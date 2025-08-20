Premio grande para Ignacio Buse: el dinero que se embolsa por avanzar en la ‘qualy’ del US Open 2025

Ignacio Buse asegura un importante premio con su participación en la 'qualy' del US Open 2025. Crédito: Instagram

Ignacio Buse sigue escribiendo su historia en el US Open 2025. El joven tenista peruano, que debutó este lunes en la etapa clasificatoria del último Grand Slam del año, superó con autoridad su primer escollo en tierras neoyorquinas y ya se enfoca en su siguiente desafío, uno que lo podría dejar a solo un paso del cuadro principal. Mientras su tenis crece en un entorno altamente competitivo, sus logros también se traducen en importantes recompensas económicas.

El debut de ‘Nacho’ en el cemento de Flushing Meadows fue exigente desde el primer punto. Enfrentó al austríaco Lukas Neumayer, ubicado en el puesto 158 del ranking ATP, y lo derrotó en un intenso partido a tres sets (7-6, 6-7, 6-1) que duró más de dos horas. Sólido desde el fondo, agresivo cuando subió a la red y respaldado por una mejora evidente en su servicio (nueve aces), el peruano dio señales claras del gran momento que atraviesa.

Con esa victoria, Buse no solo logró escalar a la segunda ronda de la ‘qualy’, sino que también obtuvo una importante recompensa económica que representa un hito en su carrera, ya que es la primera vez que gana un partido de fase clasificatoria en Grand Slam. Hay que tener en cuenta avance de ronda en el US Open no es solo un logro deportivo: también es un impulso financiero clave para cualquier tenista que busca consolidarse en el circuito profesional.

Según el desglose oficial del abierto estadounidense, el premio para quienes alcanzan la segunda ronda de la etapa de clasificación (QR2) asciende a $41,800 dólares. Al tipo de cambio actual, esta suma representa más de 145 mil soles peruanos, una cifra significativa si se compara con los ingresos habituales en torneos Challenger, donde los premios totales rara vez superan los $50,000 para todo el cuadro.

El peruano se impuso 6-1 en el tercer parcial. (Video: Disney)

Esta cantidad ya está garantizada para Ignacio Buse, independientemente del resultado que obtenga en su próximo partido ante el japonés Rei Sakamoto. Es un respaldo importante no solo para cubrir gastos de temporada (viajes, entrenamientos, equipo), sino también para seguir proyectando su carrera en el plano internacional.

¿Qué viene ahora para ‘Nacho’?

Este miércoles 20 de agosto, Buse volverá a salir a la cancha, esta vez para medirse ante el japonés Rei Sakamoto (ATP N°200), quien viene de remontar en su debut ante el local Tyler Zink. El partido está programado aproximadamente para las 6:00 p. m. (hora de Perú) en el Court 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, aunque el horario podría variar según el desarrollo de los encuentros previos.

En caso de superar a su rival nipón, ‘Nacho’ accederá a la ronda final de la qualy (QR3), donde enfrentará al ganador del duelo entre los belgas Alexander Blockx (ATP N°116) y Kimmer Coppejans (ATP N°194). De salir victorioso también en esa instancia, el peruano se instalaría oficialmente en el cuadro principal del US Open, algo que nunca antes ha conseguido en su carrera.

Premios económicos del US Open 2025. Crédito: ATP

Un camino exigente pero prometedor

El formato económico del tenis profesional tiene sus particularidades. A diferencia del fútbol, donde los premios se acumulan por cada fase superada, en el tenis solo se recibe el monto correspondiente a la última ronda alcanzada. Es decir, si Ignacio avanza a la tercera ronda de la qualy, dejaría de percibir los $41,800 actuales para ganar el premio correspondiente a esa nueva etapa: $57,200 dólares. Y si llega al main draw, asegurará $110,000 dólares aunque pierda en primera ronda.

Por ahora, Buse está centrado en su próximo rival, sabiendo que está cada vez más cerca de dar el gran salto. Con talento, carácter y el aliento de la comunidad peruana en Nueva York, el joven tenista sigue abriendo camino en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.