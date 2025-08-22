Perú Deportes

Nolberto Solano fue condecorado como héroe de culto en Pakistán: ofrendas de oro, relojes de alta gama y tiara de realeza en una noche histórica

Pocos días después de su llegada a suelo pakistaní, ‘Nobby’ fue protagonista estelar de una enorme ceremonia en la Casa del Fútbol, en la ciudad de Lahore. Las autoridades deportivas se rindieron a sus pies

'Nobby' recibió una tiara, collares, relojes y una bufanda en una ceremonia en su nombre, en Lahore. | VIDEO: Zeeshan Shafi

Nolberto Solano ha vivido una noche especial en Lahore. Una vez asumida la responsabilidad de conducir los destinos de la selección de Pakistán, los principales directivos organizaron una “gran recepción” en la Casa del Fútbol para honrar a ‘Nobby’ como un héroe de culto toda vez que deseaban cruzar palabras con el propósito de conocer su visión del mundo del fútbol.

Inicialmente, el ‘Maestrito’ conoció personalmente a cada uno de los federativos con los que deberá coordinar temas vinculados a su proyecto deportivo tanto en la categoría U23 como en el plantel principal. Uno de los desafíos inmediatos, conviene mencionar, es la planificación de las Eliminatorias de la Copa Asiática AFC Sub-23.

Luego, delante de los invitados especiales, compartió un discurso cargado de emoción y ambición con el que convenció al presidente Mohsen Gilani, el gestor central de su desembarco a los ‘halcones’. La velada, eso sí, tomó un contexto radicalmente distinto cerca del final cuando los Miembros Ejecutivos rodearon a Nolberto Solano para realizar una especie de ritual clasificado solo para personalidades de talla mundial.

Las imágenes registradas por Zeeshan Shafi, reconocido periodista local que estuvo presente en la jornada realizada con dedicación a ‘Nobby’, demuestran como el peruano se ubicó al centro del escenario, tomó asiento y comenzó a recibir varios regalos como un collar, una tiara y una bufanda.

Nobby Solano busca ubicar a Pakistán en un sitio privilegiado en la Asociación Asiática de Fútbol. | VIDEO: PFF

Shafi, en un diálogo sucinto con Infobae Perú, detalló que las ofrendas al ‘Maestrito’ se resumieron en “oro y también relojes”. La ceremonia, eso sí, ha supuesto un pequeño dolor de cabeza para ‘Ñol’, porque se ha perdido un día de trabajo con miras al arranque clasificatorio para la Copa Asia U23, programado para la primera semana de septiembre.

No es la primera vez que Solano se reúne con los funcionarios de la Federación de Fútbol de Pakistán. El pasado sábado, en la sede del fútbol paki, se ofreció un té en honor al peruano para luego dar paso a una serie de diálogos relacionados a la conformación del equipo y la presencia de estadios capacitados para el común desarrollo del deporte.

Manos a la obra

Nolberto Solano corre contra el tiempo en Pakistán. Su primer testeo será en duelos eliminatorios con el bloque Sub-23. Más allá de que el anhelo es obtener un boleto de clasificación, lo cierto es que el nivel estará a prueba y querrá quedarse con el pundonor de un grupo nuevo aprobado por su gestión.

Necesitamos trabajar arduamente para que Pakistán sea competitivo a nivel internacional. Mi ambición es la misma que la de todos en la federación: queremos tener una base sólida y construir una liga competitiva que permita que el talento del país tenga la oportunidad de jugar”, declaró en su cónclave de presentación.

Ñol’, de 50 años, trabajará con un cuerpo técnico compuesto, en su mayoría, por pakistaníes: Mohammad Habib, Gohar Zaman, Mehmood Khan y Jaffar Khan. La parte física, eso sí, estará a cargo de un sudamericano como el argentino Jorge Castañeira, quien ha sido el último en unirse al campamento.

