Juan Pablo Varillas alista su regreso tras cuatro meses de ausencia: tenista peruano se anotó en Challenger argentino de Villa María

El máximo exponente del tenis peruano en los últimos años alista las valijas para viajar a Córdoba, Argentina. El Challenger 75 de Villa María marcará el regreso a las canchas de juego de Juan Pablo Varillas, actual 318 en el ranking ATP y tercer mejor tenista nacional posicionado en esta lista.

El limeño de 29 años atraviesa un duro momento en su carrera. En paralelo con los resultados negativos, una lesión lo marginó de las canchas de juego por cerca de cuatro meses. Su última presentación tuvo lugar en el Challenger de Santos (06/05) cuando doblegó ante el tenista italiano Gianluca Mager.

‘Juampi’ no ha brindado mayores detalles de su lesión. De acuerdo con el portal peruano ‘Desde la qualy’, padeció de un problema en el cartílago de la cadera. No es la primera de la temporada, puesto que en enero no formó parte del equipo peruano que se midió ante Líbano por la Copa Davis. Un desgarro de grado 2 en el aductor de la pierna derecha impidió que integre la convocatoria de ‘Lucho’ Horna.

En el Sport Social Club de Villa María, en Córdoba, el peruano buscará regresar a su mejor nivel y citarse en los mejores escenarios, al que se acostumbró en el inolvidable 2023. El torneo argentino iniciará el lunes 15 de septiembre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes.

Varillas se desplazará en el polvo de ladrillo cordobés por segunda temporada al hilo. El año pasado, se estrenó ante el local Andrea Collarini. El resultado fue a favor del ‘gaucho’ con parciales 6-2, 5-7 y 3-6. La arcilla argentina, por lo general, le sienta bien al peruano: en enero conquistó el Challenger de Tigre.

Además, en sus vitrinas se exhiben los Challengers de Santiago (Chile) 2024, el Challenger de San Leopoldo (Brasil) 2022, los Challengers de Biella 5 (Italia) y Santiago (Chile) 2021, y los Challengers de Campinas (Brasil) y Santo Domingo (República Dominicana) 2019.

Gonzalo Bueno se anotó en Villa María

El peruano Gonzalo Bueno también tendrá acción en la quincena de septiembre en el Challenger 75 de Santa María. El trujillano de 21 años será el quinto mejor preclasificado en la arcilla de Córdoba. Por ranking, solo lo superan Emilio Nava, Hugo Dellien, Francesco Maestrelli y Federico Gómez.

Por lo pronto, el novel deportista nacional viene de superar la primera ronda del Challenger de Como, Italia. En su debut, superó al argentino Facundo Díaz Acosta, #256 del mundo y quien alcanzó el Top 40 el año pasado: conquistó el ATP 250 de Buenos Aires.

Jugadores de individuales en la arcilla cordobesa

Perú vs Portugal por Copa Davis

Lima acogerá un fin de semana crucial en el deporte peruano. Este 12 y 13 de septiembre, el representativo peruano capitaneado por ‘Lucho‘ Horna se dará cita contra el combinado portugués por un lugar en los ‘qualifiers‘ de la Copa Davis, la Copa del Mundo del tenis.

El conjunto nacional llega a la jornada con el sobresaliente presente de Ignacio Buse, quien cada vez está más cerca del Top 100 y ha sumado victorias en el circuito ATP. El capitán Horna aún no ha anunciado a la lista de convocados, pero seguramente Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino lo acompañarán en el polvo de ladrillo del Club Lawn Tenis de la Exposición.

El capitán deberá resolver el gran problema que se le ha presentado con la sanción por dopaje a Conner Huertas del Pino. Además, la ausencia de Juan Pablo Varillas desde mayo de este año en competiciones le resta muchas opciones de ser parte de la justa.