiento entre los barristas: “Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia”.

El delegado del club, Tito Ordoñez, siguió la línea de Cabada. “Es una profunda pena por el fútbol, pero es una situación que Conmebol debe resolver“, mencionó el abogado. “Nosotros no tenemos opinión, solo lamentamos situaciones así. Es un tema estrictamente de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, Alianza no tiene opinión de ello”, aseguró.

La continuidad de Gorosito

Franco Navarro y José Bellina confiaron, en medio de cuestionamientos, en Néstor Gorosito para que asuma como director técnico de Alianza Lima. Desde la llegada del estratega argentino, el club ha competido internacionalmente de gran manera y hoy está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fernando Cabada fue consultado por la continuidad del exfutbolista de River Plate y San Lorenzo en el banquillo ‘blanquiazul‘. El administrador afirmó que la institución “apuesta por la continuidad“. En ese sentido, señaló que Franco Navarro, gerente deportivo, es el encargado de evaluar las decisiones en materia futbolística, pero que de antemano estará “satisfecho con cualquier elección que él tome“.

“Nosotros no vamos a basar en el resultado de uno o dos partidos la continuidad de una persona que viene trabajando bien con nosotros. Somos un gran equipo en todos los flancos“, concedió. Asimismo, Cabada subrayó la necesidad de sostener la dirección que ha venido teniendo el plantel, más aún con el histórico mercado de pases.

“Este año hemos tenido 14 refuerzos y están caminando muy bien. Tú puedes conseguir los mejores ingredientes para preparar una cena pero solo si tienes un buen cocinero puedes lograr buenos platos”, sentenció.

Imágenes de terror en Avellaneda

Lo sucedido en la noche del último jueves en Avellaneda ha dado la vuelta al mundo. La violencia desatada en la tribuna visitante del escenario deportivo desnudaron la débil estrategia de seguridad planificada por los encargados de proteger a los buenos hinchas.

Por lo pronto, se espera que Conmebol tome una decisión ejemplar y supervise los planes de seguridad en encuentros de alto voltaje con ambas hinchadas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre las violentas imágenes y videos que empezaron a ser difundidos en redes sociales. “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, expresó el mensaje del titular del máximo órgano del fútbol.