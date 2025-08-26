Perú Deportes

Pedro Aquino se puso la camiseta de Universitario tras el final del clásico y fue advertido por jugador de Alianza Lima

El futbolista surgido de Sporting Cristal debutó con la camiseta ‘blanquiazul’ tras cerca de nueve años en el fútbol mexicano

Por José Manuel Quintana

El mediocampista 'blanquiazul' pasó incómodo momento en el Monumental.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se retiraron del gramado del Estadio Monumental con un empate a cero en el luminoso. Ambas escuadras salieron al césped del ‘Coloso de Ate’ con el cuchillo entre los dientes. Los dimes y diretes entre futbolistas de ambas instituciones marcó el encuentro. En un momento de tensión en el partido —con el equipo de La Victoria con diez—, Gorosito mandó al campo de juego a Pedro Aquino, la última incorporación del mercado de pases.

El deportista nacional de 30 años ingresó a los 67 minutos para suplir a Alessandro Burlamaqui. Alianza urgía de su experiencia y capacidad para frenar a los ‘cremas’. La ‘Roca’ cumplió en su primera presentación. Tras el pitazo final de Jordi Espinoza, los jugadores de la ‘U’ y Alianza se saludaron por su cercanía, puesto que varios de ellos habían compartido vestuario tanto en clubes como en selección peruana.

En el tradicional intercambio de camisetas, el jugador a préstamo del Santos Laguna mexicano cambió su mica con Anderson Santamaría, quien también debutaba en clásicos. Aquino Sánchez se colocó la camiseta merengue’ sin ningún inconveniente y la portó por algunos segundos. Sin embargo, apenas Jean Pierre Archimbaud lo vio con la ‘crema’, se la retiró inmediatamente.

¿Pecó de inocente? Pedro Aquino
¿Pecó de inocente? Pedro Aquino se colocó la camiseta de Universitario de Deportes tras el final del clásico. Crédito: ESPN

Luego, el jugador siguió saludando a sus colegas. En su estreno con el club ‘íntimo’, Aquino concretó cuatro de los ocho pases que intentó; acertó con un pase largo y ganó un duelo en el suelo y otro aéreo; también recibió una infracción y solo fue regateado una vez por Jairo Vélez.

¿A quién elegirá Gorosito?

La salida de Erick Noriega puso en aprietos a la dirigencia de Alianza Lima. Sin embargo, las autoridades deportivas del club reemplazaron al nuevo jugador de Gremio con la llegada de Pedro Aquino. En una posición crucial para Gorosito, el técnico argentino podrá contar con un jugador de extensa trayectoria en el extranjero.

Pero Aquino no es la única variante con la que cuenta el estratega. En el mismo mercado de pases invernal, arribó a las instalaciones del Esther Grande de Bentín Alessandro Burlamaqui. El ex Valencia y Espanyol ocupa la posición de volante ancla y ha sido incluido recientemente en la convocatoria de Óscar Ibáñez.

Pedro Aquino disputó su primer
Pedro Aquino disputó su primer clásico peruano con la camiseta de Alianza Lima. Composición: Infobae Perú

A inicios de temporada, Alianza Lima se hizo con Jean Pierre Archimbaud. Una lesión lo marginó de las canchas de juego durante más de tres meses. Hoy es otra opción para ‘Pipo’. El menos empleado por el DT ‘blanquiazul’ es Jesús Castillo, futbolista que llegó al club en 2023 y se había ganado un lugar en sus primeros meses en la institución.

Jornada determinante en la Liga 1

La fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 marcará un punto de inflexión en el segundo certamen del campeonato. Seis de los siete primeros equipos de la tabla se verán las caras y podrían encaminar sus aspiraciones en el torneo.

En primera instancia, Alianza Lima buscará reencontrarse con el triunfo por la liga doméstica cuando reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de Gorosito necesitan vencer a un rival directo para no ceder más terreno.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Luego, Melgar de Arequipa recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de la UNSA. En Arequipa, el equipo de Reynoso se jugará tal vez su última carta para intentar alcanzar las semifinales. Una victoria ante los ‘cremas abriría paso a que no ganen el torneo y, por ende, no campeonen directo.

Finalmente, la fecha se cerrará con broche de oro. Cusco FC medirá fuerzas ante Sporting Cristal. Este duelo marca el enfrentamiento entre el segundo y tercero del Clausura. Por el momento, la ‘U’ es el líder, pero los ‘cerveceros’ tienen un partido menos; y los ‘dorados’, dos.

