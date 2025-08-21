Perú Deportes

Paolo Guerrero celebra el avance de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Es un gran paso, era el objetivo que queríamos cumplir”

El bloque aliancista se clasificó a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 luego de dejar a un lado a la U. Católica (E), en Quito, con actuaciones estelares de Eryc Castillo y Kevin Quevedo

Paolo Guerrero, delantero histórico de la selección peruana. - Crédito: Alianza Lima

Paolo Guerrero ha quedado sumamente satisfecho con la nueva épica realizada por Alianza Lima en la CONMEBOL Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’, ahora, se han instalado en los cuartos de final tras dejar al margen a la Universidad Católica (E) en los partidos de ida y vuelta consumando un score global de 4-1.

Lo que sigue para el bloque de Néstor Gorosito en el circuito, hasta el momento, es un completo misterio, porque los contendores de la otra llave clasificatoria (Independiente vs. U. de Chile) están al borde de la eliminación debido a graves disturbios, ocasionados por los aficionados de ambas parcialidades, en el estadio Libertadores de América.

Paolo Guerrero tuvo un duelo aparte con Walter Kannemann y se las ingenió para generar peligro en Alianza Lima vs Gremio en Brasil. - créditos: Agencias

En cualquier caso, el enfoque desde La Victoria está netamente en el plantel que sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana. O al menos así lo ha dejado claro Paolo Guerrero, quien ha expresado su alegría por la nueva clasificación, con la que se han posicionado entre los ocho mejores del continente en una campaña de ensueño.

Es importante, es un gran paso, era el objetivo que queríamos cumplir. Ahora toca prepararnos para el clásico”, declaró el goleador histórico de la selección peruana, desde su vehículo personal, a la salida de los entrenamientos de Alianza Lima.

El 'Depredador' asegura que el objetivo en Alianza Lima es trascender en el panorama internacional. | VIDEO: Jax Latin Media

Vigencia plena

Paolo Guerrero regresó a Alianza Lima en septiembre de 2024, cumpliendo el sueño de volver “a casa” y fue recibido como un ídolo: su presentación colmó el estadio Alejandro Villanueva y transmitió una inmediata conexión emocional con la hinchada blanquiazul.

En su reencuentro con la Copa Libertadores 2025, Guerrero dejó una huella histórica: anotó un doblete frente a Talleres, convirtiéndose en el primer peruano en marcar con cinco clubes diferentes en la Libertadores y fue el cuarto jugador más veterano en anotar en el torneo.

Desde su llegada al equipo de La Victoria, Paolo Guerrero registra 14 anotaciones. Crédito: Alianza Lima

Además, junto a Hernán Barcos, protagonizó una actuación inigualable: ambos marcaron en el mismo partido, sumando 82 años combinados, algo nunca antes visto en la competición. Los mencionados goleadores, conviene precisar, alternan la titularidad en ataque al igual que la responsabilidad de la capitanía.

Su experiencia y liderazgo en el campo han sido fundamentales para que Alianza Lima sueñe nuevamente con los octavos de final en una escena internacional. Este regreso muestra que, incluso a los 41 años, Paolo Guerrero sigue siendo decisivo en las instancias más exigentes.

El 'Depredador' puso el 1-0 en Asunción por la última fecha de la fase de grupos. (Video: ESPN)

Nada detiene a Alianza Lima

Alianza Lima viene realizando una temporada espléndida a nivel internacional. Luego de haber quedado como uno de los mejores terceros de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, se ganó un boleto para llegar a los dieciseisavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

Ahí se enfrentó como primer obstáculo a Gremio (BRA) en dos llaves cargadas de intensidad. La primera contienda, celebrada en Matute, quedó en manos íntimas con anotaciones de Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

La revancha, disputada en Arena do Gremio, se puso cuesta arriba, pero una diana ‘in extremis’ de Hernán Barcos sirvió para saldar el pase a octavos de final, donde los aliancistas dejaron fueran de carrera a la U. Católica (E).

