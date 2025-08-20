Ignacio Buse vs Rei Sakamoto EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Primer set: Buse utilizó su saque para igualar el marcador. Sakamoto no pudo con el golpeo del peruano. Va todo empatado 2-2.

Primer set: Sakamoto vuelve a ponerse adelante en un juego más apretado que los anteriores, donde igualaron 40-40 y el japonés se impuso sobre el final. 3-2 en contra de Buse.

Primer set: ¡Grande Buse! Una vez más el peruano complicó a Sakamoto con su saque y empató el marcador: 3-3.

Primer set: ¡Vamooos Colorado! Buse se pone adelante ganando un game apretado, en el cual Sakamoto se mandó con una gran jugada que levantó al público. Va 4-3.

Primer set: ¡Imparable el saque de Buse! Su potente golpeo obligó a Sakamoto a dejar varias pelotas en la net. El peruano lo gana 5-3.

Primer set: Sakamoto no se la deja fácil a Buse. El peruano exige al japonés al máximo y este responde. Todo va 5-4 a favor del ‘Colorado’.

Primer set: ¡Inmenso Buse! El peruano comenzó abajo con una diferencia de 30-0, lo remontó y se quedó con el sexto juego. De esta manera, ganó también este primer parcial con un 6-4.

Segundo set: Sakamoto salió con todo y se quedó con el primer game. Va 1-0 en contra de Buse.

Segundo set: Buse no cede terreno a Sakamoto. Su saque le permitió volver a igualar el marcador en este segundo juego. Todo empatado 2-2.

