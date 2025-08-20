Perú Deportes

Ignacio Buse vs Rei Sakamoto EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del US Open 2025

El tenista peruano afrontará su segundo desafío en Nueva York luego de vencer al austríaco Lukas Neumayer en su debut. Sigue todas las incidencias del duelo contra su rival japonés

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

15:56 hsHoy

Segundo set: Buse no cede terreno a Sakamoto. Su saque le permitió volver a igualar el marcador en este segundo juego. Todo empatado 2-2.

15:53 hsHoy

Segundo set: Sakamoto salió con todo y se quedó con el primer game. Va 1-0 en contra de Buse.

15:50 hsHoy

¡Ya se juega el segundo set! Buse gana 1-0 a Sakamoto.

15:47 hsHoy

Primer set: ¡Inmenso Buse! El peruano comenzó abajo con una diferencia de 30-0, lo remontó y se quedó con el sexto juego. De esta manera, ganó también este primer parcial con un 6-4.

15:42 hsHoy

Primer set: Sakamoto no se la deja fácil a Buse. El peruano exige al japonés al máximo y este responde. Todo va 5-4 a favor del ‘Colorado’.

15:39 hsHoy

Primer set: ¡Imparable el saque de Buse! Su potente golpeo obligó a Sakamoto a dejar varias pelotas en la net. El peruano lo gana 5-3.

15:36 hsHoy

Primer set: ¡Vamooos Colorado! Buse se pone adelante ganando un game apretado, en el cual Sakamoto se mandó con una gran jugada que levantó al público. Va 4-3.

15:32 hsHoy

Primer set: ¡Grande Buse! Una vez más el peruano complicó a Sakamoto con su saque y empató el marcador: 3-3.

15:29 hsHoy

Primer set: Sakamoto vuelve a ponerse adelante en un juego más apretado que los anteriores, donde igualaron 40-40 y el japonés se impuso sobre el final. 3-2 en contra de Buse.

15:25 hsHoy

Primer set: Buse utilizó su saque para igualar el marcador. Sakamoto no pudo con el golpeo del peruano. Va todo empatado 2-2.

