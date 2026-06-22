Mohamed Salah lidera a Egipto y sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026: “Podemos hacer historia”

Mohamed Salah lidera a Egipto y sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La selección de Egipto firmó una jornada histórica en el Mundial 2026 tras conseguir su primer triunfo en la competencia, luego de vencer a 3-1 a Nueva Zelanda en un partido vibrante. El equipo africano logró revertir el marcador inicial y dio un paso clave en su objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final, impulsado por una actuación determinante de Mohamed Salah.

El conjunto egipcio comenzó el encuentro en desventaja tras el gol de Finn Surman, pero reaccionó con fuerza en la segunda mitad gracias a los tantos de Zico, Salah y Trezeguet, quienes lideraron la remontada y desataron la celebración de una afición que acompañó masivamente al equipo en las tribunas. Con este resultado, los ‘faraones’ no solo sumaron tres puntos vitales, sino que también tomaron el liderato del Grupo G, quedando muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

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Salah lideró la histórica remontada egipcia

Una vez más, Mohamed Salah fue el gran protagonista del equipo dirigido por Hossam Hassan. El delantero no solo anotó un gol, sino que también brindó una asistencia, consolidándose como la principal referencia ofensiva de su selección en el certamen. Su influencia en el juego fue determinante para cambiar el rumbo del partido y encaminar una victoria que ya es considerada histórica en el país africano.

El atacante, que continúa siendo el líder futbolístico de Egipto en el Mundial 2026, no ocultó su emoción tras el encuentro y destacó la importancia del resultado para la historia del fútbol de su nación. “Este será uno de los grandes logros de nuestra historia”, expresó Salah tras el pitazo final, resaltando el valor simbólico de lo conseguido frente a Nueva Zelanda.

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En la misma línea, el capitán egipcio calificó el triunfo como un momento especial para todo el país. “Es una victoria histórica. Ahora somos líderes del grupo, celebraremos hoy y mañana y después nos centraremos en el último partido”, añadió el delantero.

Un triunfo que ilusiona a todo Egipto

Más allá del resultado deportivo, Mohamed Salah también subrayó el impacto emocional que ha generado la campaña del equipo en la afición egipcia, que se ha volcado masivamente en apoyo a la selección durante el torneo.

El delantero aseguró que el grupo logró conectar con la gente de una manera especial, al punto de sentir el respaldo como si jugaran en casa. “El equipo logró hacer feliz a todo el mundo. Se siente como si estuviéramos jugando en Egipto. Es una gran victoria y una gran vibra”, comentó el atacante.

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Asimismo, destacó el ambiente vivido en el estadio y la presencia de una gran cantidad de hinchas egipcios. “Parece que estemos jugando en Egipto, con todos los aficionados vestidos de rojo. Todo el mundo está feliz y emocionado. No sé qué decir: hay un ambiente fantástico”, agregó.

Mostafa Zico, de Egipto, celebra el segundo gol de su selección, anotado por Mohamed Salah. REUTERS/Albert Gea

Egipto sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026

Con este triunfo, Egipto se coloca en una posición privilegiada dentro del Grupo G y depende de sí mismo para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo nunca ha logrado superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores en 1934, 1990 y 2018, por lo que este presente representa una oportunidad histórica para cambiar su destino en la máxima cita del fútbol.

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Salah, consciente del momento que vive su selección, llamó a mantener la calma pese a la euforia por la victoria y apuntó a la importancia de cerrar la fase de grupos con el mismo nivel de concentración. “Podemos hacer historia y clasificarnos como primeros del grupo”, sentenció el capitán.

Con el liderazgo de su máxima estrella y un equipo que ha mostrado carácter en momentos decisivos, Egipto llega con ilusión renovada a la última fecha, soñando con seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia mundialista.